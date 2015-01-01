SMG для ARMA III (Арма 3 СМГ)

Информация о чите

SMG для Arma 3 — приватный софт, созданный для максимального контроля и эффективности в боевых условиях. В основе — Silent Aimbot с множеством настроек, позволяющих точно наводиться на цель без заметных движений. Мощный ESP отображает игроков, технику и предметы окружения, обеспечивая полную осведомлённость о ситуации. Дополнительные возможности включают ZoomHack, антиотдачу для любого оружия и бесконечную стамину для долгих перемещений без усталости. Интерфейс выполнен в современном стиле с красивым и удобным меню, а система конфигов позволяет сохранять и быстро загружать оптимальные настройки. SMG сочетает функциональность, стабильность и удобство — всё, что нужно для уверенной игры в Arma 3. Если вам нужен мощный и надежный чит для Arma III, обратите внимание на этот продукт от SMG. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и покупок!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Silent Aim)

  • Silent Aimbot – очень мощный вид аима, пули попадают всегда в цель при этом прицел не двигается
  • Enable – активировать/отключить функцию аим ассист
  • Auto Switch – автоматическое переключение цели
  • Visible Check – определяет виден враг в поле зрения или находится за преградой
  • FOV – радиус действия аим ассиста
  • Show FOV – отображает радиус действия аимбота на экране
  • Show Target Bone – отображает конечность цели, куда будет целиться аимбот
  • Show Line to Target – рисует линию до цели
  • Maximum Distance – максимальное расстояние работы Silent Aimbot
  • Bone Selection – позволяет выбрать конечности куда будет целиться аим ассист (Голова, Шея, Тело, Таз)

Visuals (ВХ на игроков)

  • Box Mode – вид боксов (прямоугольников) на врагах
  • Box Visible State – цвет бокса если противник в поле зрения
  • Filled – заполняет бокс врага цветов для лучшей видимости
  • Name – показывает ники игроков
  • Distance – расстояние на котором отображается боксы врагов
  • Snapline – рисует линии для лучшего ориентира до цели
  • Visible Check – проверка на видимость врага в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
  • Health – показывает текущий уровень ХП врагов
  • Friendly – отображает союзников сквозь стены
  • Preview – окно предпросмотра выбранных настроек для ВХ

World ESP (ВХ на объекты и транспорт)

  • Corpse – обозначает тела убитых сквозь стены
  • Heavy Vehicle – показывает тяжелую технику
  • Recon Vehicle – отображает технику для разведки
  • Helicopter & Drones – отображение вертолетов и дронов
  • Airplane – отображение самолетов
  • Submarine – показывает местоположение подводных лодок
  • Ship – отображает расположение лодок/кораблей

Misc (Другие возможности SMG)

  • FOV Changer – меняет угол обзора
  • Zoom Hack – позволяет изменить уровень приближения (зума) камеры
  • No Recoil – полностью отключает отдачу оружия во время стрельбы
  • Infinite Stamina – бесконечная выносливость без усталости
  • Configs – система конфигов (сохранить/загрузить/сбросить)
  • Custom Font – позволяет установить свой шрифт для меню
  • Binds – горячие клавиши для активации меню, паник кея и выгрузки чита из памяти игры
  • Custom Colors – практически для каждой функции можно задать свой собственный цвет через RGB-палитру

