Unnamed Full для Apex Legends (Unnamedtech)

Информация о чите

Представляем мощную и продвинутую версию популярного чита — Unnamed Full для Apex Legends. Это флагманское решение от команды Unnamed, созданное для тех, кто хочет получить максимум возможностей, при этом сохранив высокий уровень безопасности и стабильности. В данной версии доступен высокоточный аимбот с гибкой системой настроек и двумя готовыми пресетами под разные стили игры: Legit — для максимально легитной и плавной наводки, и Rage — для агрессивного геймплея и полной доминации. Визуальный модуль поражает количеством опций — детализированный ESP (ВХ) отображает игроков, оружие, предметы и лут, а также позволяет настраивать собственные цвета для каждого состояния видимости. Loot ESP имеет расширенные фильтры по категориям редкости, что помогает отслеживать только нужные предметы, экономя ваше время и внимание. Из дополнительных фич: Spectator List, показывающий наблюдателей за вами, а также Auto Strafe и Super Glide, знакомые по Lite-версии чита. Всё управление и настройка реализованы через веб-меню на вашем ПК — никаких лишних окон в игре, полная незаметность и удобство. Unnamed Full — это сочетание функционала, стабильности и аккуратности, созданное для комфортной и безопасной игры в Apex Legends.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, EA App
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - вкл/выкл автоматическое наведение на игроков
  • Aim Toogle - режим работы (всегда, по нажатию конпки)
  • Aim Type - тип наведения (по кривой, линейный аим)
  • Aim Keys - можно назначить 2 клавиши для активации аима
  • Legit - авто-настройка аима для незаметной игры с аимботом
  • Rage - мощный аимбот, движения резкие но очень точные
  • Bones - выбор кости для аимбота (ближайшая к прицелу, голова, шея, живот, таз)
  • FOV - область действия аима по окружности вокруг прицела
  • Smooth - настройка сглаживания аима по X и Y осям
  • RCS - контролировать отдачу оружия при работе аима
  • RCS Level - настройка уровня отдачи через слайдер
  • Ignore Knocked - аим не будет работать по нокнутым игрокам
  • Enemy Only - аим только на врагов
  • Visible Check - аим только на игроков вне преград
  • Prediction - аим с упреждением на расстояние и направление игрока
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах

Visuals (ВХ)

  • Enabled - включить ВХ на игроков
  • Glow - ВХ на Игроков в виде подсветки силуэта противников
  • Ignore Knocked - ВХ не будет показывать нокнутых игроков
  • Only Enemy - ВХ только на врагов
  • Visible Check - окрашивать видимых игроков и за стеной в разные цвета
  • Weapon - ВХ на оружие (можно настраивать)
  • Brightness - настройка яркости свечения ВХ на игроков/оружие
  • Glow Colors - можно настроить свои цвета для Glow элементов

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Glow Items - включить ВХ на айтемы в виде свечения
  • Glow Rarity Colors - подсвечивает айтемы разной редкости другими цветами
  • Glow Items Type - тип глоу для предметов (можно настраивать)
  • Brightness - настройка яркости свечения ВХ на предметы
  • Items Colors - настройка цвета для подсвечивания предметов
  • Rarity Filters - фильтр для отображения айтемов по редкости (золото, красный, фиолетовый и т.п.)

Другие фичи Unnamed Full Apex

  • Super Glide – быстрый и дальний прыжок после карабканья для мгновенной смены позиции (настраивается)
  • Tap Strafe – резкая смена направления в воздухе с сохранением скорости движения (настраивается)
  • Keybinds – возможность установить свои клавиши для активации опций в чите
  • Spectator List - показывает список наблюдателей за вашей игрой
  • Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита
  • Unload Key – клавиша для полного отключения чита из игры
  • Unique Loader – каждый пользователь получает уникальный билд лоадера при загрузке чита
  • Browser Menu – данный чит также поддерживает настройку через меню прямо в браузере

Оставить отзыв


Похожие Товары

UNNAMED Apex Lite
  • Glow ESP на противников (разные цвета по состоянию)
  • Удобные Super Glide и Tap Strafe
  • Максимальная безопасность и низкий риск бана
APEX
от 329

COVCHEG Apex
  • Точный Аимбот и мгновенный Триггербот
  • ESP на игроков и лут с детальной информацией
  • Простое меню и надежная защита от бана
APEX
от 249

Mason Apex Full
  • Недорогой Приватный Чит для Apex Legends + Spoofer
  • Рабочий и безопасный векторный АИМ
  • Player ESP, Loot ESP и Radar: почти все виды ВХ
APEX
от 199

Mason Apex Lite
  • Самый доступный чит для Apex Legends!
  • Простой и безопасный Wallhack (ESP)
  • RCS для снижения отдачи оружия при стрельбе
APEX
от 149