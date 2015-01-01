Unnamed Full для Apex Legends (Unnamedtech)
Информация о чите
Представляем мощную и продвинутую версию популярного чита — Unnamed Full для Apex Legends. Это флагманское решение от команды Unnamed, созданное для тех, кто хочет получить максимум возможностей, при этом сохранив высокий уровень безопасности и стабильности. В данной версии доступен высокоточный аимбот с гибкой системой настроек и двумя готовыми пресетами под разные стили игры: Legit — для максимально легитной и плавной наводки, и Rage — для агрессивного геймплея и полной доминации. Визуальный модуль поражает количеством опций — детализированный ESP (ВХ) отображает игроков, оружие, предметы и лут, а также позволяет настраивать собственные цвета для каждого состояния видимости. Loot ESP имеет расширенные фильтры по категориям редкости, что помогает отслеживать только нужные предметы, экономя ваше время и внимание. Из дополнительных фич: Spectator List, показывающий наблюдателей за вами, а также Auto Strafe и Super Glide, знакомые по Lite-версии чита. Всё управление и настройка реализованы через веб-меню на вашем ПК — никаких лишних окон в игре, полная незаметность и удобство. Unnamed Full — это сочетание функционала, стабильности и аккуратности, созданное для комфортной и безопасной игры в Apex Legends.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, EA App
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - вкл/выкл автоматическое наведение на игроков
- Aim Toogle - режим работы (всегда, по нажатию конпки)
- Aim Type - тип наведения (по кривой, линейный аим)
- Aim Keys - можно назначить 2 клавиши для активации аима
- Legit - авто-настройка аима для незаметной игры с аимботом
- Rage - мощный аимбот, движения резкие но очень точные
- Bones - выбор кости для аимбота (ближайшая к прицелу, голова, шея, живот, таз)
- FOV - область действия аима по окружности вокруг прицела
- Smooth - настройка сглаживания аима по X и Y осям
- RCS - контролировать отдачу оружия при работе аима
- RCS Level - настройка уровня отдачи через слайдер
- Ignore Knocked - аим не будет работать по нокнутым игрокам
- Enemy Only - аим только на врагов
- Visible Check - аим только на игроков вне преград
- Prediction - аим с упреждением на расстояние и направление игрока
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах
Visuals (ВХ)
- Enabled - включить ВХ на игроков
- Glow - ВХ на Игроков в виде подсветки силуэта противников
- Ignore Knocked - ВХ не будет показывать нокнутых игроков
- Only Enemy - ВХ только на врагов
- Visible Check - окрашивать видимых игроков и за стеной в разные цвета
- Weapon - ВХ на оружие (можно настраивать)
- Brightness - настройка яркости свечения ВХ на игроков/оружие
- Glow Colors - можно настроить свои цвета для Glow элементов
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Glow Items - включить ВХ на айтемы в виде свечения
- Glow Rarity Colors - подсвечивает айтемы разной редкости другими цветами
- Glow Items Type - тип глоу для предметов (можно настраивать)
- Brightness - настройка яркости свечения ВХ на предметы
- Items Colors - настройка цвета для подсвечивания предметов
- Rarity Filters - фильтр для отображения айтемов по редкости (золото, красный, фиолетовый и т.п.)
Другие фичи Unnamed Full Apex
- Super Glide – быстрый и дальний прыжок после карабканья для мгновенной смены позиции (настраивается)
- Tap Strafe – резкая смена направления в воздухе с сохранением скорости движения (настраивается)
- Keybinds – возможность установить свои клавиши для активации опций в чите
- Spectator List - показывает список наблюдателей за вашей игрой
- Configs – система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита
- Unload Key – клавиша для полного отключения чита из игры
- Unique Loader – каждый пользователь получает уникальный билд лоадера при загрузке чита
- Browser Menu – данный чит также поддерживает настройку через меню прямо в браузере
