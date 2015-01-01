Аркана Мод Меню на ГТА Онлайн (Enhanced и Legacy)
Информация о чите
Arcane для GTA Online Enhanced Edition — функциональное приватное мод-меню, созданное для комфортного и разнообразного геймплея. Софт сочетает широкий набор возможностей, современный интерфейс и регулярные обновления, благодаря которым функционал постепенно расширяется без изменения стоимости продукта. В распоряжении пользователя находится помощник при наведении на игроков, NPC и животных (Аимбот), а также детально проработанный ESP (ВХ) с большим количеством отображаемой информации. Софт показывает игроков, транспорт, животных и педов, включая сведения обо всех пассажирах автомобилей. Для динамичных перестрелок предусмотрен удобный Battle Mode, позволяющий одной клавишей скрыть лишние элементы ESP и оставить только действительно важную информацию. Помимо визуальных функций Arcane предлагает богатый набор игровых возможностей: отключение уровня розыска, God Mode, бесконечную броню и выносливость, защиту транспорта от повреждений, отсутствие отдачи и разброса, увеличение урона оружия и множество других полезных функций для GTA Online.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games Store, Xbox (Microsoft Store), Social Club (Rockstar), GTA Online (Enhanced, Legacy)
Aim Bot (Аимбот)
- Enabled – включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
- Mode – режим работы аимбота (удерживать кнопку, работать всегда)
- Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
- Prediction – учитывает скорость и направление движения цели для более точного наведения
- Player Lock – фиксирует сопровождение выбранной цели до ее потери или уничтожения
- Target NPCs – позволяет аимботу работать по NPC
- Target Friends – разрешает наведение на игроков, добавленных в друзья
- Aim With Melee – включает работу аимбота при использовании оружия ближнего боя
- Aim With Throwable – включает работу аимбота при использовании метательного оружия
- FOV Circle – отображает окружность рабочей зоны аимбота
- FOV Thickness – регулирует толщину линии круга FOV
- FOV Radius – изменяет радиус области, внутри которой аимбот будет искать цели
- Hide Aim FOV On Disabled Weapon Slots – скрывает круг FOV для категорий оружия (ближний бой, метательное)
- Target Selection – выбор режима определения точки наведения (ближайшая к прицелу, рандомная, голова, шея, грудь, живот)
- Smooth Factor – регулирует плавность перемещения прицела к цели
- Max Distance – максимальная дистанция на которой аимбот будет захватывать цели
ESP (ВХ)
- Network Players – отображение реальных игроков
- NPC – отображение ботов и педов
- Animals – отображение животных
- Enabled – включает отображение игроков/педов через ESP
- Draw Friends – отображает игроков из списка друзей
- Name – показывает информацию об игроке (никнейм, дистанция, иконка)
- Render Distance – максимальная дистанция, на которой будет работать ESP игроков
- Bounding Box – отображает обводку модели игрока (боксы, только углы)
- Filled Box – заполняет пространство внутри бокса цветом (градиент, сплошная заливка)
- Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от значения, градиент)
- Armor Bar – отображает полосу брони рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от значения, градиент)
- Bars Render Condition – условие отображения полос здоровья и брони (всегда, только если значение больше нуля)
- Skeleton – отображает скелет модели игрока, позволяя точнее отслеживать положение частей тела даже на расстоянии
- Draw Self – отображать ЕСП на своего персонажа
Entity ESP (Предметы и Транспорт)
- Weapons – отображает лежащее на земле оружие
- Ammo – показывает коробки с боеприпасами
- Money – отображает денежные дропы (сумки, пакеты, пачки денег и т.п.)
- Health – отображает аптечки и другие предметы восстановления здоровья
- Misc – отображает прочие полезные предметы и игровые айтемы
- Players Vehicles – включает ESP для транспорта, принадлежащего другим игрокам
- NPC – отображает транспорт под управлением NPC
- Self Car – включает отображение собственного транспорта
- Empty – отображает пустые транспортные средства без водителя
- Render Distance – максимальная дистанция отображения транспорта
- Render Mode – определяет способ отображения пассажиров в транспорте игроков/ботов (не отображать, только информация, отображать модель, информация и модель)
- Info Mode – выбирает объем отображаемой информации о пассажирах (кратко, подробно)
- Info Condition – задает условие отображения информации (всегда, только если значение больше нуля)
- Vehicle Info – отображает дополнительную информацию о транспортном средстве (название, дистанция, иконка)
Настройки персонажа
- Never Wanted – полностью отключает получение уровня розыска
- Infinity Health – делает запас здоровья бесконечным
- Infinity Armor – поддерживает максимальный уровень брони
- Infinity Stamina – отключает расход выносливости при беге, плавании и других действиях
- Infinity Vehicle Health – делает транспорт игрока практически неуязвимым к повреждениям
- Teleport Waypoint Key – горячая клавиша для мгновенной телепортации к установленной точке на карте
- Instant Death Key – горячая клавиша для мгновенного самоубийства персонажа
- No Spread – полностью убирает разброс пуль, значительно повышая точность стрельбы
- No Recoil – отключает отдачу оружия, сохраняя прицел на цели после каждого выстрела
- Extended Damage – увеличивает наносимый урон оружием
- Speedhack – позволяет увеличить скорость персонажа
- Swim Speed – отдельная настройка скорости для плавания
- invisibility – скрыть модель вашего персонажа (невидимка)
- Explosive Bullets – включат разрывные патроны Mk2
Настройка транспорта
