Pussycat для Active Matter (External)
Информация о чите
Pussycat для Active Matter — приватное External мод-меню, созданное для комфортной игры и удобного контроля происходящего вокруг. Продукт сочетает качественный векторный Aimbot, детальный ESP и полезные дополнительные возможности в компактном и понятном интерфейсе. Аимбот позволяет тонко настроить FOV, Hitbox, Smooth, дистанцию и проверку видимости, а отображение рабочей области через FOV Circle помогает контролировать его параметры непосредственно в игре. Основу визуального раздела составляет подробный Players ESP. Можно отображать боксы, скелеты, имена, оружие, здоровье, броню, TeamID и отдельную информацию о защищенности головы, тела, рук и ног. Союзников и погибших игроков легко исключить из отображения. Не менее проработан World и Loot ESP с большим количеством фильтров. Отдельно отображаются порталы, автомобили, выходы, аномалии, контейнеры, мимики, трупы и различные предметы. Лут можно сортировать по категориям и редкости, включая оружие, боеприпасы, медикаменты, ключи, квестовые предметы. Дополняют Pussycat кастомный прицел, настройка масштаба ESP, система конфигов, безопасная выгрузка и русская/английская локализация.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Gaijin Launcher
Аимбот
- Enable – включает наведение на врагов
- Aim Key – клавиша активации аимбота (удерживать)
- Hitbox – позволяет выбрать часть тела для наведения
- Aim FOV – настраивает размер области для захвата целей аимботом
- Smooth – настраивает степень плавности наведения
- Visible Check – работа аимбота только по видимыми целями (вне преград)
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию работы аимбота
- Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Filled FOV – отображает область FOV с заливкой
ВХ Игроки
- Show Players – включает отображение игроков
- Box – отображает боксы вокруг игроков
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамки
- Snaplines – отображает линии до игроков
- Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до игроков
- Names – показывает никнеймы игроков
- Weapon – отображает оружие игрока
- Visible Check – определяет видимость игроков другим цветом
- Health Bar – отображает полоску здоровья
- Health Value – показывает числовое значение здоровья
- Head – защищенность головы игрока
- Body – защищенность тела игрока
- Arms – защищенность рук игрока
- Legs – защищенность ног игрока
- Armor Bar – отображает полоску брони
- Armor Value – показывает числовое значение брони
- TeamID – отображает идентификатор команды
- Ignore Team – скрывает союзников из отображения ЕСП
- Ignore Dead – исключает мёртвых игроков из отображения
- Max Distance – показывает расстояние до игроков
ВХ Объекты и Лут
- Show Objects – включает отображение объектов мира
- Distance – показывает расстояние до объектов
- Portal – отображает порталы
- Cars – отображает автомобили
- Exit – отображает выходы
- Anomaly – отображает аномалии
- Containers – отображает контейнеры и их тип
- High-tier / Military – отображает контейнеры высокого уровня и военные контейнеры
- Common Furniture – отображает обычную мебель и бытовые контейнеры
- Other – отображает остальные типы контейнеров
- Mimics – отображает мимиков
- Corpses – отображает трупы и тела погибших
- Active Matter & Monster Remains – отображает активную материю и останки монстров
- Items – включает отображение подбираемых предметов
- Category – позволяет фильтровать предметы по категориям
- Weight – отображает вес предметов
- Amount – показывает количество предметов
- Type / Slots – отображает тип предмета и занимаемые слоты
- Weapons – отображает оружие
- Ammo & Mags – отображает боеприпасы и магазины
- Meds – отображает медикаменты
- Keys – отображает ключи
- Quest & Docs – отображает квестовые предметы и документы
- Chronogenes – отображает Chronogenes
- Teammate Hearts – отображает сердца тиммейтов
- Common – отображает обычные предметы
- Uncommon – отображает необычные предметы
- Rare – отображает редкие предметы
- Epic – отображает эпические предметы
Другие функции Pussycat Active Matter
- Enemy Font Size – настраивает размер шрифта для отображения противников
- Item Font Size – настраивает размер шрифта для отображения предметов
- Crosshair – включает кастомный прицел
- Thickness – настраивает толщину прицела
- Size – настраивает размер прицела
- Lock Overlay FPS – фиксирует частоту обновления оверлея
- Save Config – сохраняет текущие настройки
- Load Config – загружает сохранённые настройки
- Unload Software – безопасно выгружает софт из игры
- Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
- Localizations – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
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