Byster для Mistfall Hunters (Бустер Мистфол Хантерс)
Информация о чите
Byster для Mistfall Hunters — полноценное приватное решение для уверенной игры в мире Виверич. Главная особенность софта — гибкий аимбот, который можно адаптировать под разные билды и стили игры, включая Чёрную Стрелу, Наёмника, Чародея, Провидца и других. Отдельного внимания заслуживает проработанный ESP. Помимо стандартных боксов и дистанции, софт предоставляет расширенную информацию об игроках: иконки брони, способности, различные статусы и другие полезные индикаторы. Для мобов предусмотрено отображение тира, что позволяет быстрее оценивать потенциальную угрозу. Loot ESP помогает значительно упростить поиск нужных предметов и сокровищ благодаря фильтрации по категориям и удобной настройке отображения. В дополнение доступны FOV Changer, Battle Mode и другие полезные функции для комфортной игры. Всё это объединено в удобном фирменном меню Byster.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2. 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aimbot)
- Enable – включает автоматическое наведение на цель
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Lock Target – фиксирует выбранную цель и не позволяет аимботу переключаться на другую пока удерживается кнопка
- FOV – регулирует размер области для захвата целей
- Smoothness – настраивает плавность наведения на цель
- Aim Bone – позволяет выбрать кость модели для наведения
- Prediction – включает предикт для точного наведения по движущимся целям (при стрейфе и прыжке)
- Prediction Scale – регулирует силу упреждения при использовании предикта
- Show Predict – отображает рассчитанную точку упреждения на экране
- Max Distance – задаёт максимальную дальность для захвата целей
- Ignore Teammates – исключает союзников из списка целей аимбота
- Highlight Target – визуально выделяет текущую цель аимбота
- Show FOV – отображает область работы аимбота на экране в виде круга
- Current Class Profile – профиль настроек аима под разные классы (черная стрела, наемник, чародей, провидец, сова и т.п.)
ВХ на Игроков (Players ESP)
- Box – отображает рамку вокруг игрока
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки
- Health Bar – показывает полоску здоровья игрока
- Health Flask – отображает дополнительный индикатор здоровья
- Name – показывает никнейм игрока
- Team ID – отображает идентификатор команды игроков (отряды)
- Class Tag – показывает класс выбранного игроков
- Skeleton – отображает ВХ скелет по модели игрока
- Armor Icons – показывает иконки экипированной брони
- Armor Icon Opacity – регулирует прозрачность иконок брони
- Armor Icon Size – изменяет размер иконок брони
- Show Players – включает отображение игроков через ESP
- Hide Teammates – скрывает союзников из ESP
- Show Dead – отображать погибших игроков
- Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
- Range – дальность отображения ВХ игроков
- Show Abilities – отображает способности игроков рядом с их ESP
- Ready Color – настройка цвета индикации готовых абилок
- Layout – позволяет выбрать способ отображения информации о способностях
- Combat Skills Only – показывать только боевые способности
- Skill Icons – отображает иконки доступных навыков
- Icon Size – регулирует размер иконок способностей
- Background – добавляет затемнение фона под информацией о способностях
ВХ на Мобов (Mobs ESP)
- Box – отображает рамку вокруг моба
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки
- HP Bar – показывает текущий запас здоровья моба
- Skeleton – отображает скелет моба
- Show Mobs – включает отображение мобов через ESP
- Show Dead – позволяет отображать погибших мобов
- Name – показывает название моба
- Tier Prefix – отображает уровень/тир моба
- Distance – показывает расстояние до моба
- Attack Warning – показывает предупреждение об атаке моба
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения ESP на мобов
ВХ на Предметы (Items ESP)
- Show Loot – включает отображение предметов через ESP
- Distance – показывает расстояние до предмета
- Icons – отображает иконки предметов
- Show Rarity – показывает редкость предмета
- Value – отображает ценность предмета
- Icon Size – позволяет настроить размер иконок предметов
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения предметов
- Damaged – отображение повреждённых предметов
- Common – отображение обычных предметов
- Rare – отображение редких предметов
- Excellent – отображение предметов отличного качества
- Epic – отображение эпических предметов
- Legendary – отображение легендарных предметов
- Holy – отображение предметов категории Holy
- Prismatic – отображение предметов категории Prismatic
- Props – отображение различных игровых пропов на карте
ВХ на Сокровище (Treasures ESP)
- Show Treasures – включает отображение сокровищ через ESP
- Distance – показывает расстояние до сокровищ
- Hide Opened – скрывает уже открытые сокровища
- Average Value – отображает среднюю ценность сокровища
- Icons – показывает иконки сокровищ
- Icon Size – позволяет настроить размер иконок
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения сокровищ
- Chests – отображение сундуков
- Ore Piles – отображение залежей руды
- Nature – отображение природных объектов
- Containers – отображение различных контейнеров
- Equipment – отображение объектов с экипировкой
- Ritual – отображение ритуальных объектов
- Forge – отображение кузниц
- Shipwreck – отображение кораблекрушений
- Other – отображение остальных объектов
Другие функции Byster Mistfall
- Stun Indicator – отображает индикатор оглушенного игрока
- ESP Text Size – регулирует размер текста для ЕСП
- FOV Changer – позволяет изменять стандартное поле зрения камеры
- Battle Mode – скрывает отображение лишнего ESP и оставляет только ВХ на игроков (настраивается)
- Custom Colors – возможность настроить свои цвета для ЕСП элементов
- Search Bar – строка для поиска параметров чита
- Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
- Menu Key - можно назначить бинд для вызова меню
- Localization – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
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