Встречайте новый мощный и действительно уникальный чит — Covcheg для DayZ Standalone! Это не просто очередной софт, а продвинутое приватное решение с уникальной функцией дюпа любых предметов, которая выделяет Ковчег среди всех других читов. Благодаря ей вы сможете дублировать абсолютно любой айтем — оружие, одежду, запчасти для транспорта или медикаменты. Работает стабильно и без сбоев, открывая безграничные возможности для выживания в мире DayZ. Кроме того, Covcheg оснащён Silent Aimbot’ом для максимально точных выстрелов без привлечения внимания, а также информативным ESP (ВХ) на игроков, зомби и предметы. Вы всегда будете знать, где находятся враги, союзники и нужный лут. Чит отличается приятным и понятным меню, простой настройкой и высоким уровнем защиты. При этом Covcheg стабильно обновляется под актуальные патчи игры, сохраняя отличную производительность и низкий шанс бана.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить автоматическое наведение
  • Only Body - аим будет наводиться только на туловище
  • Draw FOV - показать радиус действия Аимбота
  • FOV - область работы аимбота по окружности
  • Max Distance - дальность работы Аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде коробок (боксов)
  • Names - показать ники игроков
  • Health - показать уровень ХП игроков/ботов в виде полоски
  • Infected - включить ВХ на зомби
  • Players - включить ВХ на игроков
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Crosshair - показать статичный прицел в центре экрана
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Max Distance - дальность работы ВХ

ВХ на Лут (Loot ESP)

  • Max Distance - дальность отображения предметов и объектов
  • Животные
  • Транспорт
  • Одежда
  • Базы
  • Предметы инвентаря
  • Книги
  • Компас
  • Карта
  • Бинокли/прицелы
  • Радио/рация
  • Боеприпасы/магазины
  • Оружие
  • Другие айтемы

Другие фичи Covcheg Dayz

  • Enable Dupe - позволяет дюпать предметы в инвентаре
  • Unload Hack - при активации полностью отключает чит из игры
  • Always Day - возможность сделать ночь светлой (как днем)
  • No Grass - удаляет траву для лучшей видимости и буст FPS
  • FOV Change - значительно увеличивает угол обзора
  • FreeCam - режим свободного полета камеры

