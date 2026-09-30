Pussycat для Альбион Онлайн (Пуссикэт)
Информация о чите
Pussycat для Albion Online — функциональное External-мод-меню от нашего партнера, созданное для игроков, которым важно видеть больше информации об окружающем мире и эффективнее планировать свои действия. Софт предлагает подробный ESP игроков с отображением экипировки, способностей, эффектов, здоровья, PvP-статуса и других параметров. Отдельные разделы посвящены World ESP и ресурсам: можно отслеживать мобов, серебро, сундуки, лут, рыболовные точки, следы охоты, кристальных боссов, события, убежища, огоньки, транспорт, а также деревья, камни, волокно и руду. Гибкие фильтры позволяют ограничить отображение по тиру, зачарованию, дистанции и другим параметрам. Также доступны подземелья, контрабандисты и другие важные объекты мира. Особое место занимают встроенные боты для сбора ресурсов, рыбалки и охоты с маршрутами, фильтрами, защитой от опасных мобов, использованием транспорта, едой и настройками остановки при перегрузе. Дополняют функционал Radar Hack, Camera Zoom, No Fog, система конфигураций и маршрутов. Меню поддерживает русский и английский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Albion Online (PC), Steam
Игроки
- Enemies – отображает вражеских игроков
- Allies – отображает союзных игроков
- Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
- Show Distance – показывает расстояние до игрока
- Hide Guild/Party – скрывает игроков своей гильдии или группы
- Name – отображает имя/ник игрока
- Health – показывает здоровье игрока
- Health Bar – отображает полоску здоровья
- Mana Bar – отображает полоску маны
- PvP Flag – показывает PvP статус игрока
- Cast Bar – отображает процесс применения способности
- Effects – показывает активные эффекты игрока
- Box – отображает бокс вокруг игрока
- Snaplines – рисует линии до игроков
- Line Origin – выбирает точку начала линии (снизу/сверху экрана, от прицела)
Экипировка
- Player Equipment – отображает экипировку игрока
- Spells – показывает способности игрока
- Cooldowns – отображает перезарядку способностей
- Spell Range – показывает дальность применения способности
- Icon Size – настраивает размер иконок
- Icon Position – выбирает положение иконок
- Above – размещает иконки над игроком
- Below Bars – размещает иконки под полосками
- Below Box – размещает иконки под рамкой
- Offset X – настраивает смещение по горизонтали
- Offset Y – настраивает смещение по вертикали
World ESP (Окружение)
- Mobs – отображает существ на карте
- Hide Critters – скрывает мелких существ
- Aggro Radius – показывает радиус агрессии существ
- Dropped Loot – отображает выброшенные предметы
- Items Name – показывает название предмета
- Item Distance – показывает расстояние до предмета
- Fishing Spots – отображает места для рыбалки
- Fishing Max Distance – максимальное расстояние отображения точек рыбалки
- Fishing Distance – показывает расстояние до места рыбалки
- Fishing Hide Empty – скрывает пустые места для рыбалки
- Silver – отображает серебро на земле
- Silver Distance – дальность отображения серебра
- Silver Distance Label – показывает расстояние до серебра
- Corpses – отображает трупы
- Corpse Distance – максимальная дальность отображения трупов
- Corpse Distance Label – показывает расстояние до трупов
- Hunt Tracks – отображает следы охоты
- Hunt Max Distance – дистанция отображения следов охоты
- Hunt Distance – показывает расстояние до следов
- Hunt Hide Used – скрывает уже использованные следы
- Crystal Bosses – отображает кристальных боссов
- Crystal Max Distance – расстояние для отображения боссов
- Crystal Distance – показывает расстояние до босса
- Crystal Show Tier – отображает уровень босса
- Events – отображает события на карте
- Events Max Distance – максимальная дистанция для событий
- Events Distance – показывает расстояние до события
- Hideouts – отображает убежища
- Hideout Distance – максимальная дистанция отображения убежищ
- Hideout Distance – показывает расстояние до убежища
- Orbs – отображает сферы
- Orb Distance – настройка расстояния для отображения сфер
- Orb Distance Label – показывает расстояние до сферы
- Shrines – отображает святилища
- Shrine Distance – максимальная дистанция отображения святилищ
- Shrine Distance Label – показывает расстояние до святилища
- Mounts – отображает ездовых животных
- Mount Distance – максимальная дистанция отображения транспорта
- Mount Distance Label – показывает расстояние до транспорта
Сундуки
- Loot Chests – отображает сундуки с добычей
- Chest Mobs – отображает сундуки в лагерях мобов
- Name – показывает название сундука
- Distance – показывает расстояние до сундука
- Rarity – отображает редкость сундука
- Hide Empty – скрывает пустые сундуки
- Max Distance – максимальная дистанция отображения
Подземелья
- Enable – включает отображение подземелий
- Max Distance – максимальная дистанция отображения
- Show Distance – показывает расстояние до подземелья
- Random – отображает случайные подземелья
- Royal – отображает королевские подземелья
- Randomized Holes – отображает случайные проходы
- Solo – показывает одиночные подземелья
- Veteran – показывает ветеранские подземелья
- Elite – показывает элитные подземелья
