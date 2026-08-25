Миднайт Меню для GTA Online BattlEye

Информация о чите

Midnight GTA BE — новая версия популярного мод-меню Midnight для GTA Online с Battle-Eye. Разработчик адаптировал решение под актуальную версию игры, при этом сохранив масштабный набор возможностей. Сам интерфейс теперь реализован непосредственно в игре, что делает взаимодействие с меню максимально удобным. Функционал рассчитан практически на любые задачи: от быстрого прохождения PVE-миссий и фарма до защиты от других моддеров и свободного управления игровым процессом. В арсенале присутствуют бессмертие, восстановление здоровья, брони и боеприпасов, Noclip, сброс различных таймеров, спавнер и прокачка транспорта. Отдельная вкладка посвящена взаимодействию с другими игроками и различным возможностям для развлечения. Midnight BE — это знакомая многим классика, которая теперь получила поддержку версии GTA Online с Battle-Eye.

Купленные на данной странице ключи могут быть активированы только пользователями из стран СНГРоссия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Social Club (Rockstar)
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Взаимодействие (Вы)

  • Восстановить здоровье
  • Восстановить броню
  • Восстановить уничтоженный транспорт
  • Убить себя и возродить
  • Поджечь себя
  • Потушить себя
  • Бессмертие
  • Автоматическое восстановление здоровья, брони, боеприпасов
  • Назначить звезды розыска
  • Убрать звезды розыска
  • Неуязвимость к звездам
  • Скрыть на радаре
  • Бесконечный кислород
  • Бесконечная стамина
  • Быстрый респавн
  • Убрать КД на пассивный режим
  • Включить орбитальную пушку
  • Убрать телефонные звонки от NPC
  • Взаимодействие с Мерриуэзер
  • Полет сквозь стены
  • Супер прыжок
  • Отключить рэгдол
  • Свободная камера
  • Спидхак
  • Выдать всё оружие
  • Очистить всё оружия
  • Бросить оружие
  • Настройки камеры
  • Создать новую сессию
  • Быстрый выход в сюжетный режим
  • Выгнать игрока

Взаимодействие (Игроки)

  • Player Info – информация об игроках в сессии в отдельном окне (ник, ID, ХП, броня, язык, пинг, CEO и т.п.)
  • Crash – принудительное отключение игры у выбранного игрока
  • Explode – создаёт взрыв рядом с выбранным игроком
  • Remove All Weapons – удаляет всё оружие у выбранного игрока
  • Put in Cage – помещает игрока в клетку, ограничивая его передвижение
  • Kick from Vehicle – выбрасывает игрока из транспорта
  • Give Bugged Weapon – выдаёт игроку сломанное оружие
  • Freeze – замораживает выбранного игрока
  • Phone Beep Spam – создаёт многократные звуковые сигналы телефона у игрока
  • Force Camera – принудительно изменяет или фиксирует положение камеры игрока
  • Kick – принудительно исключить игрока из сессии
  • Teleport – телепортироваться к игроку
  • Show Profile – показать Social Club профиль игра
  • Clear Wanted Level – очистить звезды розыска игрока
  • Equip All Weapons – выдать всё оружие
  • Give Health – восстановить максимальное здоровье
  • Give Armor – восстановить броню

Транспорт

  • Неуязвимость
  • Сесть на пассажирское сиденье
  • Управление автопарком
  • Восстановить транспорт через страховую
  • Спавнер по списку
  • Спавнер по поиску
  • Автоматически сесть в машину
  • Удалить предыдущие машины
  • Максимальный апгрейд
  • Настройка максимальной скорости и ускорения
  • Настройка тормозов
  • Свободный полет на машине

Телепорт

  • Телепорт к игроку
  • Телепорт к точке на карте
  • Автоматический телепорт к точке на карте
  • Телепорт к объектам и апартаментам
  • Телепорт по списку (магазины, коллекционные предметы, аэропорты, кинотеатры, убежище и т.п.)
  • Телепорт по координатам

ESP (ВХ)

  • Box – ВХ в виде ЕСП боксов на игроков и педов
  • Name – показывать ники игроков/педов
  • Distance – расстояние до игроков и педов
  • Health – показывать значение ХП игроков/педов
  • Max Distance – максимальная дальность работы ЕСП

Комбат (Аимбот)

  • Aimbot – вкладка с настройками автоматического наведения на цели
  • Triggerbot – раздел настройки автоматической стрельбы при наведении на цель
  • Filter – выбирает критерии поиска целей (по FOV, дистанции или всё вместе)
  • Target – выбирает тип целей для аимбота (педы, игроки)
  • Max FOV – устанавливает размер области аима для захвата цели
  • Max Dist – задаёт максимальную дистанцию работы аимбота
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Through Walls – наведение аима на игроков сквозь стены
  • Draw FOV – отображает на экране настроенную область углов наведения

Другие функции Midnight BE GTA

  • Scripts Blocker – блокирует скрипты от других игроков с мод-меню (телепорт, кик и т.д.)
  • Skip Cutscene – автоматически пропускает кат-сцены
  • Censor Data – скрывает ваш ник, ники друзей из мод-меню
  • Kill Enemies – убить всех противников поблизости
  • Character & Skills – управление персонажем и его навыками
  • Clothing & Appearance – настройка одежды и внешнего вида персонажа
  • Weapons & Armor – управление оружием и бронёй
  • Vehicles & Racing – функции для транспорта и гонок
  • Arena Wars – возможности для режима Arena Wars
  • Heists & Missions – функции для ограблений и миссий
  • Business & Earnings – управление бизнесом и игровыми доходами
  • Freemode & Multiplayer – функции для свободного режима и мультиплеера
  • Nightclub & Entertainment – управление ночным клубом и развлечениями
  • Inventory & Consumables – управление инвентарём и расходными предметами
  • Lifestyle & Achievements – функции для игровых активностей и достижений
  • Sky Editor – редактор неба с детальной настройкой
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