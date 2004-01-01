Mason Arma 3 (Мэйсон Арма 3)
Информация о чите
Mason для Arma 3 — это один из самых проверенных и уважаемых приватных софтов, который давно зарекомендовал себя на рынке. Минималистичное выпадающее меню не перекрывает обзор и позволяет быстро управлять функциями прямо в игре. В арсенале Mason — точный и настраиваемый Silent Aimbot, удобный ESP для игроков, наземной, воздушной и водной техники. Среди особых возможностей — бесконечная стамина, отключение отдачи (No Recoil), отключение покачивания (No Sway) и Noclip для свободного перемещения по карте с возможностью атаковать и собирать лут в полёте. Поддержка StreamProof гарантирует, что меню не попадёт в трансляции, записи и скриншоты. Mason демонстрирует стабильную работу на актуальных патчах и регулярно получает обновления. Благодаря оптимизированному коду он практически не влияет на FPS, что особенно важно в динамичных PvP-сражениях.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aimbot (Silent Aim)
- Silent Aimbot - вид аим ассиста когда пули всегда попадают в цель, сам прицел при это не направлен на цель
- Enabled – включить/отключить Аим Ассист
- Aim Key – Клавиша активации Аимбота (зажать и удерживать)
- Auto Switch – Автопереключение на ближайшую цель в радиусе аимбота
- Aim Spot – Выбор точки прицеливания: голова (head) или грудь (chest)
- Aim Distance Limit – Задать дистанцию работы аимбота
- Aim Radius – Задать радиус действия аимбота
Visuals (Общие функции WH)
- Enabled – включить/выключить ESP
- Show Players – отображать игроков
- Show Invisible Players – показывать невидимых игроков (админы, модераторы)
- Show Bounding Box – рисовать 2D квадраты на игроках
- Show Player Name – показывать имена игроков
- Show Player Health – отображать здоровье игроков
- Show Distance – отображать дистанцию до цели
- Ignore Team – игнорировать свою команду (актуально на серверах с единой командой)
- Display Distance – задать дистанцию отображения ESP
- Ignore Player On Crosshair – клавиша для добавления ближайшего игрока к прицелу в дружественный список (исключение из ESP и аимбота)
- Clear Ignore List – очистить дружественный список
World ESP (ВХ на технику)
- Show Vehicle Name – показывать названия техники
- Show Vehicle Health – отображать прочность техники
- Show Heavy Vehicles – показывать тяжелую технику (танки, БПЛА, боевые дроны, турели, минометы)
- Show Recon Vehicles – показывать разведтехнику (джипы, квадроциклы, мотоциклы и др.)
- Show Air Vehicles – показывать воздушную технику (самолеты, вертолеты, парапланы)
- Show Water Vehicles – показывать технику на воде (корабли, подлодки)
Exploits (Эксплойты)
- Enabled – включить/выключить Misc-функции
- Spoof Stamina – бесконечная выносливость
- Remove Recoil – убрать отдачу оружия при стрельбе
- Remove Sway – убрать тряску оружия при стрельбе
- Aspect Ratio – изменить соотношение сторон
- Noclip – свободное перемещение по карте, подбор предметов и атака игроков
Другие возможности Mason
- Menu Key – установить клавишу для отображения меню чита
- Save CPU – замедлить работу чита, снижая нагрузку на процессор
- Show Crosshair – отображать перекрестие по центру экрана
- Show Aim Radius – показывать радиус срабатывания аимбота
- Panic Key – экстренно отключить чит во время игры
