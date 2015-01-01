Byster для Альбион Онлайн (Бустер)
Информация о чите
Byster — уникальное приватное мод-меню для Albion Online, которое по праву можно считать одним из самых продвинутых решений на рынке. Софт предлагает колоссальный функционал и глубочайшую настройку под любые игровые задачи. Ключевая особенность — невероятно детализированный ESP: игроки, мобы, данжи, виспы, контрабандисты, события, рыбалка и множество других активностей. Отдельно реализован продвинутый Resource ESP с фильтрацией по типу, тиру и зачарованию ресурсов, что делает фарм максимально эффективным. Дополняет это полноценная система работы с порталами и зонами: интерактивная карта, поиск по более чем 400 локациям и таблица с подробной информацией — от ресурсов до количества сундуков. Отдельного внимания заслуживает Auto Safe — мощная система автоматической защиты. Это набор скриптов под разные билды: автоиспользование зелий, шлемов, брони и даже способностей (например, астральные посохи). Все функции можно забиндить и использовать без открытия меню. Также в арсенале: радар, автолут, zoom hack, система оповещений и профили конфигов. Меню поддерживает несколько языков (RU/EN/CN). Byster — это максимально мощный инструмент для полного контроля игры и уверенного геймплея в Albion Online.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Albion Online (PC), Steam
Visuals (ВХ)
- Players ESP – включает ВХ на игроков
- Mobs ESP – включает отображение мобов
- Loot ESP – включает отображение лута и сундуков
- Fishing Zones ESP – отображает зоны для рыбалки
- Wisps ESP – отображает виспов с возможностью фильтра по типу (соло, дуо, пати)
- Dungeons ESP – отображает подземелья (Random, Corrupted, Hellgate, Mists)
- Hunt Tracks ESP – отображает следы охоты
- Crystal Bosses ESP – отображает кристальных боссов
- Smugglers ESP – отображает контрабандистов
- Smuggler Crates ESP – отображает контрабандные сундуки
- Caged Smugglers ESP – отображает заключённых контрабандистов
- Chest Mobs ESP – отображает мобов с сундуками
- Event ESP – отображает игровые события
- Show Rarity – показывает редкость лута и сундуков (Uncommon, Rare, Epic, Legendary)
- Hide Empty – скрывает пустые сундуки
- Hide Party/Guild – скрывает игроков из группы или гильдии
- Show Tier – отображает уровень (тир) объектов или мобов
- Filter – фильтрация объектов есп по типу (например "виспы" в соло, дуо или пати)
- Color Per Type – отдельная настройка цвета для разных типов объектов
- Name – отображает названия объектов (игроки, лут, сундуки и т.д.)
- Snaplines – включает ВХ линии от экрана до целей (есть настройка для каждой группы)
- Distance – показывает расстояние до игроков/объектов/сундуков и т.п. в метрах (настройка для каждой группы)
- Max Distance – максимальная дистанция отображения (настраивается отдельно для каждой категории)
- Custom ESP Colors – настройка цвета для различных ESP элементов
- Aggro Radius – отображает радиус агрессии мобов в виде круга на земле
Resources ESP (ВХ Ресурсы)
- Wood ESP – отображение древесины (ресурсные ноды + ресурсные мобы)
- Fiber ESP – отображение волокна (ресурсные ноды + ресурсные мобы)
- Ore ESP – отображение руды (ресурсные ноды + ресурсные мобы)
- Rock ESP – отображение камня (ресурсные ноды + ресурсные мобы)
- Hide ESP – отображение шкур (только ресурсные мобы)
- Min Tier / Max Tier – настройка минимального и максимального тира ресурсов (T1–T8)
- Tier + Enchant – отображение зачарования ресурса (например 4.1, 5.2, 6.3)
- Enable – включает отображение выбранного типа ресурсов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ресурсов
- Distance – показывает расстояние до ресурсов
- Show Charges – отображает количество оставшихся зарядов ресурса
- Show Lines – рисовать ВХ линии от экрана до ресурсов (настройка для каждой категории)
- Hide Depleted – скрывает уже собранные (пустые) ноды
- Color – настройка цвета для каждого типа ресурса
Порталы и карта
- Portal ESP – отображение порталов на карте и в мире
- Enable – включает отображение порталов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения порталов
- Show Distance – показывает расстояние до порталов
- Show Slots – отображает количество доступных слотов/входов в портал
- Color – настройка цвета отображения порталов
- Interactive Portal Map – интерактивная карта порталов с визуальным отображением их расположения
- Portal List – список порталов, отсортированный по расстоянию до игрока
