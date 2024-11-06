Unicore Snowbreak: Containment Zone (Юникор Сноубрейк)
Информация о чите
Чит Unicore для игры Snowbreak — это невероятно мощный инструмент, который позволит вам быстро достичь практически любых целей в игре. В его арсенале — превосходный модуль ESP (ВХ), который дает возможность видеть соперников и монстров сквозь стены. Кроме того, чит предлагает настраиваемый Aimbot для быстрой наводки на цель, а также функцию Teleport, которая дает возможность мгновенно перемещаться к противникам и заставать их врасплох. Помимо этого, Unicore предлагает множество дополнительных функций, таких как автоматический пропуск диалогов, бесконечные стамины и энергию, возможность изменять множитель урона, отключать логику монстров и многое другое. Чит успешно обходит встроенный в Snowbreak античит, что делает вероятность получения бана за его использование практически нулевой. Взлом Unicore — это отличный выбор для быстрого фарма и прокачки с минимальными затратами времени, а также для доминирования над врагами.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Snowbreak Launcher, Epic Games, Steam
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Visuals (ВХ, ESP)
- Enable - включить/выключить функцию ВХ
- Show Offscreen - показывает стрелки/указатели противников за пределами экрана
- Box - ВХ в виде коробок (прямоугольников)
- Name - показывает имя игрока или объекта
- Health Bar - узнать количество HP противника
- Distance - показать расстояние до цели
- Max Distance - настраивает дальность прорисовки ВХ
- Filters - фильтры для ВХ (показать/скрыть объекты)
- Builder ESP - Более детальный и настраиваемый ВХ
- Show Debug Names - показывает ID объектов
Combat (Aimbot, Rapid Fire и т.д.)
- Damage Changer - модификатор наносимого урона
- Infinite Ammo - включить бесконечные боеприпасы
- Maximum Weapon Range - максимальная дальность стрельбы из любого оружия
- Rapid Fire - высокая скорость стрельбы с минимальной задержкой между выстрелами
- Aimbot - включить авто-наводку на противников
- Show FOV - показывает радиус (угол) действия аимбота на экране
- Smooth Type - разные виды наведения на цель (Линенйный и Нелинейный - более хаотичный и рандомный)
- Max Distance - максимальная дистанция на которой будет работать аимбот
- FOV - поле зрения в котором аимбот захватывает цели
Ability Modifiers (Способности)
- Inifinite S-Energy - включить/выключить бесконечную S-энергию
- Inifinite U-Energy - включить/выключить бесконечную U-энергию
- Inifinite Stamina - включает бесконечную стамину (выносливость)
- No Skill Cooldown - отключает КД на скилл
- No Operative Switch Cooldown - отключает КД на смену оперативника
Exploits (Разные эксплойты)
- Dumb Enemies - сделать мобов тупыми (отключает их логику)
- Allow Jumping - позволяет совершать прыжки
- GodMode - включает неуязвимость к урону (бессмертие)
- Noclip - позволяет проходить сквозь любые стены, препятствия и позволяет свободно летать по карте (Snowbreak Fly Hack)
- Player Speed - изменяет скорость движения игрока (спидхак)
- No Recoil - отключает отдачу при стрельбе
- No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе
- Magnetizer - Позволяет вам телепортировать игроков и приятелей непосредственно к вам
- Free Camera - включает свободный полет камеры (Debug Camera)
Телепортация (Snowbreak Teleport)
- Mouse Teleport - телепорт по клику мыши
- Max Distance - максимальная дистанция телепорта по клику и к объектам
- Entities Teleport - телепорт к сущностям (монстрам)
- Target Selection - тип работы телепорта (FOV - телепорт к цели в кружке, Distance - к ближайшей цели по расстоянию)
- Entities Filter - фильтры для телепорта к сущностям
- Custom Teleport - настраиваемый режим телепортации
- Points - список точек для телепортации (также отмечаются с помощью ESP)
- Create Points - позволяет создавать собственные точки телепортации
- Loop Points - позволяет зациклить телепорт между определенными точками
Misc (Функции Unicore Snowbreak)
- Skip Cutscenes - авто-пропуск кат-сцен
- Auto Pickup - авто-сбор предметов
- Pickup Max Distance - дистанция на которой срабатывает авто-сбор
- Camera FOV - изменить угол обзора камеры
- Teleport Camera - телепортировать игрока к месту где находится Free Camera
- Speedups - изменить скорость времени
- Full Bright - изменяет освещение делая его полностью ярким
- Configs - возможность сохранять свой конфиг и загружать при следующем запуске чита
- Skip Cinematics - активирует авто-пропуск синематиков
- Language - поддержка двух языков (English и Chinese)
- Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню Unicore