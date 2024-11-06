Byster Deadlock Чит (Бустер Дедлок)

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Информация о чите

На этот раз мы рады вам презентовать достаточно интересный софт для Deadlock - Byster. Почему этот продукт является интересным? Всё просто: здесь есть как минимум одна уникальная фича - магическая пуля. Используя этот вид взлома вы сможете поражать врагов за стенами и другими препятствиями, такого в данный момент не найти в других хаках для игры Дедлок! В остальных моментах Byster Deadlock также находится на достойном уровне, т.к аимбот работает хорошо и имеет все базовые настройки, ЕСП также достаточно удобный и качественный. Мы рекомендуем этот продукт к покупке тем, кто хочет по-настоящему мощный аимбот для Deadlock, вы точно останетесь довольны!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Silent, Memory, Magic Bullet)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши активации аима (удерживать)
  • Memory Aimbot - данный вид аимбота использует данные из памяти игры для наведения
  • Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
  • for Souls - включить аим по душам
  • Bone (Head, Nearest) - выбор части тела в которую будет целиться аим (голова или ближайшая)
  • FOV (Draw FOV, Color) - размер рабочей зоны аима (показать FOV на экране, цвет FOV)
  • Magic Bullet - магические пули поражают врагов обходя различные препятствия
  • Through Wall - выбирать цели за стенами в качестве целей (по умолчанию отключено)
  • Show Target - отмечать текущую цель аима визуально
  • Enemy Only - выбирать в качестве целей только врагов

ESP (Wallhack)

  • Players ESP - wh показывающий игроков
  • Name - никнеймы игроков
  • Hero - имена героев игроков
  • Glow - обводка силуэтов персонажей
  • Level - текущий уровень героев игроков
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Box - esp в виде коробок
  • Health - количество ХП у целей
  • Distance - расстояние до целей (в метрах)
  • Roshan ESP - показывать рошана (босса) с помощью ВХ
  • Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости показаны разными цветами для удобства
  • Enemy Only - wallhack показывает только врагов

Misc (Другое)

  • Custom Colors - детальная настройка цветов для WH
  • Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
  • Menu Key - бинд клавиши для вызова меню чита Byster Deadlock
  • Menu Scale - масштаб отображения меню софта