Аркана Мод Меню для Мистфол Хантерс

Информация о чите

Arcane для Mistfall Hunters — добротное решение для новой игры, собравшее всё необходимое для комфортного прохождения рейдов и получения дополнительной информации об окружении. В основе меню — гибко настраиваемый Аимбот с выбором целей, костей, режима работы, FOV и плавности наведения. Визуальная часть представлена подробным ESP на игроков и NPC с боксами, скелетами, никами, ХП, направлением взгляда, расстоянием, информацией о команде и проверкой видимости. Отдельный Items ESP помогает находить контейнеры, тела, природные объекты, мебель и предметы различных категорий редкости. Для удобства предусмотрены Battle-Mode с выборочным скрытием ESP, Fullbright для улучшения видимости в тёмных местах, FOV Changer, дополнительный прицел и масштабирование интерфейса. Меню также поддерживает удобные бинды для быстрого открытия меню .

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает/выключает автоматическое наведение на цели
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • FOV Size – регулирует размер области захвата целей аимботом (настраивается)
  • Smoothness – регулирует плавность наведения аимбота (настраивается)
  • Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удерживать бинд, работает всегда)
  • Target – позволяет выбрать категории целей для наведения (игроки, NPC)
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (голова, шея, тело, таз)
  • Adaptive FOV – автоматически адаптирует область захвата аимбота
  • Draw FOV Border – отображает границу области работы аимбота
  • Draw FOV Background – включает заливку внутри области работы аимбота
  • Max Distance – ограничивает дистанцию срабатывания аимбота (настраивается)
  • Ignore Teammates – игнорировать товарищей по команде при работе аимбота
  • Ignore Bots – игнорировать ботов при работе аимбота
  • Ignore Knocked – игнорировать нокнутых игроков при работе аимбота

ВХ на Игроков (Player ESP)

  • Bounding Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамок (полные, только углы)
  • Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг игроков
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игроков с точкой головы
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
  • View Line – отображает направление взгляда игрока
  • Line to Enemy – отображает линию до противника
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья игроков
  • Name – отображает имена игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
  • Show Icon – отображает иконки игроков
  • Show Team – отображает информацию о команде игрока
  • Visibility Check – определяет видимость игроков и позволяет отдельно обрабатывать цели за препятствиями
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков (настраивается)
  • Show Knocked – отображает нокнутых игроков
  • Show Team ID – отображает номер отряда игроков в ЕСП
  • Bots – показывать ботов отдельно от игроков
  • Bots Transparency – позволяет настроить прозрачность боксов для ботов

ВХ на Ботов (NPC ESP)

  • Bounding Box – отображает рамки вокруг NPC
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
  • Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг NPC
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
  • Skeleton – отображает ВХ скелет для ботов/NPC
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
  • View Line – отображает направление взгляда NPC
  • Line to Enemy – отображает линию до NPC
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья NPC
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья NPC
  • Name – отображает имена NPC
  • Distance – отображает расстояние до NPC
  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
  • Transparency – регулирует прозрачность элементов ESP (настраивается)
  • Visibility Check – определяет видимость NPC и позволяет отдельно обрабатывать цели за препятствиями
  • Show Icon – отображает иконки NPC
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения NPC (настраивается)

ВХ на Лут (Items ESP)

  • Common – отображает предметы обычной редкости
  • Uncommon – отображает необычные предметы
  • Rare – отображает редкие предметы
  • Excellent – отображает предметы отличного качества
  • Epic – отображает эпические предметы
  • Containers – отображает контейнеры (сокровища)
  • Portable Containers – отображает переносные контейнеры
  • Vessels – отображает сосуды
  • Bodies – отображает тела
  • Effigies – отображает чучела
  • Nature – отображает природные объекты
  • Large Objects – отображает крупные объекты
  • Furniture – отображает предметы мебели
  • Characters – отображает персонажей
  • Other – отображает прочие объекты
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Transparency – регулирует прозрачность элементов ESP
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов

Другие фичи Arcane Mistfall Hunters

  • Menu Key – назначает клавишу открытия меню
  • Unload Key – назначает клавишу выгрузки мод-меню
  • Crosshair – отображает дополнительный прицел
  • DPI Scale – позволяет изменить масштаб интерфейса ESP
  • Battle-Mode – скрывает лишние ESP по нажатию кнопки (настраивается)
  • Fullbright – улучшает видимость в темных местах
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
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