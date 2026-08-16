Информация о чите

Byster для Mistfall Hunters — полноценное приватное решение для уверенной игры в мире Виверич. Главная особенность софта — гибкий аимбот, который можно адаптировать под разные билды и стили игры, включая Чёрную Стрелу, Наёмника, Чародея, Провидца и других. Отдельного внимания заслуживает проработанный ESP. Помимо стандартных боксов и дистанции, софт предоставляет расширенную информацию об игроках: иконки брони, способности, различные статусы и другие полезные индикаторы. Для мобов предусмотрено отображение тира, что позволяет быстрее оценивать потенциальную угрозу. Loot ESP помогает значительно упростить поиск нужных предметов и сокровищ благодаря фильтрации по категориям и удобной настройке отображения. В дополнение доступны FOV Changer, Battle Mode и другие полезные функции для комфортной игры. Всё это объединено в удобном фирменном меню Byster.