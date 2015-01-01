Memez для Dayz Standalone (Мемез Дейз)
Информация о чите
Чит Memez — это популярное и функциональное решение для DayZ Standalone от проверенного разработчика, включающее всё необходимое для уверенной и комфортной игры. Софт подойдёт как для PvP-столкновений, так и для выживания в условиях постоянной нехватки ресурсов и опасностей. В арсенале присутствует качественный Silent Aim, который срабатывает в пределах FOV без движения прицела. Попадания получаются точными и стабильными, что особенно эффективно в динамичных перестрелках и неожиданных стычках с противниками. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, включая раскрытие содержимого их рюкзаков, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельно предусмотрен ESP на зомби, а также проработанные вкладки Loot и World ESP. Гибкие фильтры позволяют подсвечивать лут сквозь стены, сортировать предметы по качеству и категориям — оружие, медицина, инструменты, тела убитых и другие объекты. Дополняет функционал радар для отображения врагов, транспорт, животных и метки городов. Визуальная часть софта выполнена аккуратно и информативно. Также предусмотрена система конфигов, позволяющая сохранить настройки и загрузить их одним кликом при следующем запуске игры. Memez — надёжный выбор для игроков DayZ, ценящих контроль и информативность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Visuals (ВХ Игроки, Зомби)
- Player Box - отображает игроков в виде боксов
- Show Bots - отображает ботов
- Show Zombies - включает ESP на зомби
- Player Health - показывает уровень здоровья игроков
- Player Name - отображает никнеймы игроков
- Player Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Player Weapon - показывает оружие в руках игрока
- Player Distance - отображает расстояние до игрока
- Player Inventory - отображает содержимое инвентаря игрока
- Out of FOV Arrows - стрелки, указывающие на игроков вне поля зрения
- OOF Arrows Radius - радиус срабатывания стрелок вне экрана
- Zombie Box - отображает зомби в виде боксов
- Zombie Name - показывает тип или имя зомби
- Zombie Distance - отображает расстояние до зомби
- Max Distance - максимальная дистанция отображения игроков и зомби
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Loot Condition - фильтрация лута по состоянию
- Max Loot Distance - максимальная дистанция отображения лута
- Loot Name Radius - дистанция, на которой показываются названия предметов
- Corpses - отображение трупов игроков
- Wrecks - отображение разбитой техники и обломков
- Tools - отображение инструментов
- Weapons - отображение оружия
- Weapon Attachments - отображение модификаций оружия
- Medicine - отображение медицинских предметов
- Clothing - отображение одежды
- Food - отображение еды
Аимбот (Silent Aim)
- Aimbot - включает или отключает автоматическое наведение на цели
- Aim Bone - выбор части тела для наведения аимбота (голова, тело или случайно)
- Aimbot FOV - радиус области, в пределах которой аимбот захватывает цели
- Aimbot Distance - максимальная дистанция работы аимбота
- Draw Aim FOV - отображает зону действия аимбота на экране
- Target Zombies - позволяет аимботу работать по зомби
- Auto Target - автоматический выбор ближайшей подходящей цели
World ESP (ВХ на Объекты)
- Nearest Cities - отображение ближайших городов
- Animals - отображение животных
- Vehicles - отображение транспорта
- Max Distance - максимальная дистанция отображения объектов мира
Другие фичи Memez Dayz
- Radar - включает радар для отображения объектов и сущностей
- Use Icons - использование иконок вместо текста ESP
- Bright Night - включает режим яркой ночи
- No Grass - удаляет траву с карты для лучшей видимости
- Debug Camera - камера свободного полета (можно настраивать скорость)
- Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для открытия меню
- Panic Key - назначить кнопку для экстренного выключения чита
- Battle Mode - кнопка для активации боевого режиме (выключить весь ЕСП, кроме ВХ Игроков)
- Save Config - сохранение текущих настроек в профиль
- Load Config - загрузка сохранённого профиля
