На данной странице содержится инструкция по использованию следующего ПО: Memez Apex.
Гайд по запуску софта
Простая пошаговая инструкция:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Memez работать не будет.
- Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
- Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
- При первом запуске лоадер перезагрузит ваш ПК.
- После перезагрузки ПК запускайте лоадер заново и вводите свой ключ.
- После небольшой загрузки лоадер попросит вас запустить игру.
- Запускайте игру и ждите полной загрузки главного меню.
- В главном меню нажмите F2 для завершения инжекта.
- Если всё прошло успешно, то перед вами появится меню чита.
Поздравляем! Софт Memez запущен успешно.
Далее меню закрывается/открывается нажатием клавиши F2.
Видео с демонстрацией запуска
Видео скоро появится здесь.
Возможные проблемы и способы их решения
Мы собрали некоторые известные проблемы и способы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты Faceit, Riot Vanguard, Gameguard и ACE (AntiCheatExpert). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Memez не работают.
- Если появляется ошибка "Synchronize time in Windows", то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Для работы данного ПО необходимо отключить Secure Boot в BIOS.
- Виртуализация в BIOS должна быть включена для работы этого софта:
- Для Intel необходимо активировать Intel Virtualization technology и (или) VT-D;
- Для AMD необходимо активировать AMD-V, SVM, VT-D;
- Также нужно активировать Hyper-V:
Мини-гайд по включению Hyper-V: (Нажмите, чтобы открыть).
- Нажать Win + R → Вписать optionalfeatures → нажать Enter;
- В списке найти "Hyper-V", развернуть список и поставить все галочки;
- После активации всех галочек нажмите "ОК";
- Откройте меню ПУСК (Windows), введите CMD и запустите "Командная строка" от имени администратора;
- Введите туда bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto;
- Перезагрузите ПК и пробуйте запустить чит заново.
Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы APEX Legends.