Масон на Актив Маттер (Mason Chams WH Active Matter)
Информация о чите
Mason — это простой, проверенный и надёжный приватный софт для Active Matter, ориентированный на максимальную безопасность и минимализм. Решение разработано для игроков, которым не нужны помощники в стрельбе или дополнительные функции, а важно лишь получать визуальное преимущество без лишних рисков. Функционал Mason ограничен исключительно WallHack в виде розовой закраски моделей, что делает отображение противников наглядным и хорошо различимым в любых условиях. Такой подход значительно снижает векторы обнаружения и повышает общий уровень безопасности при использовании софта. В данном решении отсутствует встроенное меню — все функции активируются автоматически сразу после запуска софта вместе с игрой. Это упрощает использование и исключает необходимость дополнительной настройки, что особенно удобно для игроков, ценящих простоту и стабильность. Mason отлично подойдёт тем, кто хочет сохранить честный геймплей без вмешательства в механику стрельбы и лута, но при этом получить тактическое преимущество. Доступная цена, минимальный функционал и надёжность делают Mason для Active Matter одним из лучших решений в своём сегменте.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Gaijin Launcher
Wallhack (ВХ)
- Wallhack - вид чита показывающий противников сквозь стены
- Chams - вид ВХ окрашивающий модели игроков в определенные материалы (цвета)
- Pink - подсветка всех игроков в розовый цвет
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
SMG Active Matter
- Точный векторный аимбот и гибкая настройка
- Детальный ВХ на игроков, тиммейтов и лут
- No Recoil, No Shake и HWID спуфер
SMG Lite Active Matter
- Максимально легитный чит на Active Matter
- Только ВХ функции: Игроки, Аномалии, Материи, Лут и т.п.
- Встроенный HWID Spoofer, меню на двух языках, система конфигов