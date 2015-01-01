Fecurity для Apex Legends (Фекурити)

Информация о чите

Fecurity — это премиальный приватный софт для Apex Legends от известного разработчика, ориентированный на максимальное качество, производительность и визуальный комфорт. Решение выполнено в формате internal-чита, отличается стабильной работой и отлично оптимизировано даже для длительных игровых сессий. Ключевой особенностью Fecurity является продвинутый аимбот с чрезвычайно гибкой системой настроек. Софт позволяет точно адаптировать поведение аима под разные стили игры — от аккуратного легитного до более уверенного агрессивного. Все параметры детально регулируются, что делает стрельбу максимально контролируемой и естественной. ESP / WallHack выполнен в современном и эстетичном стиле. Вы можете гибко настраивать цвета, элементы отображения и выбирать, какие объекты показывать: игроков, лут, типы предметов и многое другое. Визуалы легко читаются и не перегружают экран даже в динамичных боях. Отдельного внимания заслуживают эксклюзивные функции Night Mode и Free Camera. Night Mode делает картинку более атмосферной и выразительной, а Free Camera позволяет свободно перемещаться по карте с помощью камеры. Эти возможности особенно оценят контент-мейкеры и игроки, ценящие красивую подачу. Дополнительно в софте предусмотрена полноценная StreamProof-защита. Fecurity — это топовое премиум-решение для Apex Legends без компромиссов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)

  • Aimbot Enabled – включает или отключает работу аимбота
  • Aim at Shoot – аимбот автоматически наводится во время стрельбы
  • Visible Only – аимбот работает только по целям в прямой видимости
  • Enemy Only – аимбот наводится только на противников
  • Degree Per Second Component – включает контроль скорости наведения аима
  • Vertical Degree Per Second – скорость вертикального наведения аимбота
  • Horizontal Degree Per Second – скорость горизонтального наведения аимбота
  • FOV – размер области в которой аимбот выбирает цели
  • Target Switch Delay – задержка перед переключением аимбота на следующую цель
  • Nearest Coefficient – коэффициент приоритета целей ближе к прицелу
  • Hitbox Editor - ручная настройка приоритетов частей тела для аима

Visuals (Игроки)

  • Enabled – включает визуальный ESP
  • Enemy Only – отображает только противников
  • Box – отображает игроков в виде боксов
  • Box Outline – добавляет обводку вокруг боксов
  • Health – показывает полосу здоровья игроков
  • Armor – отображает броню игроков
  • Skeleton – отображает скелет моделей игроков
  • Skeleton Thickness – настраивает толщину линий скелета
  • Maximum Distance – максимальная дальность отображения ESP
  • Corpse Distance – дистанция отображения трупов
  • Player Info – выбор отображаемой информации об игроках

Visuals (Лут)

  • Enabled – включает ESP на лут
  • Maximum Distance – максимальная дистанция отображения предметов
  • Categories – выбор категорий лута для отображения
  • Toggle Key – клавиша включения и выключения ESP на лут

Другие фичи Fecurity Apex

  • Nightmode – включает ночной режим
  • Nightmode Factor – интенсивность ночного режима
  • Field of View – позволяет изменить стандартный FOV
  • FOV Factor – коэффициент увеличения угла обзора
  • Free Camera – режим свободной камеры
  • Invisible Opacity – прозрачность ESP для целей за стенами
  • Spectators – фильтр и отображение наблюдателей
  • Developer Mode – включает режим разработчика
  • Distance Unit – выбор единицы измерения дистанции
  • Force Reload – принудительная перезагрузка софта
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Custom Colors – гибкая настройка цветов ESP элементов, интерфейса и визуальных состояний игроков
  • StreamProof – полноценная защита от записи (софт не видно на скринах, видео, стриме)

