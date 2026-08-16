Byster для Mistfall Hunters (Бустер Мистфол Хантерс)

Информация о чите

Byster для Mistfall Hunters — полноценное приватное решение для уверенной игры в мире Виверич. Главная особенность софта — гибкий аимбот, который можно адаптировать под разные билды и стили игры, включая Чёрную Стрелу, Наёмника, Чародея, Провидца и других. Отдельного внимания заслуживает проработанный ESP. Помимо стандартных боксов и дистанции, софт предоставляет расширенную информацию об игроках: иконки брони, способности, различные статусы и другие полезные индикаторы. Для мобов предусмотрено отображение тира, что позволяет быстрее оценивать потенциальную угрозу. Loot ESP помогает значительно упростить поиск нужных предметов и сокровищ благодаря фильтрации по категориям и удобной настройке отображения. В дополнение доступны FOV Changer, Battle Mode и другие полезные функции для комфортной игры. Всё это объединено в удобном фирменном меню Byster.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2. 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aimbot)

  • Enable – включает автоматическое наведение на цель
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Lock Target – фиксирует выбранную цель и не позволяет аимботу переключаться на другую пока удерживается кнопка
  • FOV – регулирует размер области для захвата целей
  • Smoothness – настраивает плавность наведения на цель
  • Aim Bone – позволяет выбрать кость модели для наведения
  • Prediction – включает предикт для точного наведения по движущимся целям (при стрейфе и прыжке)
  • Prediction Scale – регулирует силу упреждения при использовании предикта
  • Show Predict – отображает рассчитанную точку упреждения на экране
  • Max Distance – задаёт максимальную дальность для захвата целей
  • Ignore Teammates – исключает союзников из списка целей аимбота
  • Highlight Target – визуально выделяет текущую цель аимбота
  • Show FOV – отображает область работы аимбота на экране в виде круга
  • Current Class Profile – профиль настроек аима под разные классы (черная стрела, наемник, чародей, провидец, сова и т.п.)

ВХ на Игроков (Players ESP)

  • Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки
  • Health Bar – показывает полоску здоровья игрока
  • Health Flask – отображает дополнительный индикатор здоровья
  • Name – показывает никнейм игрока
  • Team ID – отображает идентификатор команды игроков (отряды)
  • Class Tag – показывает класс выбранного игроков
  • Skeleton – отображает ВХ скелет по модели игрока
  • Armor Icons – показывает иконки экипированной брони
  • Armor Icon Opacity – регулирует прозрачность иконок брони
  • Armor Icon Size – изменяет размер иконок брони
  • Show Players – включает отображение игроков через ESP
  • Hide Teammates – скрывает союзников из ESP
  • Show Dead – отображать погибших игроков
  • Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
  • Range – дальность отображения ВХ игроков
  • Show Abilities – отображает способности игроков рядом с их ESP
  • Ready Color – настройка цвета индикации готовых абилок
  • Layout – позволяет выбрать способ отображения информации о способностях
  • Combat Skills Only – показывать только боевые способности
  • Skill Icons – отображает иконки доступных навыков
  • Icon Size – регулирует размер иконок способностей
  • Background – добавляет затемнение фона под информацией о способностях

ВХ на Мобов (Mobs ESP)

  • Box – отображает рамку вокруг моба
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамки
  • HP Bar – показывает текущий запас здоровья моба
  • Skeleton – отображает скелет моба
  • Show Mobs – включает отображение мобов через ESP
  • Show Dead – позволяет отображать погибших мобов
  • Name – показывает название моба
  • Tier Prefix – отображает уровень/тир моба
  • Distance – показывает расстояние до моба
  • Attack Warning – показывает предупреждение об атаке моба
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения ESP на мобов

ВХ на Предметы (Items ESP)

  • Show Loot – включает отображение предметов через ESP
  • Distance – показывает расстояние до предмета
  • Icons – отображает иконки предметов
  • Show Rarity – показывает редкость предмета
  • Value – отображает ценность предмета
  • Icon Size – позволяет настроить размер иконок предметов
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения предметов
  • Damaged – отображение повреждённых предметов
  • Common – отображение обычных предметов
  • Rare – отображение редких предметов
  • Excellent – отображение предметов отличного качества
  • Epic – отображение эпических предметов
  • Legendary – отображение легендарных предметов
  • Holy – отображение предметов категории Holy
  • Prismatic – отображение предметов категории Prismatic
  • Props – отображение различных игровых пропов на карте

ВХ на Сокровище (Treasures ESP)

  • Show Treasures – включает отображение сокровищ через ESP
  • Distance – показывает расстояние до сокровищ
  • Hide Opened – скрывает уже открытые сокровища
  • Average Value – отображает среднюю ценность сокровища
  • Icons – показывает иконки сокровищ
  • Icon Size – позволяет настроить размер иконок
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения сокровищ
  • Chests – отображение сундуков
  • Ore Piles – отображение залежей руды
  • Nature – отображение природных объектов
  • Containers – отображение различных контейнеров
  • Equipment – отображение объектов с экипировкой
  • Ritual – отображение ритуальных объектов
  • Forge – отображение кузниц
  • Shipwreck – отображение кораблекрушений
  • Other – отображение остальных объектов

Другие функции Byster Mistfall

  • Stun Indicator – отображает индикатор оглушенного игрока
  • ESP Text Size – регулирует размер текста для ЕСП
  • FOV Changer – позволяет изменять стандартное поле зрения камеры
  • Battle Mode – скрывает отображение лишнего ESP и оставляет только ВХ на игроков (настраивается)
  • Custom Colors – возможность настроить свои цвета для ЕСП элементов
  • Search Bar – строка для поиска параметров чита
  • Config System - система сохранения/загрузки настроек чита
  • Menu Key - можно назначить бинд для вызова меню
  • Localization – меню поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский)
Оставить отзыв

Похожие Товары

Arcane Mistfall Hunter
  • Качественный Аимбот с адаптивной регулировкой FOV
  • ВХ на Игроков и NPC + ESP на Сокровища
  • Удобное меню, система конфигов, низкий шанс бана
Mistfall Hunter
от 429