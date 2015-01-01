Информация о чите

Приватный чит Arcane для Apex Legends — это современное решение для игроков, которые ищут максимум функционала и удобства в одном продукте. Этот софт включает в себя всё, что нужно: мощный аимбот с гибкой настройкой, удобный Wallhack, визуализацию лута (Loot ESP), встроенный радар, скинченджер и даже собственный HWID Spoofer. Arcane позволяет подстроить аим под любой стиль игры — от агрессивного до аккуратного легитного. ESP выполнен в классическом формате (боксы, скелеты, линии), а также дополнен эффектом Glow Hack, который делает обводку противников заметной и стильной — как в классическом X-Ray. Loot ESP значительно ускоряет процесс лутания, позволяя сразу видеть нужные предметы с фильтрацией по типу и качеству. Радар подойдёт тем, кто хочет играть незаметно, без лишней визуализации на экране. Одной из главных особенностей Arcane стал встроенный Skinchanger — с его помощью можно выбрать любой скин на любое оружие, даже если он отсутствует в инвентаре. Продукт полностью StreamProof: на записях и трансляциях чит не виден, что делает его идеальным для стримеров. Также реализована поддержка трёх языков: русского, английского и китайского. Arcane стабильно работает, регулярно обновляется и адаптируется под все патчи Apex Legends. Это действительно мощное решение, которое оценят как новички, так и опытные игроки.