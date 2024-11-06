Byster Deadlock Чит (Бустер Дедлок)
Информация о чите
На этот раз мы рады вам презентовать достаточно интересный софт для Deadlock - Byster. Почему этот продукт является интересным? Всё просто: здесь есть как минимум одна уникальная фича - магическая пуля. Используя этот вид взлома вы сможете поражать врагов за стенами и другими препятствиями, такого в данный момент не найти в других хаках для игры Дедлок! В остальных моментах Byster Deadlock также находится на достойном уровне, т.к аимбот работает хорошо и имеет все базовые настройки, ЕСП также достаточно удобный и качественный. Мы рекомендуем этот продукт к покупке тем, кто хочет по-настоящему мощный аимбот для Deadlock, вы точно останетесь довольны!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Silent, Memory, Magic Bullet)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши активации аима (удерживать)
- Memory Aimbot - данный вид аимбота использует данные из памяти игры для наведения
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
- for Souls - включить аим по душам
- Bone (Head, Nearest) - выбор части тела в которую будет целиться аим (голова или ближайшая)
- FOV (Draw FOV, Color) - размер рабочей зоны аима (показать FOV на экране, цвет FOV)
- Magic Bullet - магические пули поражают врагов обходя различные препятствия
- Through Wall - выбирать цели за стенами в качестве целей (по умолчанию отключено)
- Show Target - отмечать текущую цель аима визуально
- Enemy Only - выбирать в качестве целей только врагов
ESP (Wallhack)
- Players ESP - wh показывающий игроков
- Name - никнеймы игроков
- Hero - имена героев игроков
- Glow - обводка силуэтов персонажей
- Level - текущий уровень героев игроков
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Box - esp в виде коробок
- Health - количество ХП у целей
- Distance - расстояние до целей (в метрах)
- Roshan ESP - показывать рошана (босса) с помощью ВХ
- Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости показаны разными цветами для удобства
- Enemy Only - wallhack показывает только врагов
Misc (Другое)
- Custom Colors - детальная настройка цветов для WH
- Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
- Menu Key - бинд клавиши для вызова меню чита Byster Deadlock
- Menu Scale - масштаб отображения меню софта