COVCHEG для Dayz Standalone (Ковчег Дейз)
Информация о чите
Встречайте новый мощный и действительно уникальный чит — Covcheg для DayZ Standalone! Это не просто очередной софт, а продвинутое приватное решение с уникальной функцией дюпа любых предметов, которая выделяет Ковчег среди всех других читов. Благодаря ей вы сможете дублировать абсолютно любой айтем — оружие, одежду, запчасти для транспорта или медикаменты. Работает стабильно и без сбоев, открывая безграничные возможности для выживания в мире DayZ. Кроме того, Covcheg оснащён Silent Aimbot’ом для максимально точных выстрелов без привлечения внимания, а также информативным ESP (ВХ) на игроков, зомби и предметы. Вы всегда будете знать, где находятся враги, союзники и нужный лут. Чит отличается приятным и понятным меню, простой настройкой и высоким уровнем защиты. При этом Covcheg стабильно обновляется под актуальные патчи игры, сохраняя отличную производительность и низкий шанс бана.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить автоматическое наведение
- Only Body - аим будет наводиться только на туловище
- Draw FOV - показать радиус действия Аимбота
- FOV - область работы аимбота по окружности
- Max Distance - дальность работы Аимбота
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде коробок (боксов)
- Names - показать ники игроков
- Health - показать уровень ХП игроков/ботов в виде полоски
- Infected - включить ВХ на зомби
- Players - включить ВХ на игроков
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Crosshair - показать статичный прицел в центре экрана
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Max Distance - дальность работы ВХ
ВХ на Лут (Loot ESP)
- Max Distance - дальность отображения предметов и объектов
- Животные
- Транспорт
- Одежда
- Базы
- Предметы инвентаря
- Книги
- Компас
- Карта
- Бинокли/прицелы
- Радио/рация
- Боеприпасы/магазины
- Оружие
- Другие айтемы
Другие фичи Covcheg Dayz
- Enable Dupe - позволяет дюпать предметы в инвентаре
- Unload Hack - при активации полностью отключает чит из игры
- Always Day - возможность сделать ночь светлой (как днем)
- No Grass - удаляет траву для лучшей видимости и буст FPS
- FOV Change - значительно увеличивает угол обзора
- FreeCam - режим свободного полета камеры
