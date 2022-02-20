Радар для Альбион Онлайн (Albion Online Radar)

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Информация о чите

В этот раз мы представляем вашему вниманию новый продукт в нашем магазине: приватный радар для Альбион Онлайн. Для этой игры достаточно сложно сделать софт с мощными функциями, поэтому самым полезным и безопасным софтом является радар. При помощи радара можно видеть ресурсы, мобов, игроков и другие объекты. В софте много настроек и вы можете всё настроить под себя. Короче говоря, если вы хотите значительно увеличить скорость фарма и прокачки в Albion Online, то не стоит проходить мимо этого интересного радара.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Albion Online (PC), Steam

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Players (Радар на Игроков в Альбион)

  • Enable
  • On Mount
  • Name
  • Health
  • Distance
  • Players in Your Party (Team Check)

Mobs (Радар на Мобов в Albion)

  • Hostile (Enemies)
  • Boss
  • Miniboss
  • Mists
  • Wisps (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary)

World (Радар на Ресурсы)

  • Wood
  • Rock
  • Fiber
  • Ore
  • Hide
  • Filter by Tier & Enchantment
  • Hiden Cheast
  • Avalone Drone
  • Player Lootbag
  • Mob Lootbag

Dungeons (Подземелья)

  • Solo
  • Group
  • Corrupt
  • Hellgate
  • Mist Portal
  • Distance

Misc (Другие Настройки)

  • Zoom
  • Transparency
  • Point Scale
  • Text Scale
  • Disable Radar Key
  • Disable Player Key
  • Custom Colors
  • CFG System