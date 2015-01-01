Evicted Valorant Triggerbot + Aimbot (Эвиктед Валорант Триггер)

Информация о чите

Evicted Valorant Trigger Bot — это приватный софт, сочетающий точный триггер бот и легитный аим ассист, созданный специально для игры Valorant. Программа отличается стабильной работой, высокой точностью и максимально простой настройкой. Поддерживается гибкая конфигурация всех функций, включая анти-АФК, систему сохранения и загрузки конфигов, а также тонкие параметры для аима и триггера. Всё управление осуществляется через стильное и удобное меню, доступное на русском и английском языках. Evicted Trigger Bot разработан с учётом требований к безопасности, поэтому при грамотном использовании риск получения бана минимален. Если вы ищете качественный, стабильный и удобный софт для легитной игры в Valorant — Evicted станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games
Купить

Trigger Bot

  • Enable Trigger - включить триггер для авто-стрельбы по врагам на прицеле
  • Hold - активация триггера при удержании клавиши
  • Toggle - переключение режимы работы триггера (вкл/выкл)
  • Stop Before Shooting - авто-остановка движения перед началом стрельбы
  • Auto Crouch - авто-приседание при стрельбе
  • Counter Strafe - подстраивать движения для более точной стрельбы
  • Sound - звуковой сигнал при активации триггера
  • Gun Mode (OneShot, Burst, Spray) - режим стрельбы (одиночные выстрелы, очереди, зажим)
  • Enemy Outline Color (Purple, Red, Yellow) - выбор подсветки на которую будет реагировать чит

Aim Assist

  • Enable - включить помощь в наведении при стрельбе
  • Aim Tolerance - контролируйте насколько строго аимбот будет удерживать цель
  • FOV X/Y - размер рабочей зоны аимбота по горизонтали и вертикали
  • FPS - оптимизация работы аима под вашу частоту кадров
  • Aim Activation - выберите когда аим будет активирован

Trigger Settings

  • Capture Size - размер области в которой будут искаться потенциальные цели
  • Color Tolerance - чувствительность софта к цветам для определения цели
  • Delay Strafe - задержка перед началом авто-стрейфа
  • Delay Before Shoot - задержка перед началом стрельбы
  • Delay Between Shots - задержка между выстрелами

Другие Настройки Evicted Valorant Trigger Bot

  • Custom Binds - привязка клавиш для активации функций софта Evicted
  • Presets (Pistol, SMG, Rifle, Sniper) - готовые настройки для пистолетов, ПП, винтовок и снайперских винтовок
  • Language (English, Russian) - меню на 2 языках: английском и русском
  • Configs (Create, Delete, Load, Save, Reset) - гибкая система конфигов для сохранения своих настроек софта

Оставить отзыв


Похожие Товары

Wh-Satano Valorant ESP
  • Качественный External ESP для Valorant
  • Низкий шанс обнаружения чита античитом
  • Высокий уровень производительности
Valorant
от 269

Wh-Satano Valorant FULL
  • Векторный Аимбот для облегчения стрельбы
  • Высокоточный Триггер бот для игры в стиле LEGIT
  • ESP (Wallhack) с множеством настроек для отображения игроков и не только!
Valorant
от 449

Wh-Satano Valorant Trigger Bot
  • Софт на Валорант по самой доступной цене (Дёшево)
  • Только Триггер Бот - Больше ничего лишнего
  • Легит Чит с низким шансом получения бана
Valorant
от 79

Valorant ESP
  • Самый Доступный ESP для Valorant
  • Базовый WH без лишних функций
  • Хорошее соотношение цены и уровня безопасности
Valorant
от 299