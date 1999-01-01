SMG для Active Matter (СМГ Актив Маттер)

Информация о чите

SMG для Active Matter — это новинка от проверенного разработчика SMG, которая уже успела зарекомендовать себя в других популярных играх. Этот приватный софт сочетает в себе мощный функционал, удобное меню и высокую безопасность, обеспечивая комфортную и уверенную игру в Active Matter. В арсенале чита присутствует векторный аимбот с высокой точностью и детальной настройкой под любой стиль игры, позволяющий легко контролировать противников. ВХ (ESP) показывает всех игроков, тиммейтов, а также лут — военные ящики, тела убитых игроков и ботов, аномальные зоны с материей, что даёт полное преимущество на поле боя. Для удобства предусмотрены функции No Recoil (отключение отдачи) и No Shake (отключение тряски камеры), система конфигов для быстрого сохранения и загрузки настроек, возможность назначать собственные горячие клавиши для меню и включения/выключения чита. Меню поддерживает два языка: русский и английский. Также стоит отметить встроенный HWID спуфер, который минимизирует риск бана по железу, а приятная цена делает этот софт доступным каждому игроку. SMG для Active Matter — это идеальное решение для тех, кто ценит стабильность, безопасность и эффективность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - клавиша активации аима
  • Visible Check - аим будет работать только по видимым целям
  • Auto Switch - автоматически менять цель после уничтожения
  • Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
  • FOV - область работы аимбота
  • Smooth - плавность движения аимбота
  • Bones - выбор кости для аимбота (голова, шея, тело)
  • Max Distance - дальность работы аимбота

ВХ (Wallhack)

  • Enable - вкл/выкл ВХ
  • Distance - показать расстояние до цели
  • Health Bar - показать уровень ХП в виде полоски
  • Name - показывать ники игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Weapon - показывать оружие в руках
  • Teammates - включить ВХ на тиммейтов
  • Loot - включить ВХ на лут
  • Matter - показывать материю сквозь стены
  • Corpses - показывать тела убитых (игроки, боты)

Другие фичи SMG Active Matter

  • No Recoil - отключить отдачу при стрельбе
  • No Shake - отключить покачивание камеры при стрельбе
  • Language - меню поддерживает 2 языка (русский, английский)
  • Configs - система конфигов для сохранения и загрузки настроек
  • Menu Key - можно установить свою клавишу для вызова меню
  • Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
  • HWID Spoofer - есть встроенный спуфер для минимизации/обхода бана по железу

