UNNAMED Lite для Apex Legends (unnamedtech Апекс)
Информация о чите
Unnamed Apex Lite для Apex Legends — это лёгкое и надёжное решение для тех, кто ищет максимальную безопасность и стабильность без лишних функций. Данный софт оснащён только визуальной поддержкой и парой удобных опций для движения, что делает его максимально «легитным» и снижает риск блокировки практически до нуля. Главная особенность — Glow ESP: противники подсвечиваются разными цветами в зависимости от их состояния. Игроки вне поля зрения отображаются розовым цветом, видимые цели — зелёным, а нокнутые противники подсвечиваются оранжевым. Такой подход позволяет быстро ориентироваться на поле боя и всегда держать ситуацию под контролем. Для удобства перемещения в Unnamed Apex Lite добавлены Super Glide и Tap Strafe — функции, которые дают плавность движений и больше возможностей в динамичных перестрелках. Софт не перегружен лишними модулями, работает стабильно и скрытно, а минималистичный набор функций делает его отличным выбором для долгой и безопасной игры. Unnamed Apex Lite — это баланс между простотой, безопасностью и эффективностью, который оценят игроки Apex Legends, предпочитающие надёжность и удобство.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, EA App
Wallhack (ВХ)
- Glow ESP - ВХ на игроков в виде свечения силуэта модели игроков
- Glow Colors - в зависимости от состояния, игроки подсвечиваются разными цветами
- Pink - розовым цветом подсвечиваются игроки за препятствиями
- Green - зеленым цветом подсвечиваются игроки в зоне видимости
- Orange - оранжевым цветом подсвечиваются нокнутые игроки
Другие фичи Unnamed Apex Lite
- Super Glide – быстрый и дальний прыжок после карабканья для мгновенной смены позиции
- Tap Strafe – резкая смена направления в воздухе с сохранением скорости движения
