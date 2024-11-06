Unicore Snowbreak: Containment Zone (Юникор Сноубрейк)

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Информация о чите

Чит Unicore для игры Snowbreak — это невероятно мощный инструмент, который позволит вам быстро достичь практически любых целей в игре. В его арсенале — превосходный модуль ESP (ВХ), который дает возможность видеть соперников и монстров сквозь стены. Кроме того, чит предлагает настраиваемый Aimbot для быстрой наводки на цель, а также функцию Teleport, которая дает возможность мгновенно перемещаться к противникам и заставать их врасплох. Помимо этого, Unicore предлагает множество дополнительных функций, таких как автоматический пропуск диалогов, бесконечные стамины и энергию, возможность изменять множитель урона, отключать логику монстров и многое другое. Чит успешно обходит встроенный в Snowbreak античит, что делает вероятность получения бана за его использование практически нулевой. Взлом Unicore — это отличный выбор для быстрого фарма и прокачки с минимальными затратами времени, а также для доминирования над врагами.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Snowbreak Launcher, Epic Games, Steam

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Visuals (ВХ, ESP)

  • Enable - включить/выключить функцию ВХ
  • Show Offscreen - показывает стрелки/указатели противников за пределами экрана
  • Box - ВХ в виде коробок (прямоугольников)
  • Name - показывает имя игрока или объекта
  • Health Bar - узнать количество HP противника
  • Distance - показать расстояние до цели
  • Max Distance - настраивает дальность прорисовки ВХ
  • Filters - фильтры для ВХ (показать/скрыть объекты)
  • Builder ESP - Более детальный и настраиваемый ВХ
  • Show Debug Names - показывает ID объектов

Combat (Aimbot, Rapid Fire и т.д.)

  • Damage Changer - модификатор наносимого урона
  • Infinite Ammo - включить бесконечные боеприпасы
  • Maximum Weapon Range - максимальная дальность стрельбы из любого оружия
  • Rapid Fire - высокая скорость стрельбы с минимальной задержкой между выстрелами
  • Aimbot - включить авто-наводку на противников
  • Show FOV - показывает радиус (угол) действия аимбота на экране
  • Smooth Type - разные виды наведения на цель (Линенйный и Нелинейный - более хаотичный и рандомный)
  • Max Distance - максимальная дистанция на которой будет работать аимбот
  • FOV - поле зрения в котором аимбот захватывает цели

Ability Modifiers (Способности)

  • Inifinite S-Energy - включить/выключить бесконечную S-энергию
  • Inifinite U-Energy - включить/выключить бесконечную U-энергию
  • Inifinite Stamina - включает бесконечную стамину (выносливость)
  • No Skill Cooldown - отключает КД на скилл
  • No Operative Switch Cooldown - отключает КД на смену оперативника

Exploits (Разные эксплойты)

  • Dumb Enemies - сделать мобов тупыми (отключает их логику)
  • Allow Jumping - позволяет совершать прыжки
  • GodMode - включает неуязвимость к урону (бессмертие)
  • Noclip - позволяет проходить сквозь любые стены, препятствия и позволяет свободно летать по карте (Snowbreak Fly Hack)
  • Player Speed - изменяет скорость движения игрока (спидхак)
  • No Recoil - отключает отдачу при стрельбе
  • No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе
  • Magnetizer - Позволяет вам телепортировать игроков и приятелей непосредственно к вам
  • Free Camera - включает свободный полет камеры (Debug Camera)

Телепортация (Snowbreak Teleport)

  • Mouse Teleport - телепорт по клику мыши
  • Max Distance - максимальная дистанция телепорта по клику и к объектам
  • Entities Teleport - телепорт к сущностям (монстрам)
  • Target Selection - тип работы телепорта (FOV - телепорт к цели в кружке, Distance - к ближайшей цели по расстоянию)
  • Entities Filter - фильтры для телепорта к сущностям
  • Custom Teleport - настраиваемый режим телепортации
  • Points - список точек для телепортации (также отмечаются с помощью ESP)
  • Create Points - позволяет создавать собственные точки телепортации
  • Loop Points - позволяет зациклить телепорт между определенными точками

Misc (Функции Unicore Snowbreak)

  • Skip Cutscenes - авто-пропуск кат-сцен
  • Auto Pickup - авто-сбор предметов
  • Pickup Max Distance - дистанция на которой срабатывает авто-сбор
  • Camera FOV - изменить угол обзора камеры
  • Teleport Camera - телепортировать игрока к месту где находится Free Camera
  • Speedups - изменить скорость времени
  • Full Bright - изменяет освещение делая его полностью ярким
  • Configs - возможность сохранять свой конфиг и загружать при следующем запуске чита
  • Skip Cinematics - активирует авто-пропуск синематиков
  • Language - поддержка двух языков (English и Chinese)
  • Menu Key - можно назначить свою кнопку для вызова меню Unicore