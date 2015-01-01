Pussycat для Ark Survival Ascended (Арк Аскендед)
Информация о чите
Встречайте новинку — софт Pussycat для Ark Survival Ascended! Этот продукт включает все необходимые функции для удобной и эффективной игры. Векторный аимбот с простыми настройками поможет быстро наводиться на цель. Информативный ESP отображает игроков, динозавров, лут, строения и объекты окружения, что дает полное представление о мире. Проработанный ВХ на лут и сооружения облегчает поиск ресурсов и баз. Также есть управление оружием — отключение разброса, тряски и покачивания для повышения точности. В дополнение предусмотрены радар, отображение количества игроков онлайн, режим призрака и другие опции, повышающие удобство и тактические возможности. Pussycat — надежный помощник для тех, кто хочет получить преимущество в Ark Survival Ascended.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Aimbot (Aim)
- Vector Aimbot - вид аимбота с плавным наведением на цель
- Enable - вкл/выкл Аимбот
- Targets - выбор целей для аима (игроки, динозавры)
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
- FOV Color - цвет окружности аимбота
- Filled FOV - заливка окружности для лучшей видимости
- FOV - область действия аимбота
- Lock Target - аим фиксируется на цели пока активна кнопка аима
- Hitboxes - выбор кости для попадания аимботом (голова, тело и т.п.)
- Max Distance - максимальное расстояние работы аима
- No Shake - отключить эффект тряски оружия
- No Spread - все пули летят в одну точку
- No Sway - убрать покачивание оружия
- No Zoom - отключить зум приближение
- Fast Scope - мгновенное прицеливание
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable - включить ВХ на игроков
- BOX - ВХ в виде боксов
- Box Style - внешний вид боксов (углы, полные боксы)
- Snaplines - ВХ в виде линий до игроков
- Snaplines Style - внешний вид ВХ линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Health - уровень ХП текстом и полоской
- Show Level - показать левел игрока
- Server Name - отображает название сервера
- Steam Name - показывать ники игроков из Steam
- Ignore Sleepers - не показывать спящих игроков
- Show Dead - показывать тела убитых игроков
- Max Distance - дальность работы ВХ на игроков
Dino ESP (ВХ Динозавры)
- Enable - включить ВХ на динозавров
- Snaplines - ВХ в виде линий до игроков
- Health - уровень ХП дино в виде текста
- Show Level - показать левел динозавра
- Show Name - показывать название динозавра
- Show Gender - показать пол динозавра
- Only with Rider - показать только прирученных дино
- Torpor Points - прогресс оцепенения динозавра
- Show Dead - показывать тела убитых динозавров
- Filter Level - отображать дино не ниже указанного уровня
- Max Distance - дальность работы ВХ на игроков
Items ESP (ВХ Лут и Объекты)
- Show Items - включить ЕСП на отображение предметов
- Supply Level Filter - показывать только предметы от определенного уровня
- Inventory Count - отображать количество предметов в стаке
- Max Distance - дальность отображения предметов через ЕСП
- Names - показывать название предметов
- Loot - отображать различный лут с помощью ЕСП
- Storages - показывать различные ящики с лутом
- Turrets - отображать различные турелли (настраивается)
- Building - различные сооружения для базы (костер, гриль, криокамеры, кровати и т.п.)
- Tek-сооружения - показывать Tek-объекты (репликатор, трансмиттер, телепорт и т.п.)
- Workbench - показывать различные верстаки
- Traps - показывать ловушки
- Explorer Notes - отображать заметки исследователя
Другие фичи Pussycat Ark Ascended
- Radar - отдельное окно отображает игроков/динозавров на радаре (настраивается)
- Crosshair - настраиваемый прицел по центру экрана
- Online Players - отображать количество онлайн игроков
- Combar Graphics - включить упрощенную графику для сражений (по бинду)
- GhostMode - включить режим призрака (по бинду)
- Configs - система конфигов для быстрой загрузки настроек при следующем запуске чита
- Menu Key - возможность назначить свою клавишу для открытия меню
- Custom ESP Colors - гибкая настройка внешнего вида ЕСП элементов
