Информация о чите

Mason — это простой, проверенный и надёжный приватный софт для Active Matter, ориентированный на максимальную безопасность и минимализм. Решение разработано для игроков, которым не нужны помощники в стрельбе или дополнительные функции, а важно лишь получать визуальное преимущество без лишних рисков. Функционал Mason ограничен исключительно WallHack в виде розовой закраски моделей, что делает отображение противников наглядным и хорошо различимым в любых условиях. Такой подход значительно снижает векторы обнаружения и повышает общий уровень безопасности при использовании софта. В данном решении отсутствует встроенное меню — все функции активируются автоматически сразу после запуска софта вместе с игрой. Это упрощает использование и исключает необходимость дополнительной настройки, что особенно удобно для игроков, ценящих простоту и стабильность. Mason отлично подойдёт тем, кто хочет сохранить честный геймплей без вмешательства в механику стрельбы и лута, но при этом получить тактическое преимущество. Доступная цена, минимальный функционал и надёжность делают Mason для Active Matter одним из лучших решений в своём сегменте.