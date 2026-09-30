Unnamed для Active Matter (Unnamedtech Internal)
Информация о чите
Unnamed для Active Matter — надежное Internal-решение с базовым набором функций для исследования опасных зон, поиска активной материи и противостояния мутантам и другим игрокам. Мод-меню предлагает необходимый минимум без перегруженности: хороший Aimbot и информативный ESP с отображением игроков, монстров, гравитационных аномалий и активной материи. Для удобства визуальную часть можно адаптировать под себя: доступен кастомный прицел, настройка размера шрифта ESP и Combat Mode, который временно скрывает выбранные категории визуалов, оставляя на экране только отображение игроков. Это позволяет быстро переключаться между полноценным исследованием окружения и более чистым боевым интерфейсом. Unnamed выполнен в формате Internal, что обеспечивает плавную работу визуальных элементов и позволяет комфортно использовать ESP без лишних подергиваний. Разработчик также известен вниманием к надежности своих решений, что делает продукт интересным вариантом для тех, кому нужен компактный функционал без ненужных дополнений.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled – включает/выключает автоматическое наведение на цели
- Visible Only – аим только на цели в поле зрения
- Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Draw Dead Zone – отображает область мертвой зоны внутри FOV
- Draw Target Line – показывает линию до текущей цели
- Mouse Key – можно назначить кнопку мышки для активации аимбота
- Mode – выбирает режим работы аимбота
- Filter – позволяет настроить фильтрацию целей
- Bone – выбирает область тела для наведения
- FOV – настраивает радиус поиска целей
- Dead Zone – задаёт область без корректировки наведения
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Speed – настраивает скорость наведения
- Stickiness – регулирует прилипание прицела на выбранной цели
- Switch Target Delay (ms) – задаёт задержку перед переключением на другую цель
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
ВХ на Игроков (ESP)
- Enabled – включает ESP игроков
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Head Circle – показывает круг вокруг головы
- View Direction – отображает направление взгляда игрока
- OOF Arrow – показывает направление на игроков за пределами экрана
- Name – отображает имя игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
ВХ на Монстров
- Enabled – включает ESP существ
- Types – позволяет выбрать типы отображаемых существ
- Skeleton – отображает скелет существа
- Head Circle – показывает круг вокруг головы
- View Direction – отображает направление взгляда существа
- OOF Arrow – показывает направление на существ за пределами экрана
- Name – отображает название существа
- Distance – показывает расстояние до существа
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
ВХ на Материю
- Enabled – включает отображение активной материи
- Name – показывает название материи
- Distance – отображает расстояние до материи
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения материи
ВХ на Аномалии
- Gravity Trap – включает отображение грави-ловушек
- Name – показывает название аномалии
- Distance – отображает расстояние до аномалии
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения аномалий
Другие фичи Unnamed Active Matter
- Visual Font Size – регулирует размер шрифта визуальных элементов
- Crosshair – включает кастомный прицел
- Keybinds List – отображает список назначенных клавиш
- Combat Mode – вкл/выкл лишний ESP по нажатию кнопки
- Stream-Proof – чит невидим на скриншотах и при захвате игры через OBS, Discord
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