Информация о чите

Встречайте новинку для Active Matter от легендарного разработчика Arcane! Этот софт сочетает в себе высокую надёжность, простоту использования и продуманный функционал. Arcane предлагает точный и гибкий аимбот, позволяющий с лёгкостью справляться с любыми целями, а информативный ВХ показывает игроков, ботов, лут, ящики, оружие, тела и аномалии. Меню было полностью обновлено — оно стало удобным, красивым и интуитивно понятным, позволяя настраивать каждую функцию без лишней возни. Для безопасности предусмотрен опциональный StreamProof: при записи видео, скриншотах или стриме интерфейс чита и ВХ остаются скрытыми. Встроенная система конфигов позволит загружать ранее сохранённые настройки без повторной ручной настройки. Arcane поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Дополнительно есть боевой режим, опции прицела и другие полезные функции, делающие игру максимально комфортной. Доступная цена и регулярные обновления под новые патчи гарантируют стабильность и безопасность.