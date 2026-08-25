Информация о чите

Midnight GTA BE — новая версия популярного мод-меню Midnight для GTA Online с Battle-Eye. Разработчик адаптировал решение под актуальную версию игры, при этом сохранив масштабный набор возможностей. Сам интерфейс теперь реализован непосредственно в игре, что делает взаимодействие с меню максимально удобным. Функционал рассчитан практически на любые задачи: от быстрого прохождения PVE-миссий и фарма до защиты от других моддеров и свободного управления игровым процессом. В арсенале присутствуют бессмертие, восстановление здоровья, брони и боеприпасов, Noclip, сброс различных таймеров, спавнер и прокачка транспорта. Отдельная вкладка посвящена взаимодействию с другими игроками и различным возможностям для развлечения. Midnight BE — это знакомая многим классика, которая теперь получила поддержку версии GTA Online с Battle-Eye.

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