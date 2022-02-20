Радар для Альбион Онлайн (Albion Online Radar)
Информация о чите
В этот раз мы представляем вашему вниманию новый продукт в нашем магазине: приватный радар для Альбион Онлайн. Для этой игры достаточно сложно сделать софт с мощными функциями, поэтому самым полезным и безопасным софтом является радар. При помощи радара можно видеть ресурсы, мобов, игроков и другие объекты. В софте много настроек и вы можете всё настроить под себя. Короче говоря, если вы хотите значительно увеличить скорость фарма и прокачки в Albion Online, то не стоит проходить мимо этого интересного радара.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Albion Online (PC), Steam
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Players (Радар на Игроков в Альбион)
- Enable
- On Mount
- Name
- Health
- Distance
- Players in Your Party (Team Check)
Mobs (Радар на Мобов в Albion)
- Hostile (Enemies)
- Boss
- Miniboss
- Mists
- Wisps (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary)
World (Радар на Ресурсы)
- Wood
- Rock
- Fiber
- Ore
- Hide
- Filter by Tier & Enchantment
- Hiden Cheast
- Avalone Drone
- Player Lootbag
- Mob Lootbag
Dungeons (Подземелья)
- Solo
- Group
- Corrupt
- Hellgate
- Mist Portal
- Distance
Misc (Другие Настройки)
- Zoom
- Transparency
- Point Scale
- Text Scale
- Disable Radar Key
- Disable Player Key
- Custom Colors
- CFG System