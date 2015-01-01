СМГ Лайт для Актив Маттер (Active Matter SMG Lite)

Информация о чите

Встречайте упрощенную версию чита SMG Lite для Active Matter — лёгкое, стабильное и безопасное решение для комфортной игры без риска быстрой блокировки. Данный софт создан специально для тех, кому важна простота, производительность и максимальная информативность. В арсенале SMG — аккуратный и настраиваемый ESP (ВХ), отображающий игроков, тиммейтов, материи, аномалии, ценные предметы и лут на земле. Благодаря продуманной визуализации вы всегда будете знать, где находятся важные цели и ресурсы, сохраняя полное тактическое преимущество в бою. Отдельно стоит отметить встроенный HWID Spoofer, который помогает минимизировать риск блокировки оборудования, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Чит не снижает FPS, работает стабильно и не создаёт лагов — всё максимально оптимизировано под движок игры. Интерфейс выполнен в привычном стиле SMG — минималистичный, аккуратный и понятный. Есть поддержка русского и английского языков, а также возможность назначать горячие клавиши для быстрого включения и выключения функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA
  • Клиент: Steam
ВХ (Wallhack)

  • Enable - вкл/выкл ВХ
  • Distance - показать расстояние до цели
  • Health Bar - показать уровень ХП в виде полоски
  • Name - показывать ники игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Weapon - показывать оружие в руках
  • Teammates - включить ВХ на тиммейтов
  • Loot - включить ВХ на лут
  • Matter - показывать материю сквозь стены
  • Corpses - показывать тела убитых (игроки, боты)

Другие фичи SMG Lite

  • Language - меню поддерживает 2 языка (русский, английский)
  • Configs - система конфигов для сохранения и загрузки настроек
  • Menu Key - можно установить свою клавишу для вызова меню
  • Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
  • HWID Spoofer - есть встроенный спуфер для минимизации/обхода бана по железу

