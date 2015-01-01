Memez для Dayz Standalone (Мемез Дейз)

Информация о чите

Чит Memez — это популярное и функциональное решение для DayZ Standalone от проверенного разработчика, включающее всё необходимое для уверенной и комфортной игры. Софт подойдёт как для PvP-столкновений, так и для выживания в условиях постоянной нехватки ресурсов и опасностей. В арсенале присутствует качественный Silent Aim, который срабатывает в пределах FOV без движения прицела. Попадания получаются точными и стабильными, что особенно эффективно в динамичных перестрелках и неожиданных стычках с противниками. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, включая раскрытие содержимого их рюкзаков, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельно предусмотрен ESP на зомби, а также проработанные вкладки Loot и World ESP. Гибкие фильтры позволяют подсвечивать лут сквозь стены, сортировать предметы по качеству и категориям — оружие, медицина, инструменты, тела убитых и другие объекты. Дополняет функционал радар для отображения врагов, транспорт, животных и метки городов. Визуальная часть софта выполнена аккуратно и информативно. Также предусмотрена система конфигов, позволяющая сохранить настройки и загрузить их одним кликом при следующем запуске игры. Memez — надёжный выбор для игроков DayZ, ценящих контроль и информативность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Visuals (ВХ Игроки, Зомби)

  • Player Box - отображает игроков в виде боксов
  • Show Bots - отображает ботов
  • Show Zombies - включает ESP на зомби
  • Player Health - показывает уровень здоровья игроков
  • Player Name - отображает никнеймы игроков
  • Player Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Player Weapon - показывает оружие в руках игрока
  • Player Distance - отображает расстояние до игрока
  • Player Inventory - отображает содержимое инвентаря игрока
  • Out of FOV Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне поля зрения
  • OOF Arrows Radius - радиус срабатывания стрелок вне экрана
  • Zombie Box - отображает зомби в виде боксов
  • Zombie Name - показывает тип или имя зомби
  • Zombie Distance - отображает расстояние до зомби
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения игроков и зомби

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Loot Condition - фильтрация лута по состоянию
  • Max Loot Distance - максимальная дистанция отображения лута
  • Loot Name Radius - дистанция, на которой показываются названия предметов
  • Corpses - отображение трупов игроков
  • Wrecks - отображение разбитой техники и обломков
  • Tools - отображение инструментов
  • Weapons - отображение оружия
  • Weapon Attachments - отображение модификаций оружия
  • Medicine - отображение медицинских предметов
  • Clothing - отображение одежды
  • Food - отображение еды

Аимбот (Silent Aim)

  • Aimbot - включает или отключает автоматическое наведение на цели
  • Aim Bone - выбор части тела для наведения аимбота (голова, тело или случайно)
  • Aimbot FOV - радиус области, в пределах которой аимбот захватывает цели
  • Aimbot Distance - максимальная дистанция работы аимбота
  • Draw Aim FOV - отображает зону действия аимбота на экране
  • Target Zombies - позволяет аимботу работать по зомби
  • Auto Target - автоматический выбор ближайшей подходящей цели

World ESP (ВХ на Объекты)

  • Nearest Cities - отображение ближайших городов
  • Animals - отображение животных
  • Vehicles - отображение транспорта
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения объектов мира

Другие фичи Memez Dayz

  • Radar - включает радар для отображения объектов и сущностей
  • Use Icons - использование иконок вместо текста ESP
  • Bright Night - включает режим яркой ночи
  • No Grass - удаляет траву с карты для лучшей видимости
  • Debug Camera - камера свободного полета (можно настраивать скорость)
  • Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для открытия меню
  • Panic Key - назначить кнопку для экстренного выключения чита
  • Battle Mode - кнопка для активации боевого режиме (выключить весь ЕСП, кроме ВХ Игроков)
  • Save Config - сохранение текущих настроек в профиль
  • Load Config - загрузка сохранённого профиля

