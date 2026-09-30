Pussycat для Альбион Онлайн (Пуссикэт)

Информация о чите

Pussycat для Albion Online — функциональное External-мод-меню от нашего партнера, созданное для игроков, которым важно видеть больше информации об окружающем мире и эффективнее планировать свои действия. Софт предлагает подробный ESP игроков с отображением экипировки, способностей, эффектов, здоровья, PvP-статуса и других параметров. Отдельные разделы посвящены World ESP и ресурсам: можно отслеживать мобов, серебро, сундуки, лут, рыболовные точки, следы охоты, кристальных боссов, события, убежища, огоньки, транспорт, а также деревья, камни, волокно и руду. Гибкие фильтры позволяют ограничить отображение по тиру, зачарованию, дистанции и другим параметрам. Также доступны подземелья, контрабандисты и другие важные объекты мира. Особое место занимают встроенные боты для сбора ресурсов, рыбалки и охоты с маршрутами, фильтрами, защитой от опасных мобов, использованием транспорта, едой и настройками остановки при перегрузе. Дополняют функционал Radar Hack, Camera Zoom, No Fog, система конфигураций и маршрутов. Меню поддерживает русский и английский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Albion Online (PC), Steam
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Игроки

  • Enemies – отображает вражеских игроков
  • Allies – отображает союзных игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Show Distance – показывает расстояние до игрока
  • Hide Guild/Party – скрывает игроков своей гильдии или группы
  • Name – отображает имя/ник игрока
  • Health – показывает здоровье игрока
  • Health Bar – отображает полоску здоровья
  • Mana Bar – отображает полоску маны
  • PvP Flag – показывает PvP статус игрока
  • Cast Bar – отображает процесс применения способности
  • Effects – показывает активные эффекты игрока
  • Box – отображает бокс вокруг игрока
  • Snaplines – рисует линии до игроков
  • Line Origin – выбирает точку начала линии (снизу/сверху экрана, от прицела)

Экипировка

  • Player Equipment – отображает экипировку игрока
  • Spells – показывает способности игрока
  • Cooldowns – отображает перезарядку способностей
  • Spell Range – показывает дальность применения способности
  • Icon Size – настраивает размер иконок
  • Icon Position – выбирает положение иконок
  • Above – размещает иконки над игроком
  • Below Bars – размещает иконки под полосками
  • Below Box – размещает иконки под рамкой
  • Offset X – настраивает смещение по горизонтали
  • Offset Y – настраивает смещение по вертикали

World ESP (Окружение)

  • Mobs – отображает существ на карте
  • Hide Critters – скрывает мелких существ
  • Aggro Radius – показывает радиус агрессии существ
  • Dropped Loot – отображает выброшенные предметы
  • Items Name – показывает название предмета
  • Item Distance – показывает расстояние до предмета
  • Fishing Spots – отображает места для рыбалки
  • Fishing Max Distance – максимальное расстояние отображения точек рыбалки
  • Fishing Distance – показывает расстояние до места рыбалки
  • Fishing Hide Empty – скрывает пустые места для рыбалки
  • Silver – отображает серебро на земле
  • Silver Distance – дальность отображения серебра
  • Silver Distance Label – показывает расстояние до серебра
  • Corpses – отображает трупы
  • Corpse Distance – максимальная дальность отображения трупов
  • Corpse Distance Label – показывает расстояние до трупов
  • Hunt Tracks – отображает следы охоты
  • Hunt Max Distance – дистанция отображения следов охоты
  • Hunt Distance – показывает расстояние до следов
  • Hunt Hide Used – скрывает уже использованные следы
  • Crystal Bosses – отображает кристальных боссов
  • Crystal Max Distance – расстояние для отображения боссов
  • Crystal Distance – показывает расстояние до босса
  • Crystal Show Tier – отображает уровень босса
  • Events – отображает события на карте
  • Events Max Distance – максимальная дистанция для событий
  • Events Distance – показывает расстояние до события
  • Hideouts – отображает убежища
  • Hideout Distance – максимальная дистанция отображения убежищ
  • Hideout Distance – показывает расстояние до убежища
  • Orbs – отображает сферы
  • Orb Distance – настройка расстояния для отображения сфер
  • Orb Distance Label – показывает расстояние до сферы
  • Shrines – отображает святилища
  • Shrine Distance – максимальная дистанция отображения святилищ
  • Shrine Distance Label – показывает расстояние до святилища
  • Mounts – отображает ездовых животных
  • Mount Distance – максимальная дистанция отображения транспорта
  • Mount Distance Label – показывает расстояние до транспорта

Сундуки

  • Loot Chests – отображает сундуки с добычей
  • Chest Mobs – отображает сундуки в лагерях мобов
  • Name – показывает название сундука
  • Distance – показывает расстояние до сундука
  • Rarity – отображает редкость сундука
  • Hide Empty – скрывает пустые сундуки
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения

Подземелья

  • Enable – включает отображение подземелий
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения
  • Show Distance – показывает расстояние до подземелья
  • Random – отображает случайные подземелья
  • Royal – отображает королевские подземелья
  • Randomized Holes – отображает случайные проходы
  • Solo – показывает одиночные подземелья
  • Veteran – показывает ветеранские подземелья
  • Elite – показывает элитные подземелья
  • Hide Visited – скрывает посещённые подземелья
  • Corrupted – отображает проклятые подземелья
  • Hellgates – отображает врата ада
  • Mists – отображает туманы

