Unicore для Duet Night Abyss (Юникор ДНА)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новейший приватный мод-меню Unicore для Duet Night Abyss (DNA) — мощный инструмент, созданный для настоящих ценителей качественных и безопасных решений. Разработчик Unicore уже давно зарекомендовал себя на рынке, и теперь его легендарное качество доступно и для DNA! Чит предоставляет широкий набор функций для комфортной и динамичной игры: ESP (ВХ), мувемент-эксплойты, позволяющие двигаться с невероятной скоростью и обходить ограничения карты; ускоренная атака для максимального урона; отключение логики врагов, делающая их пассивными; автоматический сбор лута, чтобы вы не тратили время впустую; телепорт к нужным точкам и многое другое. Интерфейс выполнен в фирменном стиле Unicore — красивое, плавное и удобное меню с продуманной навигацией. Отдельно стоит отметить высокую степень защиты от блокировок и отличную оптимизацию: чит стабильно работает даже на средних ПК, не вызывая лагов или падений FPS. Unicore для Duet Night Abyss — это сочетание безопасности, функциональности и стиля. Попробуйте сами и ощутите, насколько приятнее и проще может стать ваш геймплей!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Duet Night Abyss Launcher (DNA) ,Epic Games (EGS)
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Name - показывать имя/ники
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Monster - показывать монстров
- Treasure - показывать сокровища
- Collactable - коллекционные предметы
- Pickup - подбираемые предметы
- Harvestable - показывать предметы урожая
- Mechanism - различные механизмы
- Show Offscreen - показывать стрелочки на врагов за экраном
- Visible Only - ВХ только на видимые цели
- Max Distance - дальность прорисовки ВХ ЕСП
- Builder - кастомная настройка ЕСП элементов
Телепорт
- Enable - включить/выключит опцию телепорта
- Targets - выбор цели для телепорта (Сущности, Сокровища)
- Max Distance - максимальное расстояние на которое будет реагировать телепорт
- Delay - задержка перед перемещением к следующей точке
- Custom Points Teleport - телепортация к вашим отметкам (вы сами их ставите)
- Loops - возможность зациклить телепортацию между вашими метками
- Configs - система настроек и фильтров для телепортации
Exploits & Combat
- Noclip - режим свободного полета игрока
- Godmode - включает неуязвимость к урону (бессмертие)
- Auto Loot - автоматически собирает лут (сокровища, коллекционки и т.п.)
- Disable Trasparency - отключить прозрачность вашего персонажа при зуме
- Rapid Fire - включить скоростную атаку (настраивается)
- Dumb Enemy - отключить логину врагов (тупые боты)
- Fullbright - убрать темные участки на карте (очень яркая картинка)
- Speedup Game - увеличить скорость игры
Другие функции Unicore DNA
- Radar - отдельное окно показывает местоположение игроков на радаре (настраивается)
- FOV Changer - увеличить угол обзора
- Free Camera - свободный полет камерой
- Zoom - настройка приближения
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (гибкая настройка)
- Configs - система профилей с настройками меню Юникор
- Languages - поддержка двух языков: английский, русский
