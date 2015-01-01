Информация о чите

Встречайте новый мощный и действительно уникальный чит — Covcheg для DayZ Standalone! Это не просто очередной софт, а продвинутое приватное решение с уникальной функцией дюпа любых предметов, которая выделяет Ковчег среди всех других читов. Благодаря ей вы сможете дублировать абсолютно любой айтем — оружие, одежду, запчасти для транспорта или медикаменты. Работает стабильно и без сбоев, открывая безграничные возможности для выживания в мире DayZ. Кроме того, Covcheg оснащён Silent Aimbot’ом для максимально точных выстрелов без привлечения внимания, а также информативным ESP (ВХ) на игроков, зомби и предметы. Вы всегда будете знать, где находятся враги, союзники и нужный лут. Чит отличается приятным и понятным меню, простой настройкой и высоким уровнем защиты. При этом Covcheg стабильно обновляется под актуальные патчи игры, сохраняя отличную производительность и низкий шанс бана.