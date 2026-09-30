Информация о чите

Unnamed для Active Matter — надежное Internal-решение с базовым набором функций для исследования опасных зон, поиска активной материи и противостояния мутантам и другим игрокам. Мод-меню предлагает необходимый минимум без перегруженности: хороший Aimbot и информативный ESP с отображением игроков, монстров, гравитационных аномалий и активной материи. Для удобства визуальную часть можно адаптировать под себя: доступен кастомный прицел, настройка размера шрифта ESP и Combat Mode, который временно скрывает выбранные категории визуалов, оставляя на экране только отображение игроков. Это позволяет быстро переключаться между полноценным исследованием окружения и более чистым боевым интерфейсом. Unnamed выполнен в формате Internal, что обеспечивает плавную работу визуальных элементов и позволяет комфортно использовать ESP без лишних подергиваний. Разработчик также известен вниманием к надежности своих решений, что делает продукт интересным вариантом для тех, кому нужен компактный функционал без ненужных дополнений.