Аркана Мод Меню для Мистфол Хантерс
Информация о чите
Arcane для Mistfall Hunters — добротное решение для новой игры, собравшее всё необходимое для комфортного прохождения рейдов и получения дополнительной информации об окружении. В основе меню — гибко настраиваемый Аимбот с выбором целей, костей, режима работы, FOV и плавности наведения. Визуальная часть представлена подробным ESP на игроков и NPC с боксами, скелетами, никами, ХП, направлением взгляда, расстоянием, информацией о команде и проверкой видимости. Отдельный Items ESP помогает находить контейнеры, тела, природные объекты, мебель и предметы различных категорий редкости. Для удобства предусмотрены Battle-Mode с выборочным скрытием ESP, Fullbright для улучшения видимости в тёмных местах, FOV Changer, дополнительный прицел и масштабирование интерфейса. Меню также поддерживает удобные бинды для быстрого открытия меню .
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает/выключает автоматическое наведение на цели
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- FOV Size – регулирует размер области захвата целей аимботом (настраивается)
- Smoothness – регулирует плавность наведения аимбота (настраивается)
- Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удерживать бинд, работает всегда)
- Target – позволяет выбрать категории целей для наведения (игроки, NPC)
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (голова, шея, тело, таз)
- Adaptive FOV – автоматически адаптирует область захвата аимбота
- Draw FOV Border – отображает границу области работы аимбота
- Draw FOV Background – включает заливку внутри области работы аимбота
- Max Distance – ограничивает дистанцию срабатывания аимбота (настраивается)
- Ignore Teammates – игнорировать товарищей по команде при работе аимбота
- Ignore Bots – игнорировать ботов при работе аимбота
- Ignore Knocked – игнорировать нокнутых игроков при работе аимбота
ВХ на Игроков (Player ESP)
- Bounding Box – отображает рамки вокруг игроков
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамок (полные, только углы)
- Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг игроков
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
- Skeleton – отображает ВХ скелет игроков с точкой головы
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
- View Line – отображает направление взгляда игрока
- Line to Enemy – отображает линию до противника
- Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья игроков
- Name – отображает имена игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
- Show Icon – отображает иконки игроков
- Show Team – отображает информацию о команде игрока
- Visibility Check – определяет видимость игроков и позволяет отдельно обрабатывать цели за препятствиями
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
- Show Knocked – отображает нокнутых игроков
- Show Team ID – отображает номер отряда игроков в ЕСП
- Bots – показывать ботов отдельно от игроков
- Bots Transparency – позволяет настроить прозрачность боксов для ботов
ВХ на Ботов (NPC ESP)
- Bounding Box – отображает рамки вокруг NPC
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
- Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг NPC
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
- Skeleton – отображает ВХ скелет для ботов/NPC
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
- View Line – отображает направление взгляда NPC
- Line to Enemy – отображает линию до NPC
- Health Bar – отображает шкалу здоровья NPC
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья NPC
- Name – отображает имена NPC
- Distance – отображает расстояние до NPC
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
- Transparency – регулирует прозрачность элементов ESP (настраивается)
- Visibility Check – определяет видимость NPC и позволяет отдельно обрабатывать цели за препятствиями
- Show Icon – отображает иконки NPC
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения NPC (настраивается)
ВХ на Лут (Items ESP)
- Common – отображает предметы обычной редкости
- Uncommon – отображает необычные предметы
- Rare – отображает редкие предметы
- Excellent – отображает предметы отличного качества
- Epic – отображает эпические предметы
- Containers – отображает контейнеры (сокровища)
- Portable Containers – отображает переносные контейнеры
- Vessels – отображает сосуды
- Bodies – отображает тела
- Effigies – отображает чучела
- Nature – отображает природные объекты
- Large Objects – отображает крупные объекты
- Furniture – отображает предметы мебели
- Characters – отображает персонажей
- Other – отображает прочие объекты
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Transparency – регулирует прозрачность элементов ESP
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов
Другие фичи Arcane Mistfall Hunters
- Menu Key – назначает клавишу открытия меню
- Unload Key – назначает клавишу выгрузки мод-меню
- Crosshair – отображает дополнительный прицел
- DPI Scale – позволяет изменить масштаб интерфейса ESP
- Battle-Mode – скрывает лишние ESP по нажатию кнопки (настраивается)
- Fullbright – улучшает видимость в темных местах
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
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