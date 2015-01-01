Мемез для Апекс Ледженс (Memez Apex Legends)

Информация о чите

MemEz — это сбалансированный и практичный приватный чит для Apex Legends, ориентированный на стабильность, производительность и удобство использования. Софт выполнен в формате internal-решения, отличается несложной установкой и корректной работой без лишней нагрузки на систему. В основе функционала находится гибкий аимбот с понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили игры и оружие. Он работает аккуратно и комфортно, помогая уверенно реализовывать перестрелки без резких и подозрительных движений. ESP / WallHack предоставляет наглядное и приятное визуальное отображение игроков, а Loot ESP помогает быстро находить полезные предметы на карте. Все визуалы выполнены в аккуратном стиле и легко читаются даже в динамичных боях Apex Legends. Дополнительно в Mem ez предусмотрен Battle Mode — режим, который по нажатию одной кнопки отключает все лишние визуальные элементы и оставляет только информацию по игрокам. Это позволяет полностью сосредоточиться на боях в решающие моменты. Также присутствует система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек. Mem ez поддерживает русский, английский и китайский языки и является отличным internal-решением по доступной цене.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Aimbot - включает или отключает работу аимбота
  • Aim Bone - выбор приоритетной части тела для наведения (голова, тело или ближайшая цель)
  • Aim Key - клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • Aim FOV - радиус области, в пределах которой аимбот ищет цели
  • Draw Aim FOV - отображает область работы аимбота на экране
  • Smooth - регулирует плавность и скорость наведения аима
  • Auto Target - автоматический выбор цели в зоне действия аима
  • Movement Prediction - учитывает движение противника для более точного наведения
  • Recoil Control System (RCS) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
  • RCS Percent - сила компенсации отдачи в процентах

Валлхак (ВХ)

  • Draw Radar - отображает радар с позициями игроков
  • Draw Dummies - отображает тренировочные манекены
  • Draw Players - включает ESP на игроков
  • Box - отображает игроков в виде боксов
  • Health - показывает уровень здоровья игроков
  • Shield Health - отображает уровень щита (брони)
  • Names - отображает никнеймы игроков
  • Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Weapon - показывает оружие в руках игрока
  • Distance - отображает расстояние до игрока
  • Out of FOV Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне поля зрения
  • Ignore Teammates - отключает ESP на союзников

ЕСП на Лут (Loot ESP)

  • Lowest Loot Tier - минимальная редкость предметов для отображения (Common / Rare / Epic)
  • Max Loot Distance - максимальная дистанция отображения лута
  • Loot - общий ESP на предметы
  • Loot Distance - отображение расстояния до предметов
  • Armor - отображение брони
  • Grenades - отображение гранат
  • Supplies - отображение расходников
  • Weapons - отображение оружия
  • Attachments - отображение модификаций для оружия
  • Ammo - отображение боеприпасов для оружия

Другие функции Memez Apex

  • Menu Key - клавиша открытия меню
  • Panic Key - мгновенное отключение софта по нажатию клавиши
  • Battle Mode Key - быстрый режим, отключающий лишние визуалы и оставить только отображение игроков
  • Save Config - сохранение текущих настроек
  • Load Config - загрузка сохранённого профиля
  • Shutdown - безопасное завершение работы софта
  • Language - выбор языка интерфейса (English / Russian / Chinese)

