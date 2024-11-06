Unicore для Wuthering Waves (Юникор)
Информация о чите
Чит Unicore для Wuthering Waves — идеальный инструмент для комфортной игры и быстрого прогресса. Софт включает в себя широкий функционал: ESP (ВХ) и радар для отображения врагов, лута и ключевых объектов, а также возможность ставить свои метки на карте. Для боёв предусмотрены аимбот, Rapid Fire (мультихит) и другие функции, обеспечивающие лёгкие победы над противниками. Среди возможностей Юникор также выделяются спидхак, телепортация и режим Бога (бессмертие), которые делают прохождение максимально простым и увлекательным. Чит сочетает высокое качество с низким шансом бана благодаря аккуратной работе и обходу античита. Доступная цена делает Unicore отличным выбором для каждого игрока.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Wuthering Waves (Kurogames), Epic Games
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Visuals (ВХ, Радар)
- ESP - позволяет показывать расположение нужных вам объектов с помощью чита
- Show Offscreen - показывать объекты вне экрана с помощью стрелочек
- Box - ВХ в виде коробок
- Name - названия отображаемых объектов / целей
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Xray - валхак в виде светящейся подсветки
- Radar - окно радара с отображением выбранных элементов
- Characters (Monster, NPC, Animal, Other) - выбор отображаемых персонажей
- Items (Treasure, Collectable, Teleport, Challenge, Sonance Casket, Destroyeble, Ores, Other) - фильтр отображаемых ЕСП предметов
- Custom Filters - возможность тонко настраивать отображаемые элементы
Combat (Аимбот, Rapid Fire, Мультихит и др.)
- Rapid Fire (Multi-Hit) - мульти-атака, позволяет делать много ударов одним кликом
- Aimbot - помощь в наведении на цели с помощью чита
- Auto Absorb - автоматическое поглощение
- Dumb Enemies - глупые мобы, безвредны для вас
- Magnetizer - магнит мобов и предметов
- Type (Monster, NPC, Animals, Item) - фильтр целей для аима и магнита
- Max Distance - дальность работы аима / магнита
- FOV - область работы аима / магнита
- Draw FOV - показывать рабочую область аима и магнита в виде окружности на экране
Player Exploits (Спидхак, Полёт, Бессмертие)
- Noclip - режим свободного перемещения сквозь текстуры, можно увеличить скорость (спидхак, флайхак)
- Infinite Stamina - бесконечная выносливость, можно бесконечно выполнять действия требующие выносливость
- Profile Changer - возможность изменять информацию в своём игровом профиле
- God Mode - режим бога, бессмертие и невосприимчивость к урону и другим негативным эффектам
- Suicide - позволяет совершить суицид (умереть мгновенно)
- No Fall Damage - отключает урон от падения с высоты
- Character Transparency - делает модель вашего персонажа прозрачной
- Auto-Loot - автоматическое подбирание добычи
- Auto Loot Filters - настройки и фильтры добычи, которая будет подбираться автоматически
Teleport (Телепортация)
- Mouse Teleport - телепорт в точку куда вы смотрите (указываете курсором мыши)
- Quest Teleport - телепорт к месту выполнения квеста
- Entities Teleport (Treasure, Monster, NPC, Animal) - телепортация объектов, и к объектам
- Custom Teleport - телепортация в точки на ваш выбор
- Loops - возможность зациклить телепортацию между определенными точками
- Waypoints - позволяет создавать свои отметки и телепортироваться к ним
General Exploits (Разные эксплойты)
- FOV Changer - изменить поле зрения (угол обзора)
- Free Camera - режим полёта в свободной камере (персонаж остается на месте)
- Camera Zoom - возможность приблизить камеру, чтобы разглядеть что-либо на дальней дистанции
- FPS Unlocker - разблокировать более высокий FPS, чем доступен в игре
- Resolution Scale - масштаб разрешения экрана игры
- Fullbright - режим повышенной яркости / контрастности изображения
- Gamma - изменить цветовую гамму игры
- Remove Toon Outline - удаляет мультяшную обводку
- Custom Time - установить любое время суток в игре
- Speedup Craft Time - ускоряет процесс крафта
- Auto Dialogs - авто прохождение диалогов
- Weather Changer - изменить погоду в игре
- Hide UI - скрыть интерфейс игры
- Speedup Game - ускорить игру полностью
- Console - позволяет использовать консоль через меню чита
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и гибкая его настройка
Misc (Другие возможности Unicore для Wuthering Waves)
- Configs - возможность сохранять и загружать свои настройки для чита
- Language - меню софта Unicore доступно на английском и русском языках
- Menu Key - позволяет менять клавишу для вызова меню юникора