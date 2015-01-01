Аркана Мод Меню на ГТА Онлайн (Enhanced и Legacy)

Информация о чите

Arcane для GTA Online Enhanced Edition — функциональное приватное мод-меню, созданное для комфортного и разнообразного геймплея. Софт сочетает широкий набор возможностей, современный интерфейс и регулярные обновления, благодаря которым функционал постепенно расширяется без изменения стоимости продукта. В распоряжении пользователя находится помощник при наведении на игроков, NPC и животных (Аимбот), а также детально проработанный ESP (ВХ) с большим количеством отображаемой информации. Софт показывает игроков, транспорт, животных и педов, включая сведения обо всех пассажирах автомобилей. Для динамичных перестрелок предусмотрен удобный Battle Mode, позволяющий одной клавишей скрыть лишние элементы ESP и оставить только действительно важную информацию. Помимо визуальных функций Arcane предлагает богатый набор игровых возможностей: отключение уровня розыска, God Mode, бесконечную броню и выносливость, защиту транспорта от повреждений, отсутствие отдачи и разброса, увеличение урона оружия и множество других полезных функций для GTA Online.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games Store, Xbox (Microsoft Store), Social Club (Rockstar), GTA Online (Enhanced, Legacy)
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Aim Bot (Аимбот)

  • Enabled – включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
  • Mode – режим работы аимбота (удерживать кнопку, работать всегда)
  • Aim Key – выбор клавиши активации аимбота
  • Prediction – учитывает скорость и направление движения цели для более точного наведения
  • Player Lock – фиксирует сопровождение выбранной цели до ее потери или уничтожения
  • Target NPCs – позволяет аимботу работать по NPC
  • Target Friends – разрешает наведение на игроков, добавленных в друзья
  • Aim With Melee – включает работу аимбота при использовании оружия ближнего боя
  • Aim With Throwable – включает работу аимбота при использовании метательного оружия
  • FOV Circle – отображает окружность рабочей зоны аимбота
  • FOV Thickness – регулирует толщину линии круга FOV
  • FOV Radius – изменяет радиус области, внутри которой аимбот будет искать цели
  • Hide Aim FOV On Disabled Weapon Slots – скрывает круг FOV для категорий оружия (ближний бой, метательное)
  • Target Selection – выбор режима определения точки наведения (ближайшая к прицелу, рандомная, голова, шея, грудь, живот)
  • Smooth Factor – регулирует плавность перемещения прицела к цели
  • Max Distance – максимальная дистанция на которой аимбот будет захватывать цели

ESP (ВХ)

  • Network Players – отображение реальных игроков
  • NPC – отображение ботов и педов
  • Animals – отображение животных
  • Enabled – включает отображение игроков/педов через ESP
  • Draw Friends – отображает игроков из списка друзей
  • Name – показывает информацию об игроке (никнейм, дистанция, иконка)
  • Render Distance – максимальная дистанция, на которой будет работать ESP игроков
  • Bounding Box – отображает обводку модели игрока (боксы, только углы)
  • Filled Box – заполняет пространство внутри бокса цветом (градиент, сплошная заливка)
  • Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от значения, градиент)
  • Armor Bar – отображает полосу брони рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от значения, градиент)
  • Bars Render Condition – условие отображения полос здоровья и брони (всегда, только если значение больше нуля)
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока, позволяя точнее отслеживать положение частей тела даже на расстоянии
  • Draw Self – отображать ЕСП на своего персонажа

Entity ESP (Предметы и Транспорт)

  • Weapons – отображает лежащее на земле оружие
  • Ammo – показывает коробки с боеприпасами
  • Money – отображает денежные дропы (сумки, пакеты, пачки денег и т.п.)
  • Health – отображает аптечки и другие предметы восстановления здоровья
  • Misc – отображает прочие полезные предметы и игровые айтемы
  • Players Vehicles – включает ESP для транспорта, принадлежащего другим игрокам
  • NPC – отображает транспорт под управлением NPC
  • Self Car – включает отображение собственного транспорта
  • Empty – отображает пустые транспортные средства без водителя
  • Render Distance – максимальная дистанция отображения транспорта
  • Render Mode – определяет способ отображения пассажиров в транспорте игроков/ботов (не отображать, только информация, отображать модель, информация и модель)
  • Info Mode – выбирает объем отображаемой информации о пассажирах (кратко, подробно)
  • Info Condition – задает условие отображения информации (всегда, только если значение больше нуля)
  • Vehicle Info – отображает дополнительную информацию о транспортном средстве (название, дистанция, иконка)

Настройки персонажа

  • Never Wanted – полностью отключает получение уровня розыска
  • Infinity Health – делает запас здоровья бесконечным
  • Infinity Armor – поддерживает максимальный уровень брони
  • Infinity Stamina – отключает расход выносливости при беге, плавании и других действиях
  • Infinity Vehicle Health – делает транспорт игрока практически неуязвимым к повреждениям
  • Teleport Waypoint Key – горячая клавиша для мгновенной телепортации к установленной точке на карте
  • Instant Death Key – горячая клавиша для мгновенного самоубийства персонажа
  • No Spread – полностью убирает разброс пуль, значительно повышая точность стрельбы
  • No Recoil – отключает отдачу оружия, сохраняя прицел на цели после каждого выстрела
  • Extended Damage – увеличивает наносимый урон оружием
  • Speedhack – позволяет увеличить скорость персонажа
  • Swim Speed – отдельная настройка скорости для плавания
  • invisibility – скрыть модель вашего персонажа (невидимка)
  • Explosive Bullets – включат разрывные патроны Mk2