- Always Write – автоматически применяет изменённые параметры управления транспортом (без необходимости вручную сохранять настройки)
- Mass – позволяет изменить массу транспортного средства (влияя на его разгон, устойчивость и столкновения)
- Gravity – изменяет силу гравитации транспортного средства
- Drive Force – регулирует мощность двигателя и силу ускорения автомобиля
- Max Flat Velocity – изменяет максимальную скорость движения транспортного средства
- Initial Max Flat Velocity – позволяет изменить базовое ограничение максимальной скорости автомобиля
- Drive Inertia – регулирует инерцию разгона и отклик автомобиля на нажатие педали газа
- Upshift – изменяет скорость переключения передач вверх
- Downshift – изменяет скорость переключения передач вниз
- Brake Force – регулирует эффективность основной тормозной системы
- Handbrake Force – изменяет силу воздействия ручного тормоза
- Steering Lock – позволяет изменить максимальный угол поворота колёс
- Traction Curve Max – изменяет максимальный уровень сцепления шин с дорогой
- Traction Curve Lateral – регулирует боковое сцепление шин при прохождении поворотов
- Traction Curve Min – изменяет минимальный уровень сцепления шин с дорогой
- Traction Curve Ratio – позволяет настроить соотношение характеристик сцепления автомобиля
- Traction Spring Delta Max – регулирует максимальное изменение сцепления в зависимости от работы подвески
- Traction Spring Delta Max Ratio – изменяет коэффициент влияния работы подвески на сцепление колёс
- Low Speed Traction Loss Mult – регулирует потерю сцепления на низких скоростях
- Traction Bias Front – изменяет распределение сцепления на переднюю ось
- Traction Bias Rear – изменяет распределение сцепления на заднюю ось
- Traction Loss Mult – регулирует скорость потери сцепления шин при агрессивном вождении
- Downforce Multiplier – изменяет уровень прижимной силы автомобиля на высокой скорости
- Centre Of Mass X – смещает центр массы автомобиля по оси X (влево или вправо)
- Centre Of Mass Y – смещает центр массы автомобиля по оси Y (вперёд или назад)
- Centre Of Mass Z – изменяет высоту центра массы автомобиля по оси Z
- Suspension Force – регулирует жёсткость подвески транспортного средства
- Suspension Compression Damp – изменяет сопротивление подвески при сжатии
- Suspension Rebound Damp – регулирует сопротивление подвески при обратном ходе
- Suspension Upper Limit – позволяет изменить максимальную высоту хода подвески
- Suspension Lower Limit – позволяет изменить минимальную высоту хода подвески
- Suspension Raise – изменяет общую высоту подвески автомобиля
- Suspension Bias Front – регулирует распределение характеристик подвески на переднюю ось
- Suspension Bias Rear – регулирует распределение характеристик подвески на заднюю ось
- Anti Rollbar Force – изменяет жёсткость стабилизатора поперечной устойчивости
- Anti Rollbar Bias Front – регулирует влияние стабилизатора на переднюю ось
- Anti Rollbar Bias Rear – регулирует влияние стабилизатора на заднюю ось
- Read From Vehicle – считывает текущие параметры управления и поведения выбранного транспортного средства
- Write To Vehicle – применяет изменённые параметры управления непосредственно к выбранному транспортному средству
- Non-destroyable tires – защищает шины автомобиля от принудительного уничтожения различными игровыми эксплойтами и воздействием других игроков
- Max Engine – устанавливает максимальный уровень улучшения двигателя, повышая мощность и динамику автомобиля
- Max Brakes – устанавливает максимальный уровень тормозной системы для более эффективного торможения
- Max Transmission – устанавливает максимальный уровень трансмиссии, улучшая ускорение и переключение передач
- Max Suspension – устанавливает максимальный уровень подвески
- Max Armor – устанавливает максимальный уровень бронирования автомобиля, повышая его прочность
- Turbo – устанавливает турбонаддув для увеличения мощности двигателя и улучшения разгона
- Xenon Headlights – устанавливает ксеноновые фары
- Neon – устанавливает неоновую подсветку автомобиля
- Horn – устанавливает улучшенный автомобильный сигнал
- Force Max Tuning – применяет все максимальные улучшения автомобиля, даже если отдельные уровни тюнинга ещё не разблокированы и недоступны в Los Santos Customs
- Car Color – позволяет вручную настроить цвет автомобиля
- Random Common – случайным образом выбирает один общий цвет для автомобиля
- Random Separate – случайным образом назначает отдельные цвета для различных элементов автомобиля
- Rainbow – автоматически изменяет цвет автомобиля, создавая эффект плавного переливания цветов радуги
Другие функции Arcane GTAO
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
- Crosshair – включает отображение пользовательского прицела (можно настраивать)
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса мод-меню (100%, 125%, 150%)
- Theme – две темы оформления меню (светлая, темная)
- Show FPS – отображает реальный FPS на экране
- Reduce Opacity When Hovered – делает ЕСП полупрозрачным при наведении курсора (настраивается)
- Menu Key – назначает клавишу открытия и закрытия мод-меню
- Unload Key – назначает клавишу полной выгрузки чита из игры
- Battle Mode Key – назначает горячую клавишу для быстрого переключения боевого режима (настраивается)
- Hide Animals – скрывает отображение животных в боевом режиме
- Hide Vehicles – скрывает отображение транспортных средств в боевом режиме
- Hide NPCs – скрывает отображение NPC в боевом режиме
- Hide Pickups – скрывает отображение всех подбираемых айтемов (оружие, боеприпасы, деньги и другие предметы)
- Configs System – полноценная система профилей с вашими настройками под разные стили и задачи в игре (создать, запустить, сохранить, изменить имя, поделиться, удалить)
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