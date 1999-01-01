SMG для Ark: Survival Ascended (СМГ Арк Аскендед)

Информация о чите

SMG для Ark: Survival Ascended – это мощный приватный чит с красивым меню и удобной навигацией, созданный для тех, кто хочет получить максимум контроля и преимуществ в суровых условиях игры. В его арсенале – продвинутый Aimbot на игроков и динозавров с гибкой и глубокой настройкой, которая позволяет подогнать параметры стрельбы под любой стиль игры, будь то аккуратная легит-игра или агрессивные рейды. Детальный WH (ESP) обеспечивает полную осведомлённость, отображая здоровье, уровень и расстояние до противников. В отдельной вкладке доступен расширенный ESP на предметы и ключевые объекты: генераторы, телепорты, репликаторы, различные турели, ящики с лутом, печи и многое другое. Каждый элемент можно настроить под себя для удобства. Дополнительные функции включают ZoomHack, фото-режим сквозь стены, кастомные шрифты и другие полезные инструменты. Встроенный HWID-спуфер делает игру безопаснее, снижая риск бана по железу и позволяя обходить ограничения. SMG – это универсальное решение для Ark SA, сочетающее удобство, стабильность и богатый функционал.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
ВХ на Игроков (Players ESP)

  • Bounding Box - режим отображения (обводки) ВХ
  • Skeleton - рисует Скелет по силуэту модели
  • Name - отображает ник игрока
  • Distance - расстояние до игрока
  • Health - отображает уровень ХП игроков
  • Level - показывает уровень игрока
  • Line To The Player - рисует линии до игрока
  • Toggle Players - переключение на игроков
  • Toggle Sleepers - переключение на спящих игроков
  • Toggle Dead Players - переключение на мертвых игроков
  • Vis Check - игроки в поле зрения окрашиваются в другой цвет
  • Toggle Tribe - Переключение племени
  • Toggle Enemy - Переключение врагов
  • Max Distance Slider - слайдер для настройки расстояния работы ВХ

ВХ на Динозавров (Dino ESP)

  • Bounding Box - режим обводки (отображения) ВХ на Дино
  • Distance - показывает дистанцию до динозавров
  • Name - показывает имена динозавров
  • Health - отображает уровень ХП у дино
  • Level - показывает уровень динозавров
  • Toggle Wild Dino - переключение на диких динозавров
  • Toggle Tamed Dino - переключение на прирученных динозавров
  • Toggle Dead Dino - переключение на мертвых динозавров
  • Line To The Dino - отображает линии до динозавров
  • Vis Check - дино в поле зрения подсвечиваются другим цветом
  • Sorting By Name - сортировка по имени
  • Sorting By Level - сортировка по уровню
  • Toggle Tribe - переключение племени дино
  • Max Distance Slider - слайдер с расстоянием работы ВХ

ВХ на Объекты (Object ESP)

  • Tek Objects - отображение различных технологичных объектов
  • Turrets - отображение различных турелей
  • Turrets Info - отображает информацию о турелях (боеприпасы)
  • Health - показывает ХП у объектов и предметов
  • Forge - отображение различных печей (индустриал, стимпанк печи и т.п.)
  • Generator - показывает генераторы
  • Teleport - отображение различных телепортов
  • Transmitter - показывает трансмиттеры
  • Replicator - отображение репликаторов
  • Incubator - показывает расположение инкубаторов
  • Fabricator - отображение станков
  • Gene Infuser - отображение генный инфузор
  • Industrial Cooking - показывает расположение кибловарки
  • Grill - отображает грили на карте
  • Grinder - показать расположение дробилки
  • Preserving Bin - отображение консерваторов
  • Gas Collecter - показывает местоположение газосборников
  • Tribe Tower - показывает башни племени
  • Oil Pump - показать нефтевышки
  • Trough - отображает кормушки
  • Cloning Chamber - показать расположение клон-камеры
  • Cryo Fridge - отображает крио-камеры
  • Vault - показать сейфы
  • Other Objects - показывает другие объекты
  • Explorer Notes - показывает заметки исследователя
  • Orbital and Cave Drops - показать орбитальные и пещерные дропы
  • Structures (giving spam) - отображает структуры дающие спам
  • Number of slots - отображает количество слотов
  • Ignore The Allies - игнорировать союзные структуры
  • Ignoring Empty - Игнорировать пустые объекты
  • Changing Colors - настройка цветов для элементов
  • Your Own Title - отображает свой заголовок
  • Max Distance Slider - слайдер с расстоянием работы ВХ

Аимбот (Aim)

  • Toggle Aimbot - переключение аимбота
  • Aim Player - аим будет работать на игрока
  • Aim Dino - аим будет работать на динозавров
  • Custom Bone Target - настройка цели по костям
  • Aim Style - настройка стиля прицеливания
  • Aim Smoothing Toggle - переключение сглаживания прицеливания
  • Smooth Size - настройка уровни сглаживания аимбота
  • Show FOV - показать радиус работы аимбота
  • FOV Size - размер поле зрения (радиуса) аимбота
  • Draw Target locked - отрисовать заблокированную цель
  • Toggle Aim Players - переключение на прицеливание на игроков
  • Vis Check - проверка аима на видимость игроков в поле зрения
  • Max Distance Slider - максимальное расстояние работы аимбота
  • Prediction - предугадывание траектории аимбота
  • Fine-Tuning Ballistics - тонкая настройка баллистики при наводке аима
  • Ignore The Allies - игнорировать работу аима на союзников

Другие возможности SMG

  • Custom Crosshair - кастомный прицел
  • Photo Mode Through Wall - включить фото-режим без ограничений
  • FOV Change - изменяет угол обзора
  • Zoom Hack - изменяет зум
  • Unlock Researcher's Notes - разблокирует заметки (получение уровня 72+)
  • Configs - система конфигов
  • Custom Fonts - позволяет устанавливать свои шрифты в меню софты
  • Binds - бинды клавиш для меню, баттл мода и отключения софта

