Arcane Apex Legends (Аркейн Апекс Легендс)

Информация о чите

Приватный чит Arcane для Apex Legends — это современное решение для игроков, которые ищут максимум функционала и удобства в одном продукте. Этот софт включает в себя всё, что нужно: мощный аимбот с гибкой настройкой, удобный Wallhack, визуализацию лута (Loot ESP), встроенный радар, скинченджер и даже собственный HWID Spoofer. Arcane позволяет подстроить аим под любой стиль игры — от агрессивного до аккуратного легитного. ESP выполнен в классическом формате (боксы, скелеты, линии), а также дополнен эффектом Glow Hack, который делает обводку противников заметной и стильной — как в классическом X-Ray. Loot ESP значительно ускоряет процесс лутания, позволяя сразу видеть нужные предметы с фильтрацией по типу и качеству. Радар подойдёт тем, кто хочет играть незаметно, без лишней визуализации на экране. Одной из главных особенностей Arcane стал встроенный Skinchanger — с его помощью можно выбрать любой скин на любое оружие, даже если он отсутствует в инвентаре. Продукт полностью StreamProof: на записях и трансляциях чит не виден, что делает его идеальным для стримеров. Также реализована поддержка трёх языков: русского, английского и китайского. Arcane стабильно работает, регулярно обновляется и адаптируется под все патчи Apex Legends. Это действительно мощное решение, которое оценят как новички, так и опытные игроки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App
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Aimbot (Легит и Рейдж)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Always Active - в этом режиме аим работает всегда, без клавиши
  • Prediction - предугадывать траекторию движения целей
  • Recoil Control - гасить отдачу оружия при стрельбе
  • Target Bots - целиться в ботом с помощью аим
  • Target Teammates - выбирать союзников в качестве целей аима
  • Target Knocked - огонь по нокнутым врагам с помощью аима
  • Visible Check - если активировать, то цели за стеной выбираться не будут
  • Switch Delay - использоваться задержку перед сменой цели
  • Radius (FOV) - размер области в которой аим выбирает цели
  • Draw FOV - показывать рабочую область аима как окружность в центре экрана
  • Activation Key (First, Second) - возможность забиндить 2 клавиши для аима
  • Mode (Legit, Rage) - режим работы Aimbot, более безопасный или мощный
  • Bone - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
  • Bone Selection Mode (Select, Random, Closest) - метод выбора части тела аимом (выбрать, рандом, ближайшая)

Player ESP (Wallhack)

  • 2D Boxes - показывать игроков с помощью 2Д коробок
  • Lines - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Health Bar - индикатор здоровья персонажей
  • Shield Bar - индикатор количества брони у целей
  • Nickname - игровые имена игроков
  • Level - уровень аккаунта целей
  • Platform - клиент игрока (Steam, EA, Консоль)
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - ограничить дальность работы Players ESP
  • Legend Name - имя легенды игрока
  • Team Number - ID команды цели
  • Weapon - оружие в руках у человека
  • View Line - линия направления взгляда цели
  • Draw Bots - показывать ботов с помощью ESP
  • Draw Teammates - показывать товарищей по команде
  • Draw Knocked - показывать нокнутых игроков
  • Draw Visible - показывать видимые цели (не за стенами)

Loot ESP (Предметы, Оружие)

  • Items ESP - включить ЕСП для показа предметов
  • Distance - расстояние в метрах до лута
  • Max Distance - дальность работы ВХ для отображения лута
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Quality Filter (White, Blue, Purple, Gold, Red) - фильтр лута по качеству (белый, синий, фиолетовый, золотой, красный)
  • Ammo (Light, Heavy, Shotgun, Energy, Sniper) - показывать разные типы боеприпасов
  • Attachments - показывать модификации для оружия
  • Backpacks - рюкзаки для расширения инвентаря
  • Helmets - шлемы для защиты вашей головы
  • Body Shields - нагрудники для защиты тела
  • Knockdown Shields - щиты для защиты нокнутых
  • Meds and Armor - аптечки и заряд для щита
  • Grenades - различные гранаты, взрывчатка
  • Weapons (Pistol, SMG, Light Rifle, ARs, Machine Gun, Shotgun, Sniper, Individual) - отображение оружия по типу
  • Others - остальные не вошедшие в фильтры предметы

Glow (Обводка, Иксрэй)

  • Enable Outlines - включить обводку моделей персонажей
  • Draw Bots - включить обводку моделей ботов
  • Draw Teammates - включить обводку союзников
  • Draw Knockeds - обводить модели нокнутых персоанжей
  • Items Display - показывать лут с помощью GLOW
  • Items Distance - дальность работы Glow Loot
  • Weapon Display - отображать оружие с помощью глоу
  • Draw Fill - залить модель отображаемой цели текстурой
  • Brightness - яркость обводки/заливки Glow
  • Outline Radius - толщина линий обводки Glow
  • Mode - режим настройки обводки, базовый или продвинутый
  • Outline Style - выбор стиля обводки персонажей, предметов, много стилей на выбор
  • Fill Style - выбор стиля заливки текстур, несколько стилей на выбор

Misc (Другие Возможности Arcane Apex Legends)

  • Radar - окно радара для отображения игроков, для тех кто не любит WH
  • Offscreen ESP - стрелочки показывающие игроков за пределами экрана
  • Skinchanger - возможность ставить любые скины для оружия
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана, детальные настройки, 7 видов прицела
  • Super Glide - легкое использование приёма супер-скольжение при помощи чита
  • Bunny Hop - позволяется набирать скорость с помощью распрыжки
  • Wall Jump - лёгкое исполнение прыжка от стены
  • Tap Strafe - стрейф во время стрельбы
  • CFG System - возможность сохранять и загружать настройки чита аркейн для апекс
  • StreamProof - arcane apex полностью невидим на видео/скриншотах/стримах
  • Localization - меню софта доступно на 3 языках: английском, русском и китайском
  • HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана

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