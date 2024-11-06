Unicore для Honkai Star Rail (Юникор Хонкай)
Информация о чите
Чит Unicore для Honkai Star Rail — удобный и безопасный софт для комфортной игры. Unicore — это надежный и доступный чит для игры Honkai Star Rail, который предлагает игрокам мощные инструменты для улучшения игрового процесса. С помощью этого софта вы получите ESP (Wallhack), позволяющий видеть мобов, сундуки и важные предметы, что значительно ускорит процесс поиска и прокачки. Кроме того, Unicore HSR включает функции телепортации и спидхака, позволяя вам быстро перемещаться по миру игры и экономить время. Особенностью данного чита является возможность пропуска диалогов и каст-сцен, что сделает игровой процесс более динамичным и комфортным. Unicore отличается низким риском бана благодаря продвинуто защите, а также регулярным обновлениям. При этом софт остается доступным по цене, предлагая отличное качество и функционал. Юникор — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимальное удовольствие от игры без лишних усилий.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Honkai Launcher (HoYoPlay), Epic Games
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Visuals (ESP / ВХ)
- Enabled - позволяет включить / выключить wallhack
- Box - отображение объектов с помощью боксов (коробок)
- Name - названия мобов/объектов
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП
- Offscreen Arrows - стрелочки указывающие на объекты за пределами вашего экрана
- Mobs - есп показывающий мобов
- Chests - отображение сундуков
- Books - показывать книги
- Items - остальной лут
Combat & Movement (Бой и перемещение)
- Auto Battle - режим авто-боя
- Auto Exit - авто-выход из боя
- Speedup Battle - увеличить скорость боя
- Magnetizer - магнит притягивающая объекты к вам
- Won't Attack - выбор целей которых вы не будете атаковать в авто-бое
- Noclip - режим свободного полёта по пространству
- Speedhack - ускорить передвижение в No Clip
- Teleport To Mouse - телепортироваться к курсору мыши
- Teleport To Nearest Chest - телепортироваться к ближайшему сундуку
Exploits (Другие Функции Unicore HSR)
- Auto Dialogs (Auto Skip, Auto Choise) - авто-диалоги, авто-пропуск, авто-выбор
- Speedup Dialogs - ускорить диалоги
- Skip Cutscenes (By Button, Auto-Skip) - пропустить кат-сцены, по нажатию кнопки, авто-пропуск
- Auto Loot - автоматически лутать добычу вокруг вас
- Profile Changer - позволяет изменять информацию в вашем профиле
- FPS Unlocker - позволяет преодолеть лимит в ФПС который есть в игре
- No Dither - убирает анимацию тряски персонажа
- Configs - конфиги для сохранения и загрузки ваших настроек чита Unicore для Honkai
- Language - меню Юникор доступно на 2 языках: русский и английский