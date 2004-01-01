Информация о чите

Mason для Arma 3 — это один из самых проверенных и уважаемых приватных софтов, который давно зарекомендовал себя на рынке. Минималистичное выпадающее меню не перекрывает обзор и позволяет быстро управлять функциями прямо в игре. В арсенале Mason — точный и настраиваемый Silent Aimbot, удобный ESP для игроков, наземной, воздушной и водной техники. Среди особых возможностей — бесконечная стамина, отключение отдачи (No Recoil), отключение покачивания (No Sway) и Noclip для свободного перемещения по карте с возможностью атаковать и собирать лут в полёте. Поддержка StreamProof гарантирует, что меню не попадёт в трансляции, записи и скриншоты. Mason демонстрирует стабильную работу на актуальных патчах и регулярно получает обновления. Благодаря оптимизированному коду он практически не влияет на FPS, что особенно важно в динамичных PvP-сражениях.