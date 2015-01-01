Arcane для HumanitZ (Аркейн)

Информация о чите

Arcane — это надёжный и продуманный приватный софт для HumanitZ, ориентированный на максимальную информативность и удобство в условиях выживания. Решение отлично подойдёт как для PvP-взаимодействия с другими игроками, так и для контроля угроз со стороны зомби и окружающей среды. ESP / WallHack на игроков предоставляет детальное отображение: 2D-боксы с выбором стиля (углы или цельный бокс), заливку с настраиваемым оформлением, ники, дистанцию, скелеты с регулировкой толщины линий, направление взгляда и snaplines. Все элементы имеют настройку максимальной дистанции, что позволяет сохранить чистую и читаемую картинку. Отдельно реализован ESP на зомби. Items ESP отображает предметы, лежащие на земле, а также контейнеры с лутом, с возможностью настройки дистанции отображения. Дополнительные фичи включают Battle Mode, который отключает весь лишний ESP и оставляет только игроков, кастомный прицел, стрелки для целей за пределами экрана, увеличение скорости передвижения и Full Bright, убирающий тьму и делающий картинку максимально светлой. Arcane для HumanitZ — это сбалансированное и удобное решение для уверенного выживания, контроля ситуации и комфортной игры без перегруженного интерфейса.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games
Players ESP (ВХ Игроки)

  • Box – отображает игроков с помощью 2D бокса
  • Box Style – выбор стиля бокса (углы или цельный бокс)
  • Filled – заливает бокс фоном
  • Filled Style – стиль заливки бокса
  • Name – показывает ник игрока
  • Distance – отображает дистанцию до игрока
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Thickness – настройка толщины линий скелета
  • View line – показывает направление взгляда игрока
  • Snaplines – линия от игрока к цели
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков

Zombies ESP (ВХ Зомби)

  • Box – отображает зомби с помощью 2D бокса
  • Box Style – выбор стиля бокса
  • Filled Box – заливает бокс фоном
  • Filled Style – стиль заливки бокса
  • Name – отображает тип или имя зомби
  • Distance – показывает расстояние до зомби
  • Snaplines – ВХ линии до зомби
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения зомби

Items ESP (Предметы)

  • Dropped items – показывает предметы, лежащие на земле
  • Lootable containers – отображает контейнеры с лутом
  • Distance – отображает дистанцию до предметов
  • Max distance – максимальная дистанция отображения предметов

Другие возможности Arcane HumanitZ

  • Battle Mode – отключает весь ESP и оставляет только отображение игроков
  • Menu key – клавиша открытия меню чита
  • Unload key – клавиша полного выключения чита
  • Crosshair – отображает кастомный прицел в центре экрана
  • Off-Screen Arrows – показывает стрелки для целей за пределами экрана
  • Speed hack – увеличивает скорость передвижения персонажа
  • Full bright – делает игру максимально светлой (убирает тьму)

