SMG для Active Matter (СМГ Актив Маттер)
Информация о чите
SMG для Active Matter — это новинка от проверенного разработчика SMG, которая уже успела зарекомендовать себя в других популярных играх. Этот приватный софт сочетает в себе мощный функционал, удобное меню и высокую безопасность, обеспечивая комфортную и уверенную игру в Active Matter. В арсенале чита присутствует векторный аимбот с высокой точностью и детальной настройкой под любой стиль игры, позволяющий легко контролировать противников. ВХ (ESP) показывает всех игроков, тиммейтов, а также лут — военные ящики, тела убитых игроков и ботов, аномальные зоны с материей, что даёт полное преимущество на поле боя. Для удобства предусмотрены функции No Recoil (отключение отдачи) и No Shake (отключение тряски камеры), система конфигов для быстрого сохранения и загрузки настроек, возможность назначать собственные горячие клавиши для меню и включения/выключения чита. Меню поддерживает два языка: русский и английский. Также стоит отметить встроенный HWID спуфер, который минимизирует риск бана по железу, а приятная цена делает этот софт доступным каждому игроку. SMG для Active Matter — это идеальное решение для тех, кто ценит стабильность, безопасность и эффективность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Key - клавиша активации аима
- Visible Check - аим будет работать только по видимым целям
- Auto Switch - автоматически менять цель после уничтожения
- Draw FOV - показывать область действия аимбота в виде окружности
- FOV - область работы аимбота
- Smooth - плавность движения аимбота
- Bones - выбор кости для аимбота (голова, шея, тело)
- Max Distance - дальность работы аимбота
ВХ (Wallhack)
- Enable - вкл/выкл ВХ
- Distance - показать расстояние до цели
- Health Bar - показать уровень ХП в виде полоски
- Name - показывать ники игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Weapon - показывать оружие в руках
- Teammates - включить ВХ на тиммейтов
- Loot - включить ВХ на лут
- Matter - показывать материю сквозь стены
- Corpses - показывать тела убитых (игроки, боты)
Другие фичи SMG Active Matter
- No Recoil - отключить отдачу при стрельбе
- No Shake - отключить покачивание камеры при стрельбе
- Language - меню поддерживает 2 языка (русский, английский)
- Configs - система конфигов для сохранения и загрузки настроек
- Menu Key - можно установить свою клавишу для вызова меню
- Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
- HWID Spoofer - есть встроенный спуфер для минимизации/обхода бана по железу