- Zone Map with Markers – карта зон с маркерами порталов, сундуков и ключевых точек
- Chest Count – отображение количества сундуков (сундуки больших групп, авалонские сундуки)
- Dungeon Icons – отображение иконок подземелий на карте
- Zone Name Search – поиск зон по названию
- Full Catalog – полный список всех зон (более 400)
- Zone Table – таблица с информацией по зонам (название зоны, тир зоны, кол-во сундуков, ресурсы)
Auto Safe (Скрипты)
- Enable – включает систему автоматического сейва
- Toggle Hotkey – клавиша включения/выключения авто-сейва
- Priority – приоритет использования способностей (сначала зелья, сначала деф способности)
- Flask Selection – выбор типа зелья по бинду (лечение, реген маны, деф зелья, снятие эффектов)
- Flask HP Threshold – настройка уровня ХП для использования зелья
- HP Drop % – процент резкого падения HP для активации
- Mana Threshold – настройка уровня маны для использования зелья
- Cleanse Triggers – условия для очистки негативных эффектов (оглушение, обездвижен, сайленс, земедление)
- Cleric Cowl – автоматическое использование колпака клирика
- Cleric HP Threshold – порог HP для активации колпака клирика
- Activate on Stun – автоматически использовать при стане
- Mist Caller Hood – авто использование капюшон туманного скитальца
- Mist Caller Hood HP Threshold – порог ХП для срабатывания туманного скитальца
- Guardian Helmet – авто использование шлема хранителя
- Self DoT Detection – шлем срабатывает при уроне по себе (DoT)
- Ally Detection – учитывать урон по союзникам
- Ally HP Threshold – порог здоровья на союзников
- Graveguard Helmet – авто использование могильной брони
- Auto Target Selection – автоматический выбор цели для использования
- Soldier Helmet – автоматическое применение шлема солдата
- Cleric Robe – автоматическое использование мантии клирика
- Arbiter Robe – автоматически применять ментию арбитра
- Min Allies Low HP – минимальное количество союзников с низким HP (мантия арбитра)
- Include Self – учитывать себя (мантия арбитра)
- Astral Q – автоматическое использование способности Q (быстрая помощь, хил, бафф)
- Ally HP Threshold – порог срабатывния ХП у союзников
- Astral Q Include Self – учитывать срабатывание на себя (способности)
- Auto Target Selection – автоматически выбирать цели
- Astral W – автоматически применять способность W (контроль)
- Min CC Allies – минимальное количество союзников под контролем
- Astral W Include Self – учитывать себя при использовании W
- All Q + W Settings – применяет все настройки из Q и W
Другие функции Byster Albion
- Zoom Hack – увеличивает максимальное отдаление камеры
- Battle-Mode – скрывает весь лишний ESP и оставляет отображение игроков (по бинду)
- Auto Decline – автоматически отклоняет приглашения в группу
- Disable Player Rendering – отключает отображение игроков в городе для повышения FPS
- Fog Removal – автоматически убирает туман
- Player Alert – включает систему оповещений об игроках
- Detection Distance – дистанция обнаружения игроков
- Alert Duration – время отображения уведомления
- Configs System – полноценная система для создания и управления своими профилями с настройками (можно использовать под разные билды персонажа)
- Languages – меню Byster для Альбион поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
- ESP Customization – настройка цвета каждого ЕСП элемента под свой стиль
- Radar – включить радар (мапхак)
- Radar Range – радиус отображения объектов на радаре
- Radar Size – регулировка размера окна радара
- Camera Relative – радар ориентируется относительно камеры
- Lock Position – фиксирует позицию радара на экране
- Icon Scale – размер иконок на радаре
- Auto-Loot – включает автоматический сбор лута
- Show Grid – отображает сетку для автоматического сбора лута
- Rows – количество строк в окне лута
- Auto-Loot Delay – задержка между сбором предметов
Похожие Товары
Fecurity ARC Raiders
- Мощный чит для ARC Raiders
- Мощный и гибкий Аимбот + Информативный ВХ (ESP) на Игроков
- Удобная настройка и приятное меню, низкий шанс бана
Byster SCUM
- Полный ESP на Игроков, NPC, Лут, Транспорт, Животных и не только
- Гибкий Векторный Аимбот с настройкой под любой стиль игры
- Удобное меню и фильтрация отображаемых объектов
Pussycat Marvel Rivals
- Рабочий Аимбот для Marvel Rivals
- Player ESP (WH) + Radar для показа врагов
- Экстернал чит с низким шансом обнаружения
SMG Hunt Showdown 1896
- Векторный Аимбот с кастомным упреждением
- ESP на Игроков, Зомби и Предметы
- Встроенный HWID Спуфер для Hunt Showdown