Unicore для Wuthering Waves (Юникор)

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Информация о чите

Чит Unicore для Wuthering Waves — идеальный инструмент для комфортной игры и быстрого прогресса. Софт включает в себя широкий функционал: ESP (ВХ) и радар для отображения врагов, лута и ключевых объектов, а также возможность ставить свои метки на карте. Для боёв предусмотрены аимбот, Rapid Fire (мультихит) и другие функции, обеспечивающие лёгкие победы над противниками. Среди возможностей Юникор также выделяются спидхак, телепортация и режим Бога (бессмертие), которые делают прохождение максимально простым и увлекательным. Чит сочетает высокое качество с низким шансом бана благодаря аккуратной работе и обходу античита. Доступная цена делает Unicore отличным выбором для каждого игрока.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Wuthering Waves (Kurogames), Epic Games

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Visuals (ВХ, Радар)

  • ESP - позволяет показывать расположение нужных вам объектов с помощью чита
  • Show Offscreen - показывать объекты вне экрана с помощью стрелочек
  • Box - ВХ в виде коробок
  • Name - названия отображаемых объектов / целей
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Xray - валхак в виде светящейся подсветки
  • Radar - окно радара с отображением выбранных элементов
  • Characters (Monster, NPC, Animal, Other) - выбор отображаемых персонажей
  • Items (Treasure, Collectable, Teleport, Challenge, Sonance Casket, Destroyeble, Ores, Other) - фильтр отображаемых ЕСП предметов
  • Custom Filters - возможность тонко настраивать отображаемые элементы

Combat (Аимбот, Rapid Fire, Мультихит и др.)

  • Rapid Fire (Multi-Hit) - мульти-атака, позволяет делать много ударов одним кликом
  • Aimbot - помощь в наведении на цели с помощью чита
  • Auto Absorb - автоматическое поглощение
  • Dumb Enemies - глупые мобы, безвредны для вас
  • Magnetizer - магнит мобов и предметов
  • Type (Monster, NPC, Animals, Item) - фильтр целей для аима и магнита
  • Max Distance - дальность работы аима / магнита
  • FOV - область работы аима / магнита
  • Draw FOV - показывать рабочую область аима и магнита в виде окружности на экране

Player Exploits (Спидхак, Полёт, Бессмертие)

  • Noclip - режим свободного перемещения сквозь текстуры, можно увеличить скорость (спидхак, флайхак)
  • Infinite Stamina - бесконечная выносливость, можно бесконечно выполнять действия требующие выносливость
  • Profile Changer - возможность изменять информацию в своём игровом профиле
  • God Mode - режим бога, бессмертие и невосприимчивость к урону и другим негативным эффектам
  • Suicide - позволяет совершить суицид (умереть мгновенно)
  • No Fall Damage - отключает урон от падения с высоты
  • Character Transparency - делает модель вашего персонажа прозрачной
  • Auto-Loot - автоматическое подбирание добычи
  • Auto Loot Filters - настройки и фильтры добычи, которая будет подбираться автоматически

Teleport (Телепортация)

  • Mouse Teleport - телепорт в точку куда вы смотрите (указываете курсором мыши)
  • Quest Teleport - телепорт к месту выполнения квеста
  • Entities Teleport (Treasure, Monster, NPC, Animal) - телепортация объектов, и к объектам
  • Custom Teleport - телепортация в точки на ваш выбор
  • Loops - возможность зациклить телепортацию между определенными точками
  • Waypoints - позволяет создавать свои отметки и телепортироваться к ним

General Exploits (Разные эксплойты)

  • FOV Changer - изменить поле зрения (угол обзора)
  • Free Camera - режим полёта в свободной камере (персонаж остается на месте)
  • Camera Zoom - возможность приблизить камеру, чтобы разглядеть что-либо на дальней дистанции
  • FPS Unlocker - разблокировать более высокий FPS, чем доступен в игре
  • Resolution Scale - масштаб разрешения экрана игры
  • Fullbright - режим повышенной яркости / контрастности изображения
  • Gamma - изменить цветовую гамму игры
  • Remove Toon Outline - удаляет мультяшную обводку
  • Custom Time - установить любое время суток в игре
  • Speedup Craft Time - ускоряет процесс крафта
  • Auto Dialogs - авто прохождение диалогов
  • Weather Changer - изменить погоду в игре
  • Hide UI - скрыть интерфейс игры
  • Speedup Game - ускорить игру полностью
  • Console - позволяет использовать консоль через меню чита
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и гибкая его настройка

Misc (Другие возможности Unicore для Wuthering Waves)

  • Configs - возможность сохранять и загружать свои настройки для чита
  • Language - меню софта Unicore доступно на английском и русском языках
  • Menu Key - позволяет менять клавишу для вызова меню юникора