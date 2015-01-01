Руководство по использованию ПО Memez для разных игр

APEX, Fortnite, Инструкции

На данной странице содержится инструкция по использованию следующего ПО: Memez Apex.

Гайд по запуску софта

Простая пошаговая инструкция:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт Memez работать не будет.
  3. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
  4. Запустите лоадер от имени администратора и активируйте свой ключ.
  5. При первом запуске лоадер перезагрузит ваш ПК.
  6. После перезагрузки ПК запускайте лоадер заново и вводите свой ключ.
  7. После небольшой загрузки лоадер попросит вас запустить игру.
  8. Запускайте игру и ждите полной загрузки главного меню.
  9. В главном меню нажмите F2 для завершения инжекта.
  10. Если всё прошло успешно, то перед вами появится меню чита.

Поздравляем! Софт Memez запущен успешно.

Далее меню закрывается/открывается нажатием клавиши F2.

Видео с демонстрацией запуска

Видео скоро появится здесь.

Возможные проблемы и способы их решения

Мы собрали некоторые известные проблемы и способы их исправления:

