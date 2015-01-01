Fecurity для Apex Legends (Фекурити)
Информация о чите
Fecurity — это премиальный приватный софт для Apex Legends от известного разработчика, ориентированный на максимальное качество, производительность и визуальный комфорт. Решение выполнено в формате internal-чита, отличается стабильной работой и отлично оптимизировано даже для длительных игровых сессий. Ключевой особенностью Fecurity является продвинутый аимбот с чрезвычайно гибкой системой настроек. Софт позволяет точно адаптировать поведение аима под разные стили игры — от аккуратного легитного до более уверенного агрессивного. Все параметры детально регулируются, что делает стрельбу максимально контролируемой и естественной. ESP / WallHack выполнен в современном и эстетичном стиле. Вы можете гибко настраивать цвета, элементы отображения и выбирать, какие объекты показывать: игроков, лут, типы предметов и многое другое. Визуалы легко читаются и не перегружают экран даже в динамичных боях. Отдельного внимания заслуживают эксклюзивные функции Night Mode и Free Camera. Night Mode делает картинку более атмосферной и выразительной, а Free Camera позволяет свободно перемещаться по карте с помощью камеры. Эти возможности особенно оценят контент-мейкеры и игроки, ценящие красивую подачу. Дополнительно в софте предусмотрена полноценная StreamProof-защита. Fecurity — это топовое премиум-решение для Apex Legends без компромиссов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)
- Aimbot Enabled – включает или отключает работу аимбота
- Aim at Shoot – аимбот автоматически наводится во время стрельбы
- Visible Only – аимбот работает только по целям в прямой видимости
- Enemy Only – аимбот наводится только на противников
- Degree Per Second Component – включает контроль скорости наведения аима
- Vertical Degree Per Second – скорость вертикального наведения аимбота
- Horizontal Degree Per Second – скорость горизонтального наведения аимбота
- FOV – размер области в которой аимбот выбирает цели
- Target Switch Delay – задержка перед переключением аимбота на следующую цель
- Nearest Coefficient – коэффициент приоритета целей ближе к прицелу
- Hitbox Editor - ручная настройка приоритетов частей тела для аима
Visuals (Игроки)
- Enabled – включает визуальный ESP
- Enemy Only – отображает только противников
- Box – отображает игроков в виде боксов
- Box Outline – добавляет обводку вокруг боксов
- Health – показывает полосу здоровья игроков
- Armor – отображает броню игроков
- Skeleton – отображает скелет моделей игроков
- Skeleton Thickness – настраивает толщину линий скелета
- Maximum Distance – максимальная дальность отображения ESP
- Corpse Distance – дистанция отображения трупов
- Player Info – выбор отображаемой информации об игроках
Visuals (Лут)
- Enabled – включает ESP на лут
- Maximum Distance – максимальная дистанция отображения предметов
- Categories – выбор категорий лута для отображения
- Toggle Key – клавиша включения и выключения ESP на лут
Другие фичи Fecurity Apex
- Nightmode – включает ночной режим
- Nightmode Factor – интенсивность ночного режима
- Field of View – позволяет изменить стандартный FOV
- FOV Factor – коэффициент увеличения угла обзора
- Free Camera – режим свободной камеры
- Invisible Opacity – прозрачность ESP для целей за стенами
- Spectators – фильтр и отображение наблюдателей
- Developer Mode – включает режим разработчика
- Distance Unit – выбор единицы измерения дистанции
- Force Reload – принудительная перезагрузка софта
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Custom Colors – гибкая настройка цветов ESP элементов, интерфейса и визуальных состояний игроков
- StreamProof – полноценная защита от записи (софт не видно на скринах, видео, стриме)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
COVCHEG Apex
- Точный Аимбот и мгновенный Триггербот
- ESP на игроков и лут с детальной информацией
- Простое меню и надежная защита от бана
Memez Apex
- Internal-чит с простой установкой и стабильной работой
- Аимбот, ESP и Loot ESP в сбалансированном формате
- Battle Mode, конфиги и поддержка 3 языков
Mason Apex Full
- Недорогой Приватный Чит для Apex Legends + Spoofer
- Рабочий и безопасный векторный АИМ
- Player ESP, Loot ESP и Radar: почти все виды ВХ
Phoenix Spoofer Apex
- Легендарный Phoenix Spoofer для Апекса
- Самый дешёвый и надёжный Спуфер
- Обход HWID-бана в Apex Legends