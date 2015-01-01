Ковчег для Апекс Легендс (Covcheg Apex Legends)

Информация о чите

Представляем COVCHEG для Apex Legends – новое решение для игроков, которые ценят точность, скорость и безопасность. Этот приватный софт сочетает в себе мощный функционал и удобное меню, позволяющее быстро настроить все необходимые параметры под свой стиль игры. В арсенале COVCHEG – точный Аимбот с гибкими настройками, позволяющий уверенно попадать по противникам на любых дистанциях, а также Триггербот для молниеносной реакции и моментальных выстрелов. Для полной осведомлённости присутствует информативный ESP на игроков и ESP на лут, который поможет видеть все важные предметы и объекты на карте. Софт регулярно обновляется под актуальные патчи Apex Legends, обеспечивая стабильность работы и минимальный риск бана. Простое, интуитивное меню делает настройку удобной, а продвинутая защита снижает вероятность обнаружения, что делает COVCHEG надежным инструментом для комфортной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - активировать или выключить Аимбот
  • Aim Key - клавиша для активации Аимбота
  • Triggerbot Key - клавиша для активации триггербота
  • Nearest Bone - Аим будет наводиться на ближайшую к прицелу кость
  • Triggerbot - автоматически делает выстрел при обнаружении врага на прицеле (по нажатию клавиши)
  • FOV - область действия аимбота вокруг прицела
  • Draw FOV - показать область действия Аимбота в виде окружности
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота

Players ESP (ВХ на Игроков)

  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Distance - показывать расстояние до целей в метрах
  • Health - показывтаь уровень ХП игроков в виде полоски
  • Shield - показывать уровень брони игроков в виде полоски
  • Name - отображать ники игроков
  • Max Distance - дальность работы ЕСП на Игроков

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Loot ESP - активировать ВХ на лут и предметы
  • Gun - показывать оружие на земле
  • Armor - отображать броню
  • Ammo - показывать боеприпасы
  • Medical - отображает медицину
  • Misc - показывает другие общие предметы
  • Rarity Level - фильтр айтемов для отображения по уровню редкости

Другие возможности Ковчег Апекс

  • Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
  • Glow - активирует свечение силуэта модели
  • Glow Colors - настройка цвета свечения
  • Disable All - выключает все эффекты из раздела Misc

