Информация о чите

Представляем COVCHEG для Apex Legends – новое решение для игроков, которые ценят точность, скорость и безопасность. Этот приватный софт сочетает в себе мощный функционал и удобное меню, позволяющее быстро настроить все необходимые параметры под свой стиль игры. В арсенале COVCHEG – точный Аимбот с гибкими настройками, позволяющий уверенно попадать по противникам на любых дистанциях, а также Триггербот для молниеносной реакции и моментальных выстрелов. Для полной осведомлённости присутствует информативный ESP на игроков и ESP на лут, который поможет видеть все важные предметы и объекты на карте. Софт регулярно обновляется под актуальные патчи Apex Legends, обеспечивая стабильность работы и минимальный риск бана. Простое, интуитивное меню делает настройку удобной, а продвинутая защита снижает вероятность обнаружения, что делает COVCHEG надежным инструментом для комфортной игры.