Настройка транспорта

  • Always Write – автоматически применяет изменённые параметры управления транспортом (без необходимости вручную сохранять настройки)
  • Mass – позволяет изменить массу транспортного средства (влияя на его разгон, устойчивость и столкновения)
  • Gravity – изменяет силу гравитации транспортного средства
  • Drive Force – регулирует мощность двигателя и силу ускорения автомобиля
  • Max Flat Velocity – изменяет максимальную скорость движения транспортного средства
  • Initial Max Flat Velocity – позволяет изменить базовое ограничение максимальной скорости автомобиля
  • Drive Inertia – регулирует инерцию разгона и отклик автомобиля на нажатие педали газа
  • Upshift – изменяет скорость переключения передач вверх
  • Downshift – изменяет скорость переключения передач вниз
  • Brake Force – регулирует эффективность основной тормозной системы
  • Handbrake Force – изменяет силу воздействия ручного тормоза
  • Steering Lock – позволяет изменить максимальный угол поворота колёс
  • Traction Curve Max – изменяет максимальный уровень сцепления шин с дорогой
  • Traction Curve Lateral – регулирует боковое сцепление шин при прохождении поворотов
  • Traction Curve Min – изменяет минимальный уровень сцепления шин с дорогой
  • Traction Curve Ratio – позволяет настроить соотношение характеристик сцепления автомобиля
  • Traction Spring Delta Max – регулирует максимальное изменение сцепления в зависимости от работы подвески
  • Traction Spring Delta Max Ratio – изменяет коэффициент влияния работы подвески на сцепление колёс
  • Low Speed Traction Loss Mult – регулирует потерю сцепления на низких скоростях
  • Traction Bias Front – изменяет распределение сцепления на переднюю ось
  • Traction Bias Rear – изменяет распределение сцепления на заднюю ось
  • Traction Loss Mult – регулирует скорость потери сцепления шин при агрессивном вождении
  • Downforce Multiplier – изменяет уровень прижимной силы автомобиля на высокой скорости
  • Centre Of Mass X – смещает центр массы автомобиля по оси X (влево или вправо)
  • Centre Of Mass Y – смещает центр массы автомобиля по оси Y (вперёд или назад)
  • Centre Of Mass Z – изменяет высоту центра массы автомобиля по оси Z
  • Suspension Force – регулирует жёсткость подвески транспортного средства
  • Suspension Compression Damp – изменяет сопротивление подвески при сжатии
  • Suspension Rebound Damp – регулирует сопротивление подвески при обратном ходе
  • Suspension Upper Limit – позволяет изменить максимальную высоту хода подвески
  • Suspension Lower Limit – позволяет изменить минимальную высоту хода подвески
  • Suspension Raise – изменяет общую высоту подвески автомобиля
  • Suspension Bias Front – регулирует распределение характеристик подвески на переднюю ось
  • Suspension Bias Rear – регулирует распределение характеристик подвески на заднюю ось
  • Anti Rollbar Force – изменяет жёсткость стабилизатора поперечной устойчивости
  • Anti Rollbar Bias Front – регулирует влияние стабилизатора на переднюю ось
  • Anti Rollbar Bias Rear – регулирует влияние стабилизатора на заднюю ось
  • Read From Vehicle – считывает текущие параметры управления и поведения выбранного транспортного средства
  • Write To Vehicle – применяет изменённые параметры управления непосредственно к выбранному транспортному средству
  • Non-destroyable tires – защищает шины автомобиля от принудительного уничтожения различными игровыми эксплойтами и воздействием других игроков
  • Max Engine – устанавливает максимальный уровень улучшения двигателя, повышая мощность и динамику автомобиля
  • Max Brakes – устанавливает максимальный уровень тормозной системы для более эффективного торможения
  • Max Transmission – устанавливает максимальный уровень трансмиссии, улучшая ускорение и переключение передач
  • Max Suspension – устанавливает максимальный уровень подвески
  • Max Armor – устанавливает максимальный уровень бронирования автомобиля, повышая его прочность
  • Turbo – устанавливает турбонаддув для увеличения мощности двигателя и улучшения разгона
  • Xenon Headlights – устанавливает ксеноновые фары
  • Neon – устанавливает неоновую подсветку автомобиля
  • Horn – устанавливает улучшенный автомобильный сигнал
  • Force Max Tuning – применяет все максимальные улучшения автомобиля, даже если отдельные уровни тюнинга ещё не разблокированы и недоступны в Los Santos Customs
  • Car Color – позволяет вручную настроить цвет автомобиля
  • Random Common – случайным образом выбирает один общий цвет для автомобиля
  • Random Separate – случайным образом назначает отдельные цвета для различных элементов автомобиля
  • Rainbow – автоматически изменяет цвет автомобиля, создавая эффект плавного переливания цветов радуги

Другие функции Arcane GTAO

  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
  • Crosshair – включает отображение пользовательского прицела (можно настраивать)
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса мод-меню (100%, 125%, 150%)
  • Theme – две темы оформления меню (светлая, темная)
  • Show FPS – отображает реальный FPS на экране
  • Reduce Opacity When Hovered – делает ЕСП полупрозрачным при наведении курсора (настраивается)
  • Menu Key – назначает клавишу открытия и закрытия мод-меню
  • Unload Key – назначает клавишу полной выгрузки чита из игры
  • Battle Mode Key – назначает горячую клавишу для быстрого переключения боевого режима (настраивается)
  • Hide Animals – скрывает отображение животных в боевом режиме
  • Hide Vehicles – скрывает отображение транспортных средств в боевом режиме
  • Hide NPCs – скрывает отображение NPC в боевом режиме
  • Hide Pickups – скрывает отображение всех подбираемых айтемов (оружие, боеприпасы, деньги и другие предметы)
  • Configs System – полноценная система профилей с вашими настройками под разные стили и задачи в игре (создать, запустить, сохранить, изменить имя, поделиться, удалить)
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