Информация о чите

Arcane — это надёжный и продуманный приватный софт для HumanitZ, ориентированный на максимальную информативность и удобство в условиях выживания. Решение отлично подойдёт как для PvP-взаимодействия с другими игроками, так и для контроля угроз со стороны зомби и окружающей среды. ESP / WallHack на игроков предоставляет детальное отображение: 2D-боксы с выбором стиля (углы или цельный бокс), заливку с настраиваемым оформлением, ники, дистанцию, скелеты с регулировкой толщины линий, направление взгляда и snaplines. Все элементы имеют настройку максимальной дистанции, что позволяет сохранить чистую и читаемую картинку. Отдельно реализован ESP на зомби. Items ESP отображает предметы, лежащие на земле, а также контейнеры с лутом, с возможностью настройки дистанции отображения. Дополнительные фичи включают Battle Mode, который отключает весь лишний ESP и оставляет только игроков, кастомный прицел, стрелки для целей за пределами экрана, увеличение скорости передвижения и Full Bright, убирающий тьму и делающий картинку максимально светлой. Arcane для HumanitZ — это сбалансированное и удобное решение для уверенного выживания, контроля ситуации и комфортной игры без перегруженного интерфейса.