СМГ Лайт для Актив Маттер (Active Matter SMG Lite)
Информация о чите
Встречайте упрощенную версию чита SMG Lite для Active Matter — лёгкое, стабильное и безопасное решение для комфортной игры без риска быстрой блокировки. Данный софт создан специально для тех, кому важна простота, производительность и максимальная информативность. В арсенале SMG — аккуратный и настраиваемый ESP (ВХ), отображающий игроков, тиммейтов, материи, аномалии, ценные предметы и лут на земле. Благодаря продуманной визуализации вы всегда будете знать, где находятся важные цели и ресурсы, сохраняя полное тактическое преимущество в бою. Отдельно стоит отметить встроенный HWID Spoofer, который помогает минимизировать риск блокировки оборудования, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Чит не снижает FPS, работает стабильно и не создаёт лагов — всё максимально оптимизировано под движок игры. Интерфейс выполнен в привычном стиле SMG — минималистичный, аккуратный и понятный. Есть поддержка русского и английского языков, а также возможность назначать горячие клавиши для быстрого включения и выключения функций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA
- Клиент: Steam
ВХ (Wallhack)
- Enable - вкл/выкл ВХ
- Distance - показать расстояние до цели
- Health Bar - показать уровень ХП в виде полоски
- Name - показывать ники игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Weapon - показывать оружие в руках
- Teammates - включить ВХ на тиммейтов
- Loot - включить ВХ на лут
- Matter - показывать материю сквозь стены
- Corpses - показывать тела убитых (игроки, боты)
Другие фичи SMG Lite
- Language - меню поддерживает 2 языка (русский, английский)
- Configs - система конфигов для сохранения и загрузки настроек
- Menu Key - можно установить свою клавишу для вызова меню
- Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
- HWID Spoofer - есть встроенный спуфер для минимизации/обхода бана по железу
