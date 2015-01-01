Информация о чите

Arcane для GTA Online Enhanced Edition — функциональное приватное мод-меню, созданное для комфортного и разнообразного геймплея. Софт сочетает широкий набор возможностей, современный интерфейс и регулярные обновления, благодаря которым функционал постепенно расширяется без изменения стоимости продукта. В распоряжении пользователя находится помощник при наведении на игроков, NPC и животных (Аимбот), а также детально проработанный ESP (ВХ) с большим количеством отображаемой информации. Софт показывает игроков, транспорт, животных и педов, включая сведения обо всех пассажирах автомобилей. Для динамичных перестрелок предусмотрен удобный Battle Mode, позволяющий одной клавишей скрыть лишние элементы ESP и оставить только действительно важную информацию. Помимо визуальных функций Arcane предлагает богатый набор игровых возможностей: отключение уровня розыска, God Mode, бесконечную броню и выносливость, защиту транспорта от повреждений, отсутствие отдачи и разброса, увеличение урона оружия и множество других полезных функций для GTA Online.