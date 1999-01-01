SMG для Ark: Survival Ascended (СМГ Арк Аскендед)
Информация о чите
SMG для Ark: Survival Ascended – это мощный приватный чит с красивым меню и удобной навигацией, созданный для тех, кто хочет получить максимум контроля и преимуществ в суровых условиях игры. В его арсенале – продвинутый Aimbot на игроков и динозавров с гибкой и глубокой настройкой, которая позволяет подогнать параметры стрельбы под любой стиль игры, будь то аккуратная легит-игра или агрессивные рейды. Детальный WH (ESP) обеспечивает полную осведомлённость, отображая здоровье, уровень и расстояние до противников. В отдельной вкладке доступен расширенный ESP на предметы и ключевые объекты: генераторы, телепорты, репликаторы, различные турели, ящики с лутом, печи и многое другое. Каждый элемент можно настроить под себя для удобства. Дополнительные функции включают ZoomHack, фото-режим сквозь стены, кастомные шрифты и другие полезные инструменты. Встроенный HWID-спуфер делает игру безопаснее, снижая риск бана по железу и позволяя обходить ограничения. SMG – это универсальное решение для Ark SA, сочетающее удобство, стабильность и богатый функционал.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
ВХ на Игроков (Players ESP)
- Bounding Box - режим отображения (обводки) ВХ
- Skeleton - рисует Скелет по силуэту модели
- Name - отображает ник игрока
- Distance - расстояние до игрока
- Health - отображает уровень ХП игроков
- Level - показывает уровень игрока
- Line To The Player - рисует линии до игрока
- Toggle Players - переключение на игроков
- Toggle Sleepers - переключение на спящих игроков
- Toggle Dead Players - переключение на мертвых игроков
- Vis Check - игроки в поле зрения окрашиваются в другой цвет
- Toggle Tribe - Переключение племени
- Toggle Enemy - Переключение врагов
- Max Distance Slider - слайдер для настройки расстояния работы ВХ
ВХ на Динозавров (Dino ESP)
- Bounding Box - режим обводки (отображения) ВХ на Дино
- Distance - показывает дистанцию до динозавров
- Name - показывает имена динозавров
- Health - отображает уровень ХП у дино
- Level - показывает уровень динозавров
- Toggle Wild Dino - переключение на диких динозавров
- Toggle Tamed Dino - переключение на прирученных динозавров
- Toggle Dead Dino - переключение на мертвых динозавров
- Line To The Dino - отображает линии до динозавров
- Vis Check - дино в поле зрения подсвечиваются другим цветом
- Sorting By Name - сортировка по имени
- Sorting By Level - сортировка по уровню
- Toggle Tribe - переключение племени дино
- Max Distance Slider - слайдер с расстоянием работы ВХ
ВХ на Объекты (Object ESP)
- Tek Objects - отображение различных технологичных объектов
- Turrets - отображение различных турелей
- Turrets Info - отображает информацию о турелях (боеприпасы)
- Health - показывает ХП у объектов и предметов
- Forge - отображение различных печей (индустриал, стимпанк печи и т.п.)
- Generator - показывает генераторы
- Teleport - отображение различных телепортов
- Transmitter - показывает трансмиттеры
- Replicator - отображение репликаторов
- Incubator - показывает расположение инкубаторов
- Fabricator - отображение станков
- Gene Infuser - отображение генный инфузор
- Industrial Cooking - показывает расположение кибловарки
- Grill - отображает грили на карте
- Grinder - показать расположение дробилки
- Preserving Bin - отображение консерваторов
- Gas Collecter - показывает местоположение газосборников
- Tribe Tower - показывает башни племени
- Oil Pump - показать нефтевышки
- Trough - отображает кормушки
- Cloning Chamber - показать расположение клон-камеры
- Cryo Fridge - отображает крио-камеры
- Vault - показать сейфы
- Other Objects - показывает другие объекты
- Explorer Notes - показывает заметки исследователя
- Orbital and Cave Drops - показать орбитальные и пещерные дропы
- Structures (giving spam) - отображает структуры дающие спам
- Number of slots - отображает количество слотов
- Ignore The Allies - игнорировать союзные структуры
- Ignoring Empty - Игнорировать пустые объекты
- Changing Colors - настройка цветов для элементов
- Your Own Title - отображает свой заголовок
- Max Distance Slider - слайдер с расстоянием работы ВХ
Аимбот (Aim)
- Toggle Aimbot - переключение аимбота
- Aim Player - аим будет работать на игрока
- Aim Dino - аим будет работать на динозавров
- Custom Bone Target - настройка цели по костям
- Aim Style - настройка стиля прицеливания
- Aim Smoothing Toggle - переключение сглаживания прицеливания
- Smooth Size - настройка уровни сглаживания аимбота
- Show FOV - показать радиус работы аимбота
- FOV Size - размер поле зрения (радиуса) аимбота
- Draw Target locked - отрисовать заблокированную цель
- Toggle Aim Players - переключение на прицеливание на игроков
- Vis Check - проверка аима на видимость игроков в поле зрения
- Max Distance Slider - максимальное расстояние работы аимбота
- Prediction - предугадывание траектории аимбота
- Fine-Tuning Ballistics - тонкая настройка баллистики при наводке аима
- Ignore The Allies - игнорировать работу аима на союзников
Другие возможности SMG
- Custom Crosshair - кастомный прицел
- Photo Mode Through Wall - включить фото-режим без ограничений
- FOV Change - изменяет угол обзора
- Zoom Hack - изменяет зум
- Unlock Researcher's Notes - разблокирует заметки (получение уровня 72+)
- Configs - система конфигов
- Custom Fonts - позволяет устанавливать свои шрифты в меню софты
- Binds - бинды клавиш для меню, баттл мода и отключения софта
