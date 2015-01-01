Информация о чите

Встречайте чит Arcane для Deadside – надёжное решение, созданное для тех, кто хочет играть с комфортом и уверенностью. Продукт сочетает в себе удобный интерфейс, высокую защиту и полный набор функций для доминирования на поле боя. В арсенале доступен точный и гибко настраиваемый Aimbot, который можно адаптировать под любой стиль игры – от аккуратного «легит» до агрессивного. Информативный ESP на игроков позволит мгновенно выявлять врагов и получать о них все ключевые данные: здоровье, дистанцию, ник и прочее. Для охоты за ценностями реализован ESP на предметы и лут, где можно тонко настроить фильтры и цвета, чтобы быстро находить самые важные ресурсы. Обновлённое меню делает настройку простой и удобной, а встроенный HWID Spoofer помогает обходить блокировки по железу. Отдельным преимуществом стала защита StreamProof – интерфейс меню и элементы ESP остаются невидимыми на скриншотах, видео и прямых эфирах. Arcane для Deadside сочетает мощный функционал и высокий уровень безопасности, что делает его одним из лучших решений в своём классе.