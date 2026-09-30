Информация о чите

Pussycat для Albion Online — функциональное External-мод-меню от нашего партнера, созданное для игроков, которым важно видеть больше информации об окружающем мире и эффективнее планировать свои действия. Софт предлагает подробный ESP игроков с отображением экипировки, способностей, эффектов, здоровья, PvP-статуса и других параметров. Отдельные разделы посвящены World ESP и ресурсам: можно отслеживать мобов, серебро, сундуки, лут, рыболовные точки, следы охоты, кристальных боссов, события, убежища, огоньки, транспорт, а также деревья, камни, волокно и руду. Гибкие фильтры позволяют ограничить отображение по тиру, зачарованию, дистанции и другим параметрам. Также доступны подземелья, контрабандисты и другие важные объекты мира. Особое место занимают встроенные боты для сбора ресурсов, рыбалки и охоты с маршрутами, фильтрами, защитой от опасных мобов, использованием транспорта, едой и настройками остановки при перегрузе. Дополняют функционал Radar Hack, Camera Zoom, No Fog, система конфигураций и маршрутов. Меню поддерживает русский и английский языки.