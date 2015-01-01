Mason Apex Legends Lite (Масон Апекс Лайт)
Информация о чите
Приватный чит Mason Lite для Apex Legends — облегчённая и легит-ориентированная версия софта от популярного разработчика. Это базовый и доступный по цене чит с ограниченным, но необходимым функционалом: Wallhack (ESP) для отображения врагов и No Recoil (RCS) для снижения отдачи оружия. Благодаря скромному набору функций, продукт максимально безопасен в использовании и долго сохраняет статус UNDETECTED, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит стабильность и не хочет привлекать лишнего внимания. Если вы не стремитесь к агрессивной Rage-игре и не хотите терять интерес к процессу — Масон Лайт станет отличным решением. К тому же, его доступная цена делает покупку особенно выгодной.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EA Games (Origin)
Функции Mason Lite для Apex Legends
- Wallhack - возможность видеть игроков за стенами и другими препятствиями
- Box ESP - классический ВХ в виде коробок
- Filled BOX - фон коробок залит ярким розовым цветом, в знак уважения к прошлой версии этого продукта (GLOW)
- Health - индикатор отображающий количество ХП у игроков
- Distance - расстояние в метрах до отображаемых ESP персонажей
- Snaplines - ВХ в виде линий от низа экрана до моделей врагов
- RCS - система контроля отдачи оружия при стрельбе, снижает отдачу
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