На данной странице содержится инструкция по использованию следующего ПО: Memez Apex.

Гайд по запуску софта

Простая пошаговая инструкция:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Memez работать не будет. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ. При первом запуске лоадер перезагрузит ваш ПК. После перезагрузки ПК запускайте лоадер заново и вводите свой ключ. После небольшой загрузки лоадер попросит вас запустить игру. Запускайте игру и ждите полной загрузки главного меню. В главном меню нажмите F2 для завершения инжекта. Если всё прошло успешно, то перед вами появится меню чита.

Поздравляем! Софт Memez запущен успешно.

Далее меню закрывается/открывается нажатием клавиши F2.

Видео с демонстрацией запуска

Возможные проблемы и способы их решения

Мы собрали некоторые известные проблемы и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты Faceit, Riot Vanguard, Gameguard и ACE (AntiCheatExpert). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы Memez не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы Memez не работают. Если появляется ошибка "Synchronize time in Windows", то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Для работы данного ПО необходимо отключить Secure Boot в BIOS.

Виртуализация в BIOS должна быть включена для работы этого софта: Для Intel необходимо активировать Intel Virtualization technology и (или) VT-D ; Для AMD необходимо активировать AMD-V, SVM, VT-D ;

Также нужно активировать Hyper-V:

Мини-гайд по включению Hyper-V: ( Нажмите, чтобы открыть ). Нажать Win + R → Вписать optionalfeatures → нажать Enter; В списке найти " Hyper-V ", развернуть список и поставить все галочки; После активации всех галочек нажмите "ОК"; Откройте меню ПУСК (Windows), введите CMD и запустите "Командная строка" от имени администратора; Введите туда bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto ; Перезагрузите ПК и пробуйте запустить чит заново.



