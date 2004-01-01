Mason Arma 3 (Мэйсон Арма 3)

Информация о чите

Mason для Arma 3 — это один из самых проверенных и уважаемых приватных софтов, который давно зарекомендовал себя на рынке. Минималистичное выпадающее меню не перекрывает обзор и позволяет быстро управлять функциями прямо в игре. В арсенале Mason — точный и настраиваемый Silent Aimbot, удобный ESP для игроков, наземной, воздушной и водной техники. Среди особых возможностей — бесконечная стамина, отключение отдачи (No Recoil), отключение покачивания (No Sway) и Noclip для свободного перемещения по карте с возможностью атаковать и собирать лут в полёте. Поддержка StreamProof гарантирует, что меню не попадёт в трансляции, записи и скриншоты. Mason демонстрирует стабильную работу на актуальных патчах и регулярно получает обновления. Благодаря оптимизированному коду он практически не влияет на FPS, что особенно важно в динамичных PvP-сражениях.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aimbot (Silent Aim)

  • Silent Aimbot - вид аим ассиста когда пули всегда попадают в цель, сам прицел при это не направлен на цель
  • Enabled – включить/отключить Аим Ассист
  • Aim Key – Клавиша активации Аимбота (зажать и удерживать)
  • Auto Switch – Автопереключение на ближайшую цель в радиусе аимбота
  • Aim Spot – Выбор точки прицеливания: голова (head) или грудь (chest)
  • Aim Distance Limit – Задать дистанцию работы аимбота
  • Aim Radius – Задать радиус действия аимбота

Visuals (Общие функции WH)

  • Enabled – включить/выключить ESP
  • Show Players – отображать игроков
  • Show Invisible Players – показывать невидимых игроков (админы, модераторы)
  • Show Bounding Box – рисовать 2D квадраты на игроках
  • Show Player Name – показывать имена игроков
  • Show Player Health – отображать здоровье игроков
  • Show Distance – отображать дистанцию до цели
  • Ignore Team – игнорировать свою команду (актуально на серверах с единой командой)
  • Display Distance – задать дистанцию отображения ESP
  • Ignore Player On Crosshair – клавиша для добавления ближайшего игрока к прицелу в дружественный список (исключение из ESP и аимбота)
  • Clear Ignore List – очистить дружественный список

World ESP (ВХ на технику)

  • Show Vehicle Name – показывать названия техники
  • Show Vehicle Health – отображать прочность техники
  • Show Heavy Vehicles – показывать тяжелую технику (танки, БПЛА, боевые дроны, турели, минометы)
  • Show Recon Vehicles – показывать разведтехнику (джипы, квадроциклы, мотоциклы и др.)
  • Show Air Vehicles – показывать воздушную технику (самолеты, вертолеты, парапланы)
  • Show Water Vehicles – показывать технику на воде (корабли, подлодки)

Exploits (Эксплойты)

  • Enabled – включить/выключить Misc-функции
  • Spoof Stamina – бесконечная выносливость
  • Remove Recoil – убрать отдачу оружия при стрельбе
  • Remove Sway – убрать тряску оружия при стрельбе
  • Aspect Ratio – изменить соотношение сторон
  • Noclip – свободное перемещение по карте, подбор предметов и атака игроков

Другие возможности Mason

  • Menu Key – установить клавишу для отображения меню чита
  • Save CPU – замедлить работу чита, снижая нагрузку на процессор
  • Show Crosshair – отображать перекрестие по центру экрана
  • Show Aim Radius – показывать радиус срабатывания аимбота
  • Panic Key – экстренно отключить чит во время игры

Оставить отзыв


Похожие Товары

SMG ARMA III
  • Мощный Silent Aimbot для Арма 3
  • Детальный Wallhack на врагов и транспорт
  • Приятное меню и защита от бана
Arma 3
от 299