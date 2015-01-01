Arcane Deadside (Аркейн Деадсайд)
Информация о чите
Встречайте чит Arcane для Deadside – надёжное решение, созданное для тех, кто хочет играть с комфортом и уверенностью. Продукт сочетает в себе удобный интерфейс, высокую защиту и полный набор функций для доминирования на поле боя. В арсенале доступен точный и гибко настраиваемый Aimbot, который можно адаптировать под любой стиль игры – от аккуратного «легит» до агрессивного. Информативный ESP на игроков позволит мгновенно выявлять врагов и получать о них все ключевые данные: здоровье, дистанцию, ник и прочее. Для охоты за ценностями реализован ESP на предметы и лут, где можно тонко настроить фильтры и цвета, чтобы быстро находить самые важные ресурсы. Обновлённое меню делает настройку простой и удобной, а встроенный HWID Spoofer помогает обходить блокировки по железу. Отдельным преимуществом стала защита StreamProof – интерфейс меню и элементы ESP остаются невидимыми на скриншотах, видео и прямых эфирах. Arcane для Deadside сочетает мощный функционал и высокий уровень безопасности, что делает его одним из лучших решений в своём классе.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (AIM)
- Enable – включить/выключить аимбот
- Aim Key – клавиша активации аима
- Aim Mode (Hold, Always) – тип работы аимбота (при нажатии клавиши, работать всегда)
- Aim at NPC – аим будет работать на ботов
- Visible Check – аим будет работать только на цели в зоне видимости
- FOV – зона действия (радиус) в которой будет работать аимбот
- Draw FOV – показывать радиус действия аима в виде окружности
- FOV Color – настройка цвета для окружности зоны действия аимбота
- Bones – выбор хитбоксов куда будет целиться аимбот (Голова, Шея, Грудь, Таз)
- Smooth – сглаживание аим ассиста на цели
- Max Distance – дальность работы аима
Player ESP (ВХ на Игроков)
- Box – ВХ в виде 2D боксов
- Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки отображения боксов
- Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
- Skeleton Thickness – толщина линий скелетов
- Visible Check – отмечать видимых/невидимых врагов разными цветами
- Lines – показывать направления взгляда врагов
- Snaplines – ВХ в виде линий
- Name – показывать ники игроков
- Corpse – показывать тела убитых игроков
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Max Distance - настройки дальности ESP
Loot ESP (ВХ на Предметы)
- Count – показать стоимость предмета
- Distance – расстояние до предмета в метрах
- Max Distance – дальность работы ESP
- Categories Filter – показывать выбранные предметы по категориям
- Clothing – отображение различной одежды и экпироивки
- Weapons – отображение различного оружия (пп, штурмовое, снайперское и т.п.)
- Consumables – различные расходники (вода, еда, аптечки)
- Resources – яблоки, мюсли, скрап, ягоды, грибы, травы, материалы
- Tools – инструменты, конструкции, компоненты, ремонтные наборы, устройства, деньги, кейсы конвоя и т.п.
Другие возможности Arcane Deadside
- Battle Mode – боевой режим при котором отключаются лишние ВХ функции и остается только ВХ на игроков
- Menu Key – позволяет выбрать клавишу для вызова меню
- Panic Key (Unload) – при нажатии клавиши чит будет выгружен из игры
- Crosshair – выводит статичный прицел по центру экрана
- Off-Screen Arrows - показывает стрелочки в направлении врагов вне поля зрения
- StreamProof – полный обход записи экрана, трансляции и скриншотов. Меню и ESP не будет видно!
- HWID-Spoofer – встроенный Спуфер для защиты от бана по железу и его обхода
- Configs (Save, Load, Reset, Share) – возможность сохранять, загружать и делиться своими настройками
- Custom Colors – позволяет задать свой цвет многим ESP элементам
- Language (RU, EN, CN) – Arcane Deadside поддерживает три языка: руский, английский, китайский
