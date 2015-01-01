Unicore для Duet Night Abyss (Юникор ДНА)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию новейший приватный мод-меню Unicore для Duet Night Abyss (DNA) — мощный инструмент, созданный для настоящих ценителей качественных и безопасных решений. Разработчик Unicore уже давно зарекомендовал себя на рынке, и теперь его легендарное качество доступно и для DNA! Чит предоставляет широкий набор функций для комфортной и динамичной игры: ESP (ВХ), мувемент-эксплойты, позволяющие двигаться с невероятной скоростью и обходить ограничения карты; ускоренная атака для максимального урона; отключение логики врагов, делающая их пассивными; автоматический сбор лута, чтобы вы не тратили время впустую; телепорт к нужным точкам и многое другое. Интерфейс выполнен в фирменном стиле Unicore — красивое, плавное и удобное меню с продуманной навигацией. Отдельно стоит отметить высокую степень защиты от блокировок и отличную оптимизацию: чит стабильно работает даже на средних ПК, не вызывая лагов или падений FPS. Unicore для Duet Night Abyss — это сочетание безопасности, функциональности и стиля. Попробуйте сами и ощутите, насколько приятнее и проще может стать ваш геймплей!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Duet Night Abyss Launcher (DNA) ,Epic Games (EGS)
Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Name - показывать имя/ники
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Monster - показывать монстров
  • Treasure - показывать сокровища
  • Collactable - коллекционные предметы
  • Pickup - подбираемые предметы
  • Harvestable - показывать предметы урожая
  • Mechanism - различные механизмы
  • Show Offscreen - показывать стрелочки на врагов за экраном
  • Visible Only - ВХ только на видимые цели
  • Max Distance - дальность прорисовки ВХ ЕСП
  • Builder - кастомная настройка ЕСП элементов

Телепорт

  • Enable - включить/выключит опцию телепорта
  • Targets - выбор цели для телепорта (Сущности, Сокровища)
  • Max Distance - максимальное расстояние на которое будет реагировать телепорт
  • Delay - задержка перед перемещением к следующей точке
  • Custom Points Teleport - телепортация к вашим отметкам (вы сами их ставите)
  • Loops - возможность зациклить телепортацию между вашими метками
  • Configs - система настроек и фильтров для телепортации

Exploits & Combat

  • Noclip - режим свободного полета игрока
  • Godmode - включает неуязвимость к урону (бессмертие)
  • Auto Loot - автоматически собирает лут (сокровища, коллекционки и т.п.)
  • Disable Trasparency - отключить прозрачность вашего персонажа при зуме
  • Rapid Fire - включить скоростную атаку (настраивается)
  • Dumb Enemy - отключить логину врагов (тупые боты)
  • Fullbright - убрать темные участки на карте (очень яркая картинка)
  • Speedup Game - увеличить скорость игры

Другие функции Unicore DNA

  • Radar - отдельное окно показывает местоположение игроков на радаре (настраивается)
  • FOV Changer - увеличить угол обзора
  • Free Camera - свободный полет камерой
  • Zoom - настройка приближения
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (гибкая настройка)
  • Configs - система профилей с настройками меню Юникор
  • Languages - поддержка двух языков: английский, русский