Контрабандисты

  • Smugglers – отображает контрабандистов
  • Crates – показывает ящики контрабандистов
  • Cages – показывает клетки контрабанды
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения
  • Crate Distance – дистанция отображения ящиков
  • Cage Distance – дистанция отображения клеток
  • Hide Opened – скрывает открытые объекты

Блуждающие огоньки

  • Wisps – отображает блуждающие огоньки на карте
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения
  • Show Distance – показывает расстояние до огоньков
  • Filter – фильтрует огоньки по типу группы
  • All – отображает все блуждающие огоньки
  • Solo – отображает соло огоньки
  • Duo – отображает дуо огоньки
  • Group – отображает групповые огоньки

Ресурсы

  • Wood – показывает расположение деревьев
  • Stone – показывает расположение камней
  • Fiber – показывает расположение волокна
  • Ore – показывает расположение руды
  • Hide – показывает расположение трупов и существ
  • Nodes + Mobs – отображает ноды ресурсов и мобов
  • Min Tier – минимальный тир ресурса для отображения
  • Max Tier – максимальный тир ресурса для отображения
  • Min Enchant – минимальное зачарование ресурса
  • Max Enchant – максимальное зачарование ресурса
  • Tier + Enchant on Label – показывает уровень и зачарование ресурса
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ресурсов (отдельно для каждой группы)
  • Show Distance – показывает расстояние до ресурса или объекта (отдельно для каждой группы)
  • Show Charges – отображает количество зарядов ресурса (отдельно для каждой группы)
  • Hide Depleted – скрывает полностью добытые ресурсы (отдельно для каждой группы)
  • Show Nearby Entities – отображает существ, трупы и другие связанные объекты возле добычи

Радар-хак

  • Radar – включает/выключает отображение радара
  • POS X – настраивает положение радара по горизонтали
  • POS Y – настраивает положение радара по вертикали
  • Size – изменяет размер радара
  • Icons – отображает иконки объектов на радаре
  • Distance – расстояние до объектов

Бот на Ресурсы

  • Enable Auto Gather – включает автоматический сбор ресурсов
  • Gather Radius – настраивает радиус сбора ресурсов
  • Filter Resources via ESP – использует ESP для фильтрации ресурсов
  • Skip Resources Behind Walls – пропускает ресурсы за стенами
  • Mob Defense – включает защиту от существ
  • Skip Dangerous Mobs – избегает опасных существ
  • Min Mob Avoid – задаёт минимальную дистанцию от существ
  • Return to Route – возвращается на маршрут после сбора
  • Block Stuck Resource – блокирует застрявший ресурс
  • Stuck Timeout – задаёт время ожидания при застревании
  • Auto Food – автоматически использует еду
  • Stop on Overload – останавливает сбор при перегрузе
  • Stop from Load % – останавливает сбор при заданной загрузке
  • Use Mount for Gathering – использует транспорт при сборе
  • Show Gather Radius – отображает радиус сбора

Бот на Рыбалку

  • Enable Fishing – включает автоматическую рыбалку
  • From Route Line – использует линию маршрута для перемещения
  • Show Fishing Radius – отображает радиус рыбалки
  • Priority Chest – устанавливает приоритет сундуков
  • Empty Spots – учитывает пустые места для рыбалки
  • Use Mount – использует транспорт при перемещении
  • Auto Food – автоматически использует еду
  • Auto Bait – автоматически использует наживку
  • Mob Defense – включает защиту от существ
  • Auto-Cast – автоматически забрасывает удочку
  • Auto-Hook – автоматически выполняет подсечку
  • Auto-Pull – автоматически вытаскивает улов
  • Auto-Repeat – автоматически повторяет рыбалку
  • Fish the Whole Spot – полностью облавливает выбранное место
  • Move to Next Spot – перемещается к следующему месту
  • Return to Route After Fishing – возвращается на маршрут после рыбалки

Бот на Охоту

  • Enable Hunt – включает автоматическую охоту
  • Hunt Radius – настраивает радиус охоты
  • Hunt Along Route – выполняет охоту по маршруту
  • Mob Defense – включает защиту от существ
  • Attack Aggro Mobs – атакует агрессивных существ
  • Escape Mode – включает режим отступления
  • Run Below HP % – отступает при низком здоровье
  • Skip Mobs Behind Walls – бот будет пропускать существ за стенами
  • Auto Food – автоматически использует еду
  • Stop on Overload – останавливает охоту при перегрузе
  • Stop from Load % – останавливает охоту при заданной загрузке
  • Use Mount for Hunting – использует транспорт при охоте
  • Show Hunt Radius – отображает радиус охоты

Другие функции Pussycat Albion

  • Area & Route – позволяет управлять и строить собственные маршруты для сбора ресурсов, рыбалки или охоты (гибкая настройка)
  • Ability Keys – позволяет назначить до 6 кнопок для разных способностей
  • Enemy Font Size – настраивает размер текста врагов
  • Item Font Size – настраивает размер текста предметов
  • Lock Overlay FPS – фиксирует FPS оверлея
  • Menu Key – назначает клавишу открытия меню
  • Save Config – сохраняет текущую конфигурацию
  • Load Config – загружает сохранённую конфигурацию
  • Localization – меню поддерживает английский и русский языки
  • Camera Zoom – изменяет уровень приближения камеры
  • No Fog – отключает туман
  • Debug ESP – выводит диагностические данные ESP игроков, объектов мира, ресурсов и порталов
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