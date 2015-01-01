Информация о чите

Unicore — премиальный софт для Arknights Endfield, известный своей стабильной работой, высокой надёжностью и фирменным стильным меню. Интерфейс разработчика Unicore отличается удобной навигацией, современным оформлением и большим количеством параметров для гибкой настройки. Возможности софта охватывают практически все аспекты геймплея. Visuals (ESP) позволяет видеть персонажей, NPC, врагов, терминалы и сундуки с подробной информацией и отдельным радаром для ориентации в окружении. Боевой режим включает расширенную кастомизацию параметров боя: изменение урона, Kill Aura, Rapid Fire, Magnetizer и другие инструменты для эффективного уничтожения противников. Отдельного внимания заслуживает редактор характеристик персонажа, позволяющий настраивать параметры вроде силы атаки, скорости, критического урона и восстановления здоровья. Также реализован автоматический сбор лута с фильтрами предметов, система телепортации по карте, квестам и объектам, а также дополнительные функции вроде свободной камеры, изменения FOV и автоматического решения головоломок. Unicore — это мощный и универсальный инструмент для комфортного исследования мира Arknights Endfield и ускоренного прогресса в игре.