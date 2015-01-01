Ковчег для Апекс Легендс (Covcheg Apex Legends)
Информация о чите
Представляем COVCHEG для Apex Legends – новое решение для игроков, которые ценят точность, скорость и безопасность. Этот приватный софт сочетает в себе мощный функционал и удобное меню, позволяющее быстро настроить все необходимые параметры под свой стиль игры. В арсенале COVCHEG – точный Аимбот с гибкими настройками, позволяющий уверенно попадать по противникам на любых дистанциях, а также Триггербот для молниеносной реакции и моментальных выстрелов. Для полной осведомлённости присутствует информативный ESP на игроков и ESP на лут, который поможет видеть все важные предметы и объекты на карте. Софт регулярно обновляется под актуальные патчи Apex Legends, обеспечивая стабильность работы и минимальный риск бана. Простое, интуитивное меню делает настройку удобной, а продвинутая защита снижает вероятность обнаружения, что делает COVCHEG надежным инструментом для комфортной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - активировать или выключить Аимбот
- Aim Key - клавиша для активации Аимбота
- Triggerbot Key - клавиша для активации триггербота
- Nearest Bone - Аим будет наводиться на ближайшую к прицелу кость
- Triggerbot - автоматически делает выстрел при обнаружении врага на прицеле (по нажатию клавиши)
- FOV - область действия аимбота вокруг прицела
- Draw FOV - показать область действия Аимбота в виде окружности
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
Players ESP (ВХ на Игроков)
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Distance - показывать расстояние до целей в метрах
- Health - показывтаь уровень ХП игроков в виде полоски
- Shield - показывать уровень брони игроков в виде полоски
- Name - отображать ники игроков
- Max Distance - дальность работы ЕСП на Игроков
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Loot ESP - активировать ВХ на лут и предметы
- Gun - показывать оружие на земле
- Armor - отображать броню
- Ammo - показывать боеприпасы
- Medical - отображает медицину
- Misc - показывает другие общие предметы
- Rarity Level - фильтр айтемов для отображения по уровню редкости
Другие возможности Ковчег Апекс
- Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
- Glow - активирует свечение силуэта модели
- Glow Colors - настройка цвета свечения
- Disable All - выключает все эффекты из раздела Misc
