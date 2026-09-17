Информация о чите

Pussycat для Active Matter — приватное External мод-меню, созданное для комфортной игры и удобного контроля происходящего вокруг. Продукт сочетает качественный векторный Aimbot, детальный ESP и полезные дополнительные возможности в компактном и понятном интерфейсе. Аимбот позволяет тонко настроить FOV, Hitbox, Smooth, дистанцию и проверку видимости, а отображение рабочей области через FOV Circle помогает контролировать его параметры непосредственно в игре. Основу визуального раздела составляет подробный Players ESP. Можно отображать боксы, скелеты, имена, оружие, здоровье, броню, TeamID и отдельную информацию о защищенности головы, тела, рук и ног. Союзников и погибших игроков легко исключить из отображения. Не менее проработан World и Loot ESP с большим количеством фильтров. Отдельно отображаются порталы, автомобили, выходы, аномалии, контейнеры, мимики, трупы и различные предметы. Лут можно сортировать по категориям и редкости, включая оружие, боеприпасы, медикаменты, ключи, квестовые предметы. Дополняют Pussycat кастомный прицел, настройка масштаба ESP, система конфигов, безопасная выгрузка и русская/английская локализация.