Чамсы для Hunt: Showdown

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Информация о чите

Представляем вам наш очередной софт для Хант - Чамсы. В этот раз простой валлхак в виде чамсов, в котором нет ничего лишнего. Данный ЕСП может показывать игроков, мобов и боссов разными цветами. Чит максимально простой и работает идеально. Хак без ничего лишнего превосходно дополнит ваш геймплэй и не сделает игру скучной, как читы с огромным количеством рейджовых функций. В целом, больше особо нечего рассказывать, поэтому не упускайте шанс и поторопитесь опробовать нашу новинку в деле.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Информация о Hunt Chams

  • Chams - полностью закрашивает модели персонажей
  • Wallhack - чамсы видно через стены
  • Players - чамсы игроков окрашены в розовый цвет
  • Zombies - обычные зомби окрашены в красный
  • Bosses - особые зомби и боссы окрашены в жёлтый
  • Spoofer - мы бесплатно предоставляем спуфер при покупке этого чита