Миднайт Меню для GTA Online BattlEye
Информация о чите
Midnight GTA BE — новая версия популярного мод-меню Midnight для GTA Online с Battle-Eye. Разработчик адаптировал решение под актуальную версию игры, при этом сохранив масштабный набор возможностей. Сам интерфейс теперь реализован непосредственно в игре, что делает взаимодействие с меню максимально удобным. Функционал рассчитан практически на любые задачи: от быстрого прохождения PVE-миссий и фарма до защиты от других моддеров и свободного управления игровым процессом. В арсенале присутствуют бессмертие, восстановление здоровья, брони и боеприпасов, Noclip, сброс различных таймеров, спавнер и прокачка транспорта. Отдельная вкладка посвящена взаимодействию с другими игроками и различным возможностям для развлечения. Midnight BE — это знакомая многим классика, которая теперь получила поддержку версии GTA Online с Battle-Eye.
Купленные на данной странице ключи могут быть активированы только пользователями из стран СНГ: Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Social Club (Rockstar)
Взаимодействие (Вы)
- Восстановить здоровье
- Восстановить броню
- Восстановить уничтоженный транспорт
- Убить себя и возродить
- Поджечь себя
- Потушить себя
- Бессмертие
- Автоматическое восстановление здоровья, брони, боеприпасов
- Назначить звезды розыска
- Убрать звезды розыска
- Неуязвимость к звездам
- Скрыть на радаре
- Бесконечный кислород
- Бесконечная стамина
- Быстрый респавн
- Убрать КД на пассивный режим
- Включить орбитальную пушку
- Убрать телефонные звонки от NPC
- Взаимодействие с Мерриуэзер
- Полет сквозь стены
- Супер прыжок
- Отключить рэгдол
- Свободная камера
- Спидхак
- Выдать всё оружие
- Очистить всё оружия
- Бросить оружие
- Настройки камеры
- Создать новую сессию
- Быстрый выход в сюжетный режим
- Выгнать игрока
Взаимодействие (Игроки)
- Player Info – информация об игроках в сессии в отдельном окне (ник, ID, ХП, броня, язык, пинг, CEO и т.п.)
- Crash – принудительное отключение игры у выбранного игрока
- Explode – создаёт взрыв рядом с выбранным игроком
- Remove All Weapons – удаляет всё оружие у выбранного игрока
- Put in Cage – помещает игрока в клетку, ограничивая его передвижение
- Kick from Vehicle – выбрасывает игрока из транспорта
- Give Bugged Weapon – выдаёт игроку сломанное оружие
- Freeze – замораживает выбранного игрока
- Phone Beep Spam – создаёт многократные звуковые сигналы телефона у игрока
- Force Camera – принудительно изменяет или фиксирует положение камеры игрока
- Kick – принудительно исключить игрока из сессии
- Teleport – телепортироваться к игроку
- Show Profile – показать Social Club профиль игра
- Clear Wanted Level – очистить звезды розыска игрока
- Equip All Weapons – выдать всё оружие
- Give Health – восстановить максимальное здоровье
- Give Armor – восстановить броню
Транспорт
- Неуязвимость
- Сесть на пассажирское сиденье
- Управление автопарком
- Восстановить транспорт через страховую
- Спавнер по списку
- Спавнер по поиску
- Автоматически сесть в машину
- Удалить предыдущие машины
- Максимальный апгрейд
- Настройка максимальной скорости и ускорения
- Настройка тормозов
- Свободный полет на машине
Телепорт
- Телепорт к игроку
- Телепорт к точке на карте
- Автоматический телепорт к точке на карте
- Телепорт к объектам и апартаментам
- Телепорт по списку (магазины, коллекционные предметы, аэропорты, кинотеатры, убежище и т.п.)
- Телепорт по координатам
ESP (ВХ)
- Box – ВХ в виде ЕСП боксов на игроков и педов
- Name – показывать ники игроков/педов
- Distance – расстояние до игроков и педов
- Health – показывать значение ХП игроков/педов
- Max Distance – максимальная дальность работы ЕСП
Комбат (Аимбот)
- Aimbot – вкладка с настройками автоматического наведения на цели
- Triggerbot – раздел настройки автоматической стрельбы при наведении на цель
- Filter – выбирает критерии поиска целей (по FOV, дистанции или всё вместе)
- Target – выбирает тип целей для аимбота (педы, игроки)
- Max FOV – устанавливает размер области аима для захвата цели
- Max Dist – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Through Walls – наведение аима на игроков сквозь стены
- Draw FOV – отображает на экране настроенную область углов наведения
Другие функции Midnight BE GTA
- Scripts Blocker – блокирует скрипты от других игроков с мод-меню (телепорт, кик и т.д.)
- Skip Cutscene – автоматически пропускает кат-сцены
- Censor Data – скрывает ваш ник, ники друзей из мод-меню
- Kill Enemies – убить всех противников поблизости
- Character & Skills – управление персонажем и его навыками
- Clothing & Appearance – настройка одежды и внешнего вида персонажа
- Weapons & Armor – управление оружием и бронёй
- Vehicles & Racing – функции для транспорта и гонок
- Arena Wars – возможности для режима Arena Wars
- Heists & Missions – функции для ограблений и миссий
- Business & Earnings – управление бизнесом и игровыми доходами
- Freemode & Multiplayer – функции для свободного режима и мультиплеера
- Nightclub & Entertainment – управление ночным клубом и развлечениями
- Inventory & Consumables – управление инвентарём и расходными предметами
- Lifestyle & Achievements – функции для игровых активностей и достижений
- Sky Editor – редактор неба с детальной настройкой
Похожие Товары
Arcane GTA V Online Enhanced + Legacy
- Полная поддержка GTA Online Enhanced Edition + Legacy
- Аимбот + ESP/ВХ на Игроков, Педов, Транспорт и Предметы
- Бессмертие, Без отдачи/разброса, Телепорт, Нет розыска и многое другое
Unicore FiveM (GTA V)
- Самый Дешёвый чит для FiveM
- Безопасен уже долгое время
- ESP, Aimbot и Эксплойты с детальной настройкой
Unicore (RageMP, Majestic, ALT:V)
- Самый дешёвый чит для Rage MP
- Также поддерживаются Majestic RP и Alt:V
- Aimbot, ESP и множество других видов взлома для ГТА
Melonity GTA 5 RageMP
- Надежное мод-меню которое работает через драйвер Windows
- Silent Aim с Humanizer и Triggerbot + ESP на Игроков, Админов в инвизе и т.п.
- Телепорт, God Mode, Auto Heal, No Recoil, облачные настройки и многое другое