Мемез для Апекс Ледженс (Memez Apex Legends)
Информация о чите
MemEz — это сбалансированный и практичный приватный чит для Apex Legends, ориентированный на стабильность, производительность и удобство использования. Софт выполнен в формате internal-решения, отличается несложной установкой и корректной работой без лишней нагрузки на систему. В основе функционала находится гибкий аимбот с понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили игры и оружие. Он работает аккуратно и комфортно, помогая уверенно реализовывать перестрелки без резких и подозрительных движений. ESP / WallHack предоставляет наглядное и приятное визуальное отображение игроков, а Loot ESP помогает быстро находить полезные предметы на карте. Все визуалы выполнены в аккуратном стиле и легко читаются даже в динамичных боях Apex Legends. Дополнительно в Mem ez предусмотрен Battle Mode — режим, который по нажатию одной кнопки отключает все лишние визуальные элементы и оставляет только информацию по игрокам. Это позволяет полностью сосредоточиться на боях в решающие моменты. Также присутствует система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек. Mem ez поддерживает русский, английский и китайский языки и является отличным internal-решением по доступной цене.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Aimbot - включает или отключает работу аимбота
- Aim Bone - выбор приоритетной части тела для наведения (голова, тело или ближайшая цель)
- Aim Key - клавиша для активации аимбота (удерживать)
- Aim FOV - радиус области, в пределах которой аимбот ищет цели
- Draw Aim FOV - отображает область работы аимбота на экране
- Smooth - регулирует плавность и скорость наведения аима
- Auto Target - автоматический выбор цели в зоне действия аима
- Movement Prediction - учитывает движение противника для более точного наведения
- Recoil Control System (RCS) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
- RCS Percent - сила компенсации отдачи в процентах
Валлхак (ВХ)
- Draw Radar - отображает радар с позициями игроков
- Draw Dummies - отображает тренировочные манекены
- Draw Players - включает ESP на игроков
- Box - отображает игроков в виде боксов
- Health - показывает уровень здоровья игроков
- Shield Health - отображает уровень щита (брони)
- Names - отображает никнеймы игроков
- Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Weapon - показывает оружие в руках игрока
- Distance - отображает расстояние до игрока
- Out of FOV Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне поля зрения
- Ignore Teammates - отключает ESP на союзников
ЕСП на Лут (Loot ESP)
- Lowest Loot Tier - минимальная редкость предметов для отображения (Common / Rare / Epic)
- Max Loot Distance - максимальная дистанция отображения лута
- Loot - общий ESP на предметы
- Loot Distance - отображение расстояния до предметов
- Armor - отображение брони
- Grenades - отображение гранат
- Supplies - отображение расходников
- Weapons - отображение оружия
- Attachments - отображение модификаций для оружия
- Ammo - отображение боеприпасов для оружия
Другие функции Memez Apex
- Menu Key - клавиша открытия меню
- Panic Key - мгновенное отключение софта по нажатию клавиши
- Battle Mode Key - быстрый режим, отключающий лишние визуалы и оставить только отображение игроков
- Save Config - сохранение текущих настроек
- Load Config - загрузка сохранённого профиля
- Shutdown - безопасное завершение работы софта
- Language - выбор языка интерфейса (English / Russian / Chinese)
