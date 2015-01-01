Phoenix для ARK Survival Ascended (Арк СА)
Информация о чите
Phoenix — стабильный и регулярно обновляемый приватный софт для ARK: Survival Ascended, ориентированный на визуальный контроль и комфортный геймплей без лишних функций. Решение подойдёт для игроков, которым важна информация и удобство без вмешательства в стрельбу. Основу функционала составляет продвинутый ESP. Dino ESP позволяет видеть динозавров с полной информацией: уровень, здоровье, статус (дикий/приручённый), пол, возраст и даже опыт за убийство. Доступны гибкие фильтры и настройка отображения только нужных типов существ. Players ESP отображает игроков с боксами, скелетами, уровнем, здоровьем и дистанцией. World ESP помогает контролировать постройки: показывает владельца, прочность и типы структур с возможностью фильтрации. Дополнительно реализованы полезные функции: Auto Armor Swap для автоматической замены сломанной брони, Full Bright для яркой и читаемой картинки в любых условиях и кастомный прицел. Phoenix — удобное и безопасное internal решение для полного контроля ситуации в ARK SA.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox)
Dinos ESP (ВХ Динозавры)
- Enable Dino ESP – включает/выключает весь ESP для динозавров
- Render Distance – максимальное расстояние на котором видны динозавры (в метрах)
- Draw Boxes – включает отрисовку рамок вокруг динозавров
- Box Style – выбор типа коробки: Full 2D / Corner / 3D
- Show Name – показывает имя динозавра
- Show Distance – показывает дистанцию до динозавра
- Show Level – показывает уровень динозавра
- Show Sex – показывает пол динозавра (Male/Female)
- Show Health – показывает текущее здоровье
- Show Tamed Status – показывает статус: Tamed / Wild
- Show Baby Status – показывает статус: Baby / Adult
- Show XP For Kill – показывает, сколько опыта дадут за убийство
- Show Flying Tag – добавляет тег (Flying) к имени, если динозавр летающий
- Show Sleeping Tag – добавляет тег (Sleeping), если динозавр спит
- Filter Only Tamed – показывает только приручённых
- Filter Only Wild – показывает только диких
- Filter Only Babies – показывает только детёнышей
- Filter Only Adults – показывает только взрослых
- Filter Only Flying – показывает только летающих
- Filter Only Corrupted – показывает только заражённых
- Color Normal – цвет обычных и летающих динозавров
- Color Corrupted – цвет заражённых (corrupted) динозавров
- Color Sleeping – цвет тега спящих динозавров
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable Players ESP – включает ESP для игроков
- Render Distance – максимальное расстояние отрисовки игроков
- Draw Boxes – включает рамки вокруг игроков
- Box Style – тип рамки: Full 2D / Corner / 3D
- Show Name – показывает имя игрока
- Show Distance – показывает дистанцию до игрока
- Show Skeleton – показывает скелет игрока
- Show Level – показывает уровень игрока
- Show Health – показывает здоровье игрока
- Color – основной цвет для игроков
World ESP (ВХ Объекты)
- Enable Structures ESP – включает ESP для построек
- Render Distance – максимальное расстояние отрисовки строений
- Show Name – показывает название структуры
- Show Distance – показывает дистанцию до строения
- Show Owner – показывает имя владельца
- Show Health – показывает прочность/здоровье строения
- Filter Only Foundations – только фундаменты
- Filter Only Floors – только полы
- Filter Only Doorframes – только дверные проёмы
- Filter Only Beds – только кровати
- Filter Only Teleporters – только телепорты
- Filter Only Traps – только ловушки
- Color – цвет всех строений
Другие возможности Phoenix ARK SA
- Auto Armor Swap – мговненно меняет сломанную броню
- Full Bright – включает постоянное полное освещение
- Crosshair – кастомный прицел посередине экрана
- Built-in Spoofer – в комплекте идет HWID Spoofer для обхода бана по железу в Ark
Похожие Товары
Pussycat ARK Ascended
- Векторный Аимбот на Игроков и Динозавров
- ESP (ВХ) на Лут, Объекты, Игроков, Динозавров
- Радар, Режим Призрака, удобное меню и система конфигов
Arcane Ark Ascended
- Мощный софт с широким функционалом
- Все необходимые функции: ВХ (ЕСП), АИМ и др.
- Надёжный обход античита и полный StreamProof
SMG Ark Ascended
- Стильный WH с детальной настройкой (Игроки, Дино, Лут и тд.)
- Неплохой базовый аимбот для улучшения вашей стрельбы
- Встроенный HWID-Spoofer и эргономичное меню