Информация о чите

Arcane для Mistfall Hunters — добротное решение для новой игры, собравшее всё необходимое для комфортного прохождения рейдов и получения дополнительной информации об окружении. В основе меню — гибко настраиваемый Аимбот с выбором целей, костей, режима работы, FOV и плавности наведения. Визуальная часть представлена подробным ESP на игроков и NPC с боксами, скелетами, никами, ХП, направлением взгляда, расстоянием, информацией о команде и проверкой видимости. Отдельный Items ESP помогает находить контейнеры, тела, природные объекты, мебель и предметы различных категорий редкости. Для удобства предусмотрены Battle-Mode с выборочным скрытием ESP, Fullbright для улучшения видимости в тёмных местах, FOV Changer, дополнительный прицел и масштабирование интерфейса. Меню также поддерживает удобные бинды для быстрого открытия меню .