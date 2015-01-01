Информация о чите

Встречайте упрощенную версию чита SMG Lite для Active Matter — лёгкое, стабильное и безопасное решение для комфортной игры без риска быстрой блокировки. Данный софт создан специально для тех, кому важна простота, производительность и максимальная информативность. В арсенале SMG — аккуратный и настраиваемый ESP (ВХ), отображающий игроков, тиммейтов, материи, аномалии, ценные предметы и лут на земле. Благодаря продуманной визуализации вы всегда будете знать, где находятся важные цели и ресурсы, сохраняя полное тактическое преимущество в бою. Отдельно стоит отметить встроенный HWID Spoofer, который помогает минимизировать риск блокировки оборудования, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Чит не снижает FPS, работает стабильно и не создаёт лагов — всё максимально оптимизировано под движок игры. Интерфейс выполнен в привычном стиле SMG — минималистичный, аккуратный и понятный. Есть поддержка русского и английского языков, а также возможность назначать горячие клавиши для быстрого включения и выключения функций.