Встречайте чит Arcane для Deadside – надёжное решение, созданное для тех, кто хочет играть с комфортом и уверенностью. Продукт сочетает в себе удобный интерфейс, высокую защиту и полный набор функций для доминирования на поле боя. В арсенале доступен точный и гибко настраиваемый Aimbot, который можно адаптировать под любой стиль игры – от аккуратного «легит» до агрессивного. Информативный ESP на игроков позволит мгновенно выявлять врагов и получать о них все ключевые данные: здоровье, дистанцию, ник и прочее. Для охоты за ценностями реализован ESP на предметы и лут, где можно тонко настроить фильтры и цвета, чтобы быстро находить самые важные ресурсы. Обновлённое меню делает настройку простой и удобной, а встроенный HWID Spoofer помогает обходить блокировки по железу. Отдельным преимуществом стала защита StreamProof – интерфейс меню и элементы ESP остаются невидимыми на скриншотах, видео и прямых эфирах. Arcane для Deadside сочетает мощный функционал и высокий уровень безопасности, что делает его одним из лучших решений в своём классе.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (AIM)

  • Enable – включить/выключить аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аима
  • Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
  • Aim at NPC – аим будет работать на ботов
  • Visible Check – аим будет работать только на цели в зоне видимости
  • FOV – зона действия (радиус) в которой будет работать аимбот
  • Draw FOV – показывать радиус действия аима в виде окружности
  • FOV Color – настройка цвета для окружности зоны действия аимбота
  • Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
  • Smooth – сглаживание аим ассиста на цели
  • Max Distance – дальность работы аима

Player ESP (ВХ на Игроков)

  • Box – ВХ в виде 2D боксов
  • Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
  • Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
  • Skeleton Thickness – толщина линий скелетов
  • Visible Check – отмечать видимых/невидимых врагов разными цветами
  • Lines – показывать направления взгляда врагов
  • Snaplines – ВХ в виде линий
  • Name – показывать ники игроков
  • Corpse – показывать тела убитых игроков
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Max Distance - настройки дальности ESP

Loot ESP (ВХ на Предметы)

  • Count – показать стоимость предмета
  • Distance – расстояние до предмета в метрах
  • Max Distance – дальность работы ESP
  • Categories Filter – показывать выбранные предметы по категориям
  • Clothing – отображение различной одежды и экпироивки
  • Weapons – отображение различного оружия (пп, штурмовое, снайперское и т.п.)
  • Consumables – различные расходники (вода, еда, аптечки)
  • Resources – яблоки, мюсли, скрап, ягоды, грибы, травы, материалы
  • Tools – инструменты, конструкции, компоненты, ремонтные наборы, устройства, деньги, кейсы конвоя и т.п.

Другие возможности Arcane Deadside

  • Battle Mode – боевой режим при котором отключаются лишние ВХ функции и остается только ВХ на игроков
  • Menu Key – позволяет выбрать клавишу для вызова меню
  • Panic Key (Unload) – при нажатии клавиши чит будет выгружен из игры
  • Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
  • Off-Screen Arrows - показывает стрелочки в направлении врагов вне поля зрения
  • StreamProof – полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов. Меню и ESP не будет видно!
  • HWID-Spoofer – встроенный Спуфер для защиты от бана по железу и его обхода
  • Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
  • Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
  • Language (RU, EN, CN) – Arcane Deadside поддерживает три языка: руский, английский, китайский

