Информация о чите

MemEz — это сбалансированный и практичный приватный чит для Apex Legends, ориентированный на стабильность, производительность и удобство использования. Софт выполнен в формате internal-решения, отличается несложной установкой и корректной работой без лишней нагрузки на систему. В основе функционала находится гибкий аимбот с понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили игры и оружие. Он работает аккуратно и комфортно, помогая уверенно реализовывать перестрелки без резких и подозрительных движений. ESP / WallHack предоставляет наглядное и приятное визуальное отображение игроков, а Loot ESP помогает быстро находить полезные предметы на карте. Все визуалы выполнены в аккуратном стиле и легко читаются даже в динамичных боях Apex Legends. Дополнительно в Mem ez предусмотрен Battle Mode — режим, который по нажатию одной кнопки отключает все лишние визуальные элементы и оставляет только информацию по игрокам. Это позволяет полностью сосредоточиться на боях в решающие моменты. Также присутствует система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек. Mem ez поддерживает русский, английский и китайский языки и является отличным internal-решением по доступной цене.