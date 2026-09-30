Unnamed для Active Matter (Unnamedtech Internal)

Информация о чите

Unnamed для Active Matter — надежное Internal-решение с базовым набором функций для исследования опасных зон, поиска активной материи и противостояния мутантам и другим игрокам. Мод-меню предлагает необходимый минимум без перегруженности: хороший Aimbot и информативный ESP с отображением игроков, монстров, гравитационных аномалий и активной материи. Для удобства визуальную часть можно адаптировать под себя: доступен кастомный прицел, настройка размера шрифта ESP и Combat Mode, который временно скрывает выбранные категории визуалов, оставляя на экране только отображение игроков. Это позволяет быстро переключаться между полноценным исследованием окружения и более чистым боевым интерфейсом. Unnamed выполнен в формате Internal, что обеспечивает плавную работу визуальных элементов и позволяет комфортно использовать ESP без лишних подергиваний. Разработчик также известен вниманием к надежности своих решений, что делает продукт интересным вариантом для тех, кому нужен компактный функционал без ненужных дополнений.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enabled – включает/выключает автоматическое наведение на цели
  • Visible Only – аим только на цели в поле зрения
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Draw Dead Zone – отображает область мертвой зоны внутри FOV
  • Draw Target Line – показывает линию до текущей цели
  • Mouse Key – можно назначить кнопку мышки для активации аимбота
  • Mode – выбирает режим работы аимбота
  • Filter – позволяет настроить фильтрацию целей
  • Bone – выбирает область тела для наведения
  • FOV – настраивает радиус поиска целей
  • Dead Zone – задаёт область без корректировки наведения
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Speed – настраивает скорость наведения
  • Stickiness – регулирует прилипание прицела на выбранной цели
  • Switch Target Delay (ms) – задаёт задержку перед переключением на другую цель
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота

ВХ на Игроков (ESP)

  • Enabled – включает ESP игроков
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Head Circle – показывает круг вокруг головы
  • View Direction – отображает направление взгляда игрока
  • OOF Arrow – показывает направление на игроков за пределами экрана
  • Name – отображает имя игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP

ВХ на Монстров

  • Enabled – включает ESP существ
  • Types – позволяет выбрать типы отображаемых существ
  • Skeleton – отображает скелет существа
  • Head Circle – показывает круг вокруг головы
  • View Direction – отображает направление взгляда существа
  • OOF Arrow – показывает направление на существ за пределами экрана
  • Name – отображает название существа
  • Distance – показывает расстояние до существа
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP

ВХ на Материю

  • Enabled – включает отображение активной материи
  • Name – показывает название материи
  • Distance – отображает расстояние до материи
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения материи

ВХ на Аномалии

  • Gravity Trap – включает отображение грави-ловушек
  • Name – показывает название аномалии
  • Distance – отображает расстояние до аномалии
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения аномалий

Другие фичи Unnamed Active Matter

  • Visual Font Size – регулирует размер шрифта визуальных элементов
  • Crosshair – включает кастомный прицел
  • Keybinds List – отображает список назначенных клавиш
  • Combat Mode – вкл/выкл лишний ESP по нажатию кнопки
  • Stream-Proof – чит невидим на скриншотах и при захвате игры через OBS, Discord
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