Pussycat для Ark Survival Ascended (Арк Аскендед)

Информация о чите

Встречайте новинку — софт Pussycat для Ark Survival Ascended! Этот продукт включает все необходимые функции для удобной и эффективной игры. Векторный аимбот с простыми настройками поможет быстро наводиться на цель. Информативный ESP отображает игроков, динозавров, лут, строения и объекты окружения, что дает полное представление о мире. Проработанный ВХ на лут и сооружения облегчает поиск ресурсов и баз. Также есть управление оружием — отключение разброса, тряски и покачивания для повышения точности. В дополнение предусмотрены радар, отображение количества игроков онлайн, режим призрака и другие опции, повышающие удобство и тактические возможности. Pussycat — надежный помощник для тех, кто хочет получить преимущество в Ark Survival Ascended.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Купить Инструкция

Aimbot (Aim)

  • Vector Aimbot - вид аимбота с плавным наведением на цель
  • Enable - вкл/выкл Аимбот
  • Targets - выбор целей для аима (игроки, динозавры)
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
  • FOV Color - цвет окружности аимбота
  • Filled FOV - заливка окружности для лучшей видимости
  • FOV - область действия аимбота
  • Lock Target - аим фиксируется на цели пока активна кнопка аима
  • Hitboxes - выбор кости для попадания аимботом (голова, тело и т.п.)
  • Max Distance - максимальное расстояние работы аима
  • No Shake - отключить эффект тряски оружия
  • No Spread - все пули летят в одну точку
  • No Sway - убрать покачивание оружия
  • No Zoom - отключить зум приближение
  • Fast Scope - мгновенное прицеливание

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable - включить ВХ на игроков
  • BOX - ВХ в виде боксов
  • Box Style - внешний вид боксов (углы, полные боксы)
  • Snaplines - ВХ в виде линий до игроков
  • Snaplines Style - внешний вид ВХ линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Health - уровень ХП текстом и полоской
  • Show Level - показать левел игрока
  • Server Name - отображает название сервера
  • Steam Name - показывать ники игроков из Steam
  • Ignore Sleepers - не показывать спящих игроков
  • Show Dead - показывать тела убитых игроков
  • Max Distance - дальность работы ВХ на игроков

Dino ESP (ВХ Динозавры)

  • Enable - включить ВХ на динозавров
  • Snaplines - ВХ в виде линий до игроков
  • Health - уровень ХП дино в виде текста
  • Show Level - показать левел динозавра
  • Show Name - показывать название динозавра
  • Show Gender - показать пол динозавра
  • Only with Rider - показать только прирученных дино
  • Torpor Points - прогресс оцепенения динозавра
  • Show Dead - показывать тела убитых динозавров
  • Filter Level - отображать дино не ниже указанного уровня
  • Max Distance - дальность работы ВХ на игроков

Items ESP (ВХ Лут и Объекты)

  • Show Items - включить ЕСП на отображение предметов
  • Supply Level Filter - показывать только предметы от определенного уровня
  • Inventory Count - отображать количество предметов в стаке
  • Max Distance - дальность отображения предметов через ЕСП
  • Names - показывать название предметов
  • Loot - отображать различный лут с помощью ЕСП
  • Storages - показывать различные ящики с лутом
  • Turrets - отображать различные турелли (настраивается)
  • Building - различные сооружения для базы (костер, гриль, криокамеры, кровати и т.п.)
  • Tek-сооружения - показывать Tek-объекты (репликатор, трансмиттер, телепорт и т.п.)
  • Workbench - показывать различные верстаки
  • Traps - показывать ловушки
  • Explorer Notes - отображать заметки исследователя

Другие фичи Pussycat Ark Ascended

  • Radar - отдельное окно отображает игроков/динозавров на радаре (настраивается)
  • Crosshair - настраиваемый прицел по центру экрана
  • Online Players - отображать количество онлайн игроков
  • Combar Graphics - включить упрощенную графику для сражений (по бинду)
  • GhostMode - включить режим призрака (по бинду)
  • Configs - система конфигов для быстрой загрузки настроек при следующем запуске чита
  • Menu Key - возможность назначить свою клавишу для открытия меню
  • Custom ESP Colors - гибкая настройка внешнего вида ЕСП элементов

Оставить отзыв


Похожие Товары

Arcane Ark Ascended
  • Мощный софт с широким функционалом
  • Все необходимые функции: ВХ (ЕСП), АИМ и др.
  • Надёжный обход античита и полный StreamProof
ARK Ascended
от 469

SMG Ark Ascended
  • Стильный WH с детальной настройкой (Игроки, Дино, Лут и тд.)
  • Неплохой базовый аимбот для улучшения вашей стрельбы
  • Встроенный HWID-Spoofer и эргономичное меню
ARK Ascended
от 499