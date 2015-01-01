Arcane Apex Legends (Аркейн Апекс Легендс)
Информация о чите
Приватный чит Arcane для Apex Legends — это современное решение для игроков, которые ищут максимум функционала и удобства в одном продукте. Этот софт включает в себя всё, что нужно: мощный аимбот с гибкой настройкой, удобный Wallhack, визуализацию лута (Loot ESP), встроенный радар, скинченджер и даже собственный HWID Spoofer. Arcane позволяет подстроить аим под любой стиль игры — от агрессивного до аккуратного легитного. ESP выполнен в классическом формате (боксы, скелеты, линии), а также дополнен эффектом Glow Hack, который делает обводку противников заметной и стильной — как в классическом X-Ray. Loot ESP значительно ускоряет процесс лутания, позволяя сразу видеть нужные предметы с фильтрацией по типу и качеству. Радар подойдёт тем, кто хочет играть незаметно, без лишней визуализации на экране. Одной из главных особенностей Arcane стал встроенный Skinchanger — с его помощью можно выбрать любой скин на любое оружие, даже если он отсутствует в инвентаре. Продукт полностью StreamProof: на записях и трансляциях чит не виден, что делает его идеальным для стримеров. Также реализована поддержка трёх языков: русского, английского и китайского. Arcane стабильно работает, регулярно обновляется и адаптируется под все патчи Apex Legends. Это действительно мощное решение, которое оценят как новички, так и опытные игроки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App
Aimbot (Легит и Рейдж)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Always Active - в этом режиме аим работает всегда, без клавиши
- Prediction - предугадывать траекторию движения целей
- Recoil Control - гасить отдачу оружия при стрельбе
- Target Bots - целиться в ботом с помощью аим
- Target Teammates - выбирать союзников в качестве целей аима
- Target Knocked - огонь по нокнутым врагам с помощью аима
- Visible Check - если активировать, то цели за стеной выбираться не будут
- Switch Delay - использоваться задержку перед сменой цели
- Radius (FOV) - размер области в которой аим выбирает цели
- Draw FOV - показывать рабочую область аима как окружность в центре экрана
- Activation Key (First, Second) - возможность забиндить 2 клавиши для аима
- Mode (Legit, Rage) - режим работы Aimbot, более безопасный или мощный
- Bone - выбор части тела в которую будет целиться аимбот
- Bone Selection Mode (Select, Random, Closest) - метод выбора части тела аимом (выбрать, рандом, ближайшая)
Player ESP (Wallhack)
- 2D Boxes - показывать игроков с помощью 2Д коробок
- Lines - ВХ в виде линий
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Health Bar - индикатор здоровья персонажей
- Shield Bar - индикатор количества брони у целей
- Nickname - игровые имена игроков
- Level - уровень аккаунта целей
- Platform - клиент игрока (Steam, EA, Консоль)
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - ограничить дальность работы Players ESP
- Legend Name - имя легенды игрока
- Team Number - ID команды цели
- Weapon - оружие в руках у человека
- View Line - линия направления взгляда цели
- Draw Bots - показывать ботов с помощью ESP
- Draw Teammates - показывать товарищей по команде
- Draw Knocked - показывать нокнутых игроков
- Draw Visible - показывать видимые цели (не за стенами)
Loot ESP (Предметы, Оружие)
- Items ESP - включить ЕСП для показа предметов
- Distance - расстояние в метрах до лута
- Max Distance - дальность работы ВХ для отображения лута
- Name - названия отображаемых предметов
- Quality Filter (White, Blue, Purple, Gold, Red) - фильтр лута по качеству (белый, синий, фиолетовый, золотой, красный)
- Ammo (Light, Heavy, Shotgun, Energy, Sniper) - показывать разные типы боеприпасов
- Attachments - показывать модификации для оружия
- Backpacks - рюкзаки для расширения инвентаря
- Helmets - шлемы для защиты вашей головы
- Body Shields - нагрудники для защиты тела
- Knockdown Shields - щиты для защиты нокнутых
- Meds and Armor - аптечки и заряд для щита
- Grenades - различные гранаты, взрывчатка
- Weapons (Pistol, SMG, Light Rifle, ARs, Machine Gun, Shotgun, Sniper, Individual) - отображение оружия по типу
- Others - остальные не вошедшие в фильтры предметы
Glow (Обводка, Иксрэй)
- Enable Outlines - включить обводку моделей персонажей
- Draw Bots - включить обводку моделей ботов
- Draw Teammates - включить обводку союзников
- Draw Knockeds - обводить модели нокнутых персоанжей
- Items Display - показывать лут с помощью GLOW
- Items Distance - дальность работы Glow Loot
- Weapon Display - отображать оружие с помощью глоу
- Draw Fill - залить модель отображаемой цели текстурой
- Brightness - яркость обводки/заливки Glow
- Outline Radius - толщина линий обводки Glow
- Mode - режим настройки обводки, базовый или продвинутый
- Outline Style - выбор стиля обводки персонажей, предметов, много стилей на выбор
- Fill Style - выбор стиля заливки текстур, несколько стилей на выбор
Misc (Другие Возможности Arcane Apex Legends)
- Radar - окно радара для отображения игроков, для тех кто не любит WH
- Offscreen ESP - стрелочки показывающие игроков за пределами экрана
- Skinchanger - возможность ставить любые скины для оружия
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана, детальные настройки, 7 видов прицела
- Super Glide - легкое использование приёма супер-скольжение при помощи чита
- Bunny Hop - позволяется набирать скорость с помощью распрыжки
- Wall Jump - лёгкое исполнение прыжка от стены
- Tap Strafe - стрейф во время стрельбы
- CFG System - возможность сохранять и загружать настройки чита аркейн для апекс
- StreamProof - arcane apex полностью невидим на видео/скриншотах/стримах
- Localization - меню софта доступно на 3 языках: английском, русском и китайском
- HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана
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