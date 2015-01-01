Информация о чите

Phoenix — стабильный и регулярно обновляемый приватный софт для ARK: Survival Ascended, ориентированный на визуальный контроль и комфортный геймплей без лишних функций. Решение подойдёт для игроков, которым важна информация и удобство без вмешательства в стрельбу. Основу функционала составляет продвинутый ESP. Dino ESP позволяет видеть динозавров с полной информацией: уровень, здоровье, статус (дикий/приручённый), пол, возраст и даже опыт за убийство. Доступны гибкие фильтры и настройка отображения только нужных типов существ. Players ESP отображает игроков с боксами, скелетами, уровнем, здоровьем и дистанцией. World ESP помогает контролировать постройки: показывает владельца, прочность и типы структур с возможностью фильтрации. Дополнительно реализованы полезные функции: Auto Armor Swap для автоматической замены сломанной брони, Full Bright для яркой и читаемой картинки в любых условиях и кастомный прицел. Phoenix — удобное и безопасное internal решение для полного контроля ситуации в ARK SA.