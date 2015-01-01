Информация о чите

Чит Memez — это популярное и функциональное решение для DayZ Standalone от проверенного разработчика, включающее всё необходимое для уверенной и комфортной игры. Софт подойдёт как для PvP-столкновений, так и для выживания в условиях постоянной нехватки ресурсов и опасностей. В арсенале присутствует качественный Silent Aim, который срабатывает в пределах FOV без движения прицела. Попадания получаются точными и стабильными, что особенно эффективно в динамичных перестрелках и неожиданных стычках с противниками. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, включая раскрытие содержимого их рюкзаков, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельно предусмотрен ESP на зомби, а также проработанные вкладки Loot и World ESP. Гибкие фильтры позволяют подсвечивать лут сквозь стены, сортировать предметы по качеству и категориям — оружие, медицина, инструменты, тела убитых и другие объекты. Дополняет функционал радар для отображения врагов, транспорт, животных и метки городов. Визуальная часть софта выполнена аккуратно и информативно. Также предусмотрена система конфигов, позволяющая сохранить настройки и загрузить их одним кликом при следующем запуске игры. Memez — надёжный выбор для игроков DayZ, ценящих контроль и информативность.