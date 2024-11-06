Unicore для Honkai Star Rail (Юникор Хонкай)

Скриншот Unicore Honkai Star Rail_0
Скриншот Unicore Honkai Star Rail_1
Скриншот Unicore Honkai Star Rail_2
Скриншот Unicore Honkai Star Rail_3

Информация о чите

Чит Unicore для Honkai Star Rail — удобный и безопасный софт для комфортной игры. Unicore — это надежный и доступный чит для игры Honkai Star Rail, который предлагает игрокам мощные инструменты для улучшения игрового процесса. С помощью этого софта вы получите ESP (Wallhack), позволяющий видеть мобов, сундуки и важные предметы, что значительно ускорит процесс поиска и прокачки. Кроме того, Unicore HSR включает функции телепортации и спидхака, позволяя вам быстро перемещаться по миру игры и экономить время. Особенностью данного чита является возможность пропуска диалогов и каст-сцен, что сделает игровой процесс более динамичным и комфортным. Unicore отличается низким риском бана благодаря продвинуто защите, а также регулярным обновлениям. При этом софт остается доступным по цене, предлагая отличное качество и функционал. Юникор — это идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимальное удовольствие от игры без лишних усилий.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Honkai Launcher (HoYoPlay), Epic Games

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Visuals (ESP / ВХ)

  • Enabled - позволяет включить / выключить wallhack
  • Box - отображение объектов с помощью боксов (коробок)
  • Name - названия мобов/объектов
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП
  • Offscreen Arrows - стрелочки указывающие на объекты за пределами вашего экрана
  • Mobs - есп показывающий мобов
  • Chests - отображение сундуков
  • Books - показывать книги
  • Items - остальной лут

Combat & Movement (Бой и перемещение)

  • Auto Battle - режим авто-боя
  • Auto Exit - авто-выход из боя
  • Speedup Battle - увеличить скорость боя
  • Magnetizer - магнит притягивающая объекты к вам
  • Won't Attack - выбор целей которых вы не будете атаковать в авто-бое
  • Noclip - режим свободного полёта по пространству
  • Speedhack - ускорить передвижение в No Clip
  • Teleport To Mouse - телепортироваться к курсору мыши
  • Teleport To Nearest Chest - телепортироваться к ближайшему сундуку

Exploits (Другие Функции Unicore HSR)

  • Auto Dialogs (Auto Skip, Auto Choise) - авто-диалоги, авто-пропуск, авто-выбор
  • Speedup Dialogs - ускорить диалоги
  • Skip Cutscenes (By Button, Auto-Skip) - пропустить кат-сцены, по нажатию кнопки, авто-пропуск
  • Auto Loot - автоматически лутать добычу вокруг вас
  • Profile Changer - позволяет изменять информацию в вашем профиле
  • FPS Unlocker - позволяет преодолеть лимит в ФПС который есть в игре
  • No Dither - убирает анимацию тряски персонажа
  • Configs - конфиги для сохранения и загрузки ваших настроек чита Unicore для Honkai
  • Language - меню Юникор доступно на 2 языках: русский и английский