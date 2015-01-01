SMG для ARMA III (Арма 3 СМГ)
Информация о чите
SMG для Arma 3 — приватный софт, созданный для максимального контроля и эффективности в боевых условиях. В основе — Silent Aimbot с множеством настроек, позволяющих точно наводиться на цель без заметных движений. Мощный ESP отображает игроков, технику и предметы окружения, обеспечивая полную осведомлённость о ситуации. Дополнительные возможности включают ZoomHack, антиотдачу для любого оружия и бесконечную стамину для долгих перемещений без усталости. Интерфейс выполнен в современном стиле с красивым и удобным меню, а система конфигов позволяет сохранять и быстро загружать оптимальные настройки. SMG сочетает функциональность, стабильность и удобство — всё, что нужно для уверенной игры в Arma 3. Если вам нужен мощный и надежный чит для Arma III, обратите внимание на этот продукт от SMG. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и покупок!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Silent Aim)
- Silent Aimbot – очень мощный вид аима, пули попадают всегда в цель при этом прицел не двигается
- Enable – активировать/отключить функцию аим ассист
- Auto Switch – автоматическое переключение цели
- Visible Check – определяет виден враг в поле зрения или находится за преградой
- FOV – радиус действия аим ассиста
- Show FOV – отображает радиус действия аимбота на экране
- Show Target Bone – отображает конечность цели, куда будет целиться аимбот
- Show Line to Target – рисует линию до цели
- Maximum Distance – максимальное расстояние работы Silent Aimbot
- Bone Selection – позволяет выбрать конечности куда будет целиться аим ассист (Голова, Шея, Тело, Таз)
Visuals (ВХ на игроков)
- Box Mode – вид боксов (прямоугольников) на врагах
- Box Visible State – цвет бокса если противник в поле зрения
- Filled – заполняет бокс врага цветов для лучшей видимости
- Name – показывает ники игроков
- Distance – расстояние на котором отображается боксы врагов
- Snapline – рисует линии для лучшего ориентира до цели
- Visible Check – проверка на видимость врага в поле зрения, окрашивает бокс другим цветом
- Health – показывает текущий уровень ХП врагов
- Friendly – отображает союзников сквозь стены
- Preview – окно предпросмотра выбранных настроек для ВХ
World ESP (ВХ на объекты и транспорт)
- Corpse – обозначает тела убитых сквозь стены
- Heavy Vehicle – показывает тяжелую технику
- Recon Vehicle – отображает технику для разведки
- Helicopter & Drones – отображение вертолетов и дронов
- Airplane – отображение самолетов
- Submarine – показывает местоположение подводных лодок
- Ship – отображает расположение лодок/кораблей
Misc (Другие возможности SMG)
- FOV Changer – меняет угол обзора
- Zoom Hack – позволяет изменить уровень приближения (зума) камеры
- No Recoil – полностью отключает отдачу оружия во время стрельбы
- Infinite Stamina – бесконечная выносливость без усталости
- Configs – система конфигов (сохранить/загрузить/сбросить)
- Custom Font – позволяет установить свой шрифт для меню
- Binds – горячие клавиши для активации меню, паник кея и выгрузки чита из памяти игры
- Custom Colors – практически для каждой функции можно задать свой собственный цвет через RGB-палитру
