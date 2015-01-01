Информация о чите

Evicted Valorant Trigger Bot — это приватный софт, сочетающий точный триггер бот и легитный аим ассист, созданный специально для игры Valorant. Программа отличается стабильной работой, высокой точностью и максимально простой настройкой. Поддерживается гибкая конфигурация всех функций, включая анти-АФК, систему сохранения и загрузки конфигов, а также тонкие параметры для аима и триггера. Всё управление осуществляется через стильное и удобное меню, доступное на русском и английском языках. Evicted Trigger Bot разработан с учётом требований к безопасности, поэтому при грамотном использовании риск получения бана минимален. Если вы ищете качественный, стабильный и удобный софт для легитной игры в Valorant — Evicted станет отличным выбором.