Чамсы для Hunt: Showdown
Информация о чите
Представляем вам наш очередной софт для Хант - Чамсы. В этот раз простой валлхак в виде чамсов, в котором нет ничего лишнего. Данный ЕСП может показывать игроков, мобов и боссов разными цветами. Чит максимально простой и работает идеально. Хак без ничего лишнего превосходно дополнит ваш геймплэй и не сделает игру скучной, как читы с огромным количеством рейджовых функций. В целом, больше особо нечего рассказывать, поэтому не упускайте шанс и поторопитесь опробовать нашу новинку в деле.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Информация о Hunt Chams
- Chams - полностью закрашивает модели персонажей
- Wallhack - чамсы видно через стены
- Players - чамсы игроков окрашены в розовый цвет
- Zombies - обычные зомби окрашены в красный
- Bosses - особые зомби и боссы окрашены в жёлтый
- Spoofer - мы бесплатно предоставляем спуфер при покупке этого чита