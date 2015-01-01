Evicted Valorant Triggerbot + Aimbot (Эвиктед Валорант Триггер)
Информация о чите
Evicted Valorant Trigger Bot — это приватный софт, сочетающий точный триггер бот и легитный аим ассист, созданный специально для игры Valorant. Программа отличается стабильной работой, высокой точностью и максимально простой настройкой. Поддерживается гибкая конфигурация всех функций, включая анти-АФК, систему сохранения и загрузки конфигов, а также тонкие параметры для аима и триггера. Всё управление осуществляется через стильное и удобное меню, доступное на русском и английском языках. Evicted Trigger Bot разработан с учётом требований к безопасности, поэтому при грамотном использовании риск получения бана минимален. Если вы ищете качественный, стабильный и удобный софт для легитной игры в Valorant — Evicted станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
Trigger Bot
- Enable Trigger - включить триггер для авто-стрельбы по врагам на прицеле
- Hold - активация триггера при удержании клавиши
- Toggle - переключение режимы работы триггера (вкл/выкл)
- Stop Before Shooting - авто-остановка движения перед началом стрельбы
- Auto Crouch - авто-приседание при стрельбе
- Counter Strafe - подстраивать движения для более точной стрельбы
- Sound - звуковой сигнал при активации триггера
- Gun Mode (OneShot, Burst, Spray) - режим стрельбы (одиночные выстрелы, очереди, зажим)
- Enemy Outline Color (Purple, Red, Yellow) - выбор подсветки на которую будет реагировать чит
Aim Assist
- Enable - включить помощь в наведении при стрельбе
- Aim Tolerance - контролируйте насколько строго аимбот будет удерживать цель
- FOV X/Y - размер рабочей зоны аимбота по горизонтали и вертикали
- FPS - оптимизация работы аима под вашу частоту кадров
- Aim Activation - выберите когда аим будет активирован
Trigger Settings
- Capture Size - размер области в которой будут искаться потенциальные цели
- Color Tolerance - чувствительность софта к цветам для определения цели
- Delay Strafe - задержка перед началом авто-стрейфа
- Delay Before Shoot - задержка перед началом стрельбы
- Delay Between Shots - задержка между выстрелами
Другие Настройки Evicted Valorant Trigger Bot
- Custom Binds - привязка клавиш для активации функций софта Evicted
- Presets (Pistol, SMG, Rifle, Sniper) - готовые настройки для пистолетов, ПП, винтовок и снайперских винтовок
- Language (English, Russian) - меню на 2 языках: английском и русском
- Configs (Create, Delete, Load, Save, Reset) - гибкая система конфигов для сохранения своих настроек софта
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