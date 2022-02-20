Купить Приватный Чит на Hunt: Showdown(Хант Шоудаун)
Информация о чите
Если вы искали надёжный и безопасный чит для Hunt: Showdown, то вы нашли его. Наш софт для данной игры работает уже достаточно давно, мы регулярно обновляем его и делаем всё возможное, чтобы наши клиенты получали максимум от игры. Приватный чит от Wh-Satano для Hunt: Showdown включает в себя только легит функции, т.к мы фокусируемся на том, чтобы вы играли с нашим вх для хант и не получали бан своего аккаунта Steam. Список фич включает в себя ESP(ВХ) с детальной настройкой: валлхак против игроков, валлхак против зомби, ESP показывающий различный лут и т.д. Кроме того, наш чит является не только самым безопасным, но ещё и самым дешёвым. Подводя итоги, советуем вам не терять время и покупать самый лучший чит для Hunt Showdown по самой доступной и справедливой цене в магазине приватных читов Wh-Satano. Купив ВХ для Хант Шоудаун у нас, вы не прогадаете, т.к мы занимаемся взломом этой игры практически с момента её релиза!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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ВХ на Игроков(Players ESP)
- Players ESP - вх на игроков в хант шоудаун
- Boxes - вх в виде коробок
- Skeleton - есп в виде скелета
- Chams - валлхак обводка моделей персонажей
- Chams Filled - полная заливка чамсов одним цветом
- Head Dot - wh в виде маленькой точки на голове противника
- Distance - показывать расстояние до целей в метрах
- Max Distance - возможность установить максимальную дистанцию для ESP
ВХ на Зомби(Zombie ESP)
- Zombies ESP - вх на зомби
- Special Zombies - вх на специальных зомби
- Bosses - вх на боссов в хант шоудаун
- Boxes - боксы на всех зомби
- Skeleton - скелеты на мобах
- Chams - чамсы для ботов
- Distance - расстояние до зомби
- Max Distance - настройка дальности работы вх на зомби
World ESP(Лут и Другое)
- Hints - показывать расположение подсказок с помощью чита
- Ammo Box - позволяет видеть где лежат боеприпасы(патроны)
- Health Box - отображать предметы связанные с медициной и лечением
- Posters - показывать расположение плакатов
- Cash Registers - ЕСП на кассовые аппараты
- Snake Basket - вх на змеиные корзины
- Distance - показывает расстояние до объектов
- Max Distance - ограничить дальность работы ВХ на предметы