- Hide Visited – скрывает посещённые подземелья
- Corrupted – отображает проклятые подземелья
- Hellgates – отображает врата ада
- Mists – отображает туманы
Контрабандисты
- Smugglers – отображает контрабандистов
- Crates – показывает ящики контрабандистов
- Cages – показывает клетки контрабанды
- Max Distance – максимальная дистанция отображения
- Crate Distance – дистанция отображения ящиков
- Cage Distance – дистанция отображения клеток
- Hide Opened – скрывает открытые объекты
Блуждающие огоньки
- Wisps – отображает блуждающие огоньки на карте
- Max Distance – максимальная дистанция отображения
- Show Distance – показывает расстояние до огоньков
- Filter – фильтрует огоньки по типу группы
- All – отображает все блуждающие огоньки
- Solo – отображает соло огоньки
- Duo – отображает дуо огоньки
- Group – отображает групповые огоньки
Ресурсы
- Wood – показывает расположение деревьев
- Stone – показывает расположение камней
- Fiber – показывает расположение волокна
- Ore – показывает расположение руды
- Hide – показывает расположение трупов и существ
- Nodes + Mobs – отображает ноды ресурсов и мобов
- Min Tier – минимальный тир ресурса для отображения
- Max Tier – максимальный тир ресурса для отображения
- Min Enchant – минимальное зачарование ресурса
- Max Enchant – максимальное зачарование ресурса
- Tier + Enchant on Label – показывает уровень и зачарование ресурса
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ресурсов (отдельно для каждой группы)
- Show Distance – показывает расстояние до ресурса или объекта (отдельно для каждой группы)
- Show Charges – отображает количество зарядов ресурса (отдельно для каждой группы)
- Hide Depleted – скрывает полностью добытые ресурсы (отдельно для каждой группы)
- Show Nearby Entities – отображает существ, трупы и другие связанные объекты возле добычи
Радар-хак
- Radar – включает/выключает отображение радара
- POS X – настраивает положение радара по горизонтали
- POS Y – настраивает положение радара по вертикали
- Size – изменяет размер радара
- Icons – отображает иконки объектов на радаре
- Distance – расстояние до объектов
Бот на Ресурсы
- Enable Auto Gather – включает автоматический сбор ресурсов
- Gather Radius – настраивает радиус сбора ресурсов
- Filter Resources via ESP – использует ESP для фильтрации ресурсов
- Skip Resources Behind Walls – пропускает ресурсы за стенами
- Mob Defense – включает защиту от существ
- Skip Dangerous Mobs – избегает опасных существ
- Min Mob Avoid – задаёт минимальную дистанцию от существ
- Return to Route – возвращается на маршрут после сбора
- Block Stuck Resource – блокирует застрявший ресурс
- Stuck Timeout – задаёт время ожидания при застревании
- Auto Food – автоматически использует еду
- Stop on Overload – останавливает сбор при перегрузе
- Stop from Load % – останавливает сбор при заданной загрузке
- Use Mount for Gathering – использует транспорт при сборе
- Show Gather Radius – отображает радиус сбора
Бот на Рыбалку
- Enable Fishing – включает автоматическую рыбалку
- From Route Line – использует линию маршрута для перемещения
- Show Fishing Radius – отображает радиус рыбалки
- Priority Chest – устанавливает приоритет сундуков
- Empty Spots – учитывает пустые места для рыбалки
- Use Mount – использует транспорт при перемещении
- Auto Food – автоматически использует еду
- Auto Bait – автоматически использует наживку
- Mob Defense – включает защиту от существ
- Auto-Cast – автоматически забрасывает удочку
- Auto-Hook – автоматически выполняет подсечку
- Auto-Pull – автоматически вытаскивает улов
- Auto-Repeat – автоматически повторяет рыбалку
- Fish the Whole Spot – полностью облавливает выбранное место
- Move to Next Spot – перемещается к следующему месту
- Return to Route After Fishing – возвращается на маршрут после рыбалки
Бот на Охоту
- Enable Hunt – включает автоматическую охоту
- Hunt Radius – настраивает радиус охоты
- Hunt Along Route – выполняет охоту по маршруту
- Mob Defense – включает защиту от существ
- Attack Aggro Mobs – атакует агрессивных существ
- Escape Mode – включает режим отступления
- Run Below HP % – отступает при низком здоровье
- Skip Mobs Behind Walls – бот будет пропускать существ за стенами
- Auto Food – автоматически использует еду
- Stop on Overload – останавливает охоту при перегрузе
- Stop from Load % – останавливает охоту при заданной загрузке
- Use Mount for Hunting – использует транспорт при охоте
- Show Hunt Radius – отображает радиус охоты
Другие функции Pussycat Albion
- Area & Route – позволяет управлять и строить собственные маршруты для сбора ресурсов, рыбалки или охоты (гибкая настройка)
- Ability Keys – позволяет назначить до 6 кнопок для разных способностей
- Enemy Font Size – настраивает размер текста врагов
- Item Font Size – настраивает размер текста предметов
- Lock Overlay FPS – фиксирует FPS оверлея
- Menu Key – назначает клавишу открытия меню
- Save Config – сохраняет текущую конфигурацию
- Load Config – загружает сохранённую конфигурацию
- Localization – меню поддерживает английский и русский языки
- Camera Zoom – изменяет уровень приближения камеры
- No Fog – отключает туман
- Debug ESP – выводит диагностические данные ESP игроков, объектов мира, ресурсов и порталов
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