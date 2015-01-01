Arcane для HumanitZ (Аркейн)
Информация о чите
Arcane — это надёжный и продуманный приватный софт для HumanitZ, ориентированный на максимальную информативность и удобство в условиях выживания. Решение отлично подойдёт как для PvP-взаимодействия с другими игроками, так и для контроля угроз со стороны зомби и окружающей среды. ESP / WallHack на игроков предоставляет детальное отображение: 2D-боксы с выбором стиля (углы или цельный бокс), заливку с настраиваемым оформлением, ники, дистанцию, скелеты с регулировкой толщины линий, направление взгляда и snaplines. Все элементы имеют настройку максимальной дистанции, что позволяет сохранить чистую и читаемую картинку. Отдельно реализован ESP на зомби. Items ESP отображает предметы, лежащие на земле, а также контейнеры с лутом, с возможностью настройки дистанции отображения. Дополнительные фичи включают Battle Mode, который отключает весь лишний ESP и оставляет только игроков, кастомный прицел, стрелки для целей за пределами экрана, увеличение скорости передвижения и Full Bright, убирающий тьму и делающий картинку максимально светлой. Arcane для HumanitZ — это сбалансированное и удобное решение для уверенного выживания, контроля ситуации и комфортной игры без перегруженного интерфейса.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Players ESP (ВХ Игроки)
- Box – отображает игроков с помощью 2D бокса
- Box Style – выбор стиля бокса (углы или цельный бокс)
- Filled – заливает бокс фоном
- Filled Style – стиль заливки бокса
- Name – показывает ник игрока
- Distance – отображает дистанцию до игрока
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Thickness – настройка толщины линий скелета
- View line – показывает направление взгляда игрока
- Snaplines – линия от игрока к цели
- Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
Zombies ESP (ВХ Зомби)
- Box – отображает зомби с помощью 2D бокса
- Box Style – выбор стиля бокса
- Filled Box – заливает бокс фоном
- Filled Style – стиль заливки бокса
- Name – отображает тип или имя зомби
- Distance – показывает расстояние до зомби
- Snaplines – ВХ линии до зомби
- Max Distance – максимальная дистанция отображения зомби
Items ESP (Предметы)
- Dropped items – показывает предметы, лежащие на земле
- Lootable containers – отображает контейнеры с лутом
- Distance – отображает дистанцию до предметов
- Max distance – максимальная дистанция отображения предметов
Другие возможности Arcane HumanitZ
- Battle Mode – отключает весь ESP и оставляет только отображение игроков
- Menu key – клавиша открытия меню чита
- Unload key – клавиша полного выключения чита
- Crosshair – отображает кастомный прицел в центре экрана
- Off-Screen Arrows – показывает стрелки для целей за пределами экрана
- Speed hack – увеличивает скорость передвижения персонажа
- Full bright – делает игру максимально светлой (убирает тьму)
