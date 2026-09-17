Pussycat для Active Matter (External)

Информация о чите

Pussycat для Active Matter — приватное External мод-меню, созданное для комфортной игры и удобного контроля происходящего вокруг. Продукт сочетает качественный векторный Aimbot, детальный ESP и полезные дополнительные возможности в компактном и понятном интерфейсе. Аимбот позволяет тонко настроить FOV, Hitbox, Smooth, дистанцию и проверку видимости, а отображение рабочей области через FOV Circle помогает контролировать его параметры непосредственно в игре. Основу визуального раздела составляет подробный Players ESP. Можно отображать боксы, скелеты, имена, оружие, здоровье, броню, TeamID и отдельную информацию о защищенности головы, тела, рук и ног. Союзников и погибших игроков легко исключить из отображения. Не менее проработан World и Loot ESP с большим количеством фильтров. Отдельно отображаются порталы, автомобили, выходы, аномалии, контейнеры, мимики, трупы и различные предметы. Лут можно сортировать по категориям и редкости, включая оружие, боеприпасы, медикаменты, ключи, квестовые предметы. Дополняют Pussycat кастомный прицел, настройка масштаба ESP, система конфигов, безопасная выгрузка и русская/английская локализация.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Gaijin Launcher
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Аимбот

  • Enable – включает наведение на врагов
  • Aim Key – клавиша активации аимбота (удерживать)
  • Hitbox – позволяет выбрать часть тела для наведения
  • Aim FOV – настраивает размер области для захвата целей аимботом
  • Smooth – настраивает степень плавности наведения
  • Visible Check – работа аимбота только по видимыми целями (вне преград)
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Filled FOV – отображает область FOV с заливкой

ВХ Игроки

  • Show Players – включает отображение игроков
  • Box – отображает боксы вокруг игроков
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамки
  • Snaplines – отображает линии до игроков
  • Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до игроков
  • Names – показывает никнеймы игроков
  • Weapon – отображает оружие игрока
  • Visible Check – определяет видимость игроков другим цветом
  • Health Bar – отображает полоску здоровья
  • Health Value – показывает числовое значение здоровья
  • Head – защищенность головы игрока
  • Body – защищенность тела игрока
  • Arms – защищенность рук игрока
  • Legs – защищенность ног игрока
  • Armor Bar – отображает полоску брони
  • Armor Value – показывает числовое значение брони
  • TeamID – отображает идентификатор команды
  • Ignore Team – скрывает союзников из отображения ЕСП
  • Ignore Dead – исключает мёртвых игроков из отображения
  • Max Distance – показывает расстояние до игроков

ВХ Объекты и Лут

  • Show Objects – включает отображение объектов мира
  • Distance – показывает расстояние до объектов
  • Portal – отображает порталы
  • Cars – отображает автомобили
  • Exit – отображает выходы
  • Anomaly – отображает аномалии
  • Containers – отображает контейнеры и их тип
  • High-tier / Military – отображает контейнеры высокого уровня и военные контейнеры
  • Common Furniture – отображает обычную мебель и бытовые контейнеры
  • Other – отображает остальные типы контейнеров
  • Mimics – отображает мимиков
  • Corpses – отображает трупы и тела погибших
  • Active Matter & Monster Remains – отображает активную материю и останки монстров
  • Items – включает отображение подбираемых предметов
  • Category – позволяет фильтровать предметы по категориям
  • Weight – отображает вес предметов
  • Amount – показывает количество предметов
  • Type / Slots – отображает тип предмета и занимаемые слоты
  • Weapons – отображает оружие
  • Ammo & Mags – отображает боеприпасы и магазины
  • Meds – отображает медикаменты
  • Keys – отображает ключи
  • Quest & Docs – отображает квестовые предметы и документы
  • Chronogenes – отображает Chronogenes
  • Teammate Hearts – отображает сердца тиммейтов
  • Common – отображает обычные предметы
  • Uncommon – отображает необычные предметы
  • Rare – отображает редкие предметы
  • Epic – отображает эпические предметы

Другие функции Pussycat Active Matter

  • Enemy Font Size – настраивает размер шрифта для отображения противников
  • Item Font Size – настраивает размер шрифта для отображения предметов
  • Crosshair – включает кастомный прицел
  • Thickness – настраивает толщину прицела
  • Size – настраивает размер прицела
  • Lock Overlay FPS – фиксирует частоту обновления оверлея
  • Save Config – сохраняет текущие настройки
  • Load Config – загружает сохранённые настройки
  • Unload Software – безопасно выгружает софт из игры
  • Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
  • Localizations – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
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