Купить Приватный Чит на Hunt: Showdown(Хант Шоудаун)

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Информация о чите

Если вы искали надёжный и безопасный чит для Hunt: Showdown, то вы нашли его. Наш софт для данной игры работает уже достаточно давно, мы регулярно обновляем его и делаем всё возможное, чтобы наши клиенты получали максимум от игры. Приватный чит от Wh-Satano для Hunt: Showdown включает в себя только легит функции, т.к мы фокусируемся на том, чтобы вы играли с нашим вх для хант и не получали бан своего аккаунта Steam. Список фич включает в себя ESP(ВХ) с детальной настройкой: валлхак против игроков, валлхак против зомби, ESP показывающий различный лут и т.д. Кроме того, наш чит является не только самым безопасным, но ещё и самым дешёвым. Подводя итоги, советуем вам не терять время и покупать самый лучший чит для Hunt Showdown по самой доступной и справедливой цене в магазине приватных читов Wh-Satano. Купив ВХ для Хант Шоудаун у нас, вы не прогадаете, т.к мы занимаемся взломом этой игры практически с момента её релиза!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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ВХ на Игроков(Players ESP)

  • Players ESP - вх на игроков в хант шоудаун
  • Boxes - вх в виде коробок
  • Skeleton - есп в виде скелета
  • Chams - валлхак обводка моделей персонажей
  • Chams Filled - полная заливка чамсов одним цветом
  • Head Dot - wh в виде маленькой точки на голове противника
  • Distance - показывать расстояние до целей в метрах
  • Max Distance - возможность установить максимальную дистанцию для ESP

ВХ на Зомби(Zombie ESP)

  • Zombies ESP - вх на зомби
  • Special Zombies - вх на специальных зомби
  • Bosses - вх на боссов в хант шоудаун
  • Boxes - боксы на всех зомби
  • Skeleton - скелеты на мобах
  • Chams - чамсы для ботов
  • Distance - расстояние до зомби
  • Max Distance - настройка дальности работы вх на зомби

World ESP(Лут и Другое)

  • Hints - показывать расположение подсказок с помощью чита
  • Ammo Box - позволяет видеть где лежат боеприпасы(патроны)
  • Health Box - отображать предметы связанные с медициной и лечением
  • Posters - показывать расположение плакатов
  • Cash Registers - ЕСП на кассовые аппараты
  • Snake Basket - вх на змеиные корзины
  • Distance - показывает расстояние до объектов
  • Max Distance - ограничить дальность работы ВХ на предметы