Unicore для Arknights Endfield (Юникор Аркнайтс)
Информация о чите
Unicore — премиальный софт для Arknights Endfield, известный своей стабильной работой, высокой надёжностью и фирменным стильным меню. Интерфейс разработчика Unicore отличается удобной навигацией, современным оформлением и большим количеством параметров для гибкой настройки. Возможности софта охватывают практически все аспекты геймплея. Visuals (ESP) позволяет видеть персонажей, NPC, врагов, терминалы и сундуки с подробной информацией и отдельным радаром для ориентации в окружении. Боевой режим включает расширенную кастомизацию параметров боя: изменение урона, Kill Aura, Rapid Fire, Magnetizer и другие инструменты для эффективного уничтожения противников. Отдельного внимания заслуживает редактор характеристик персонажа, позволяющий настраивать параметры вроде силы атаки, скорости, критического урона и восстановления здоровья. Также реализован автоматический сбор лута с фильтрами предметов, система телепортации по карте, квестам и объектам, а также дополнительные функции вроде свободной камеры, изменения FOV и автоматического решения головоломок. Unicore — это мощный и универсальный инструмент для комфортного исследования мира Arknights Endfield и ускоренного прогресса в игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia, AMD, Intel ARC
- Клиент: Arknights Launcher, Epic Games
Combat (Боевые функции)
- Damage Changer – изменяет наносимый урон
- Damage Multiplier – множитель наносимого урона
- Kill Aura – автоматически атакует врагов в радиусе действия
- Exclude Quest Monsters – исключает квестовых монстров из Kill Aura
- Damage % – процент наносимого урона
- Delay Between – задержка между атаками
- Max Distance – максимальная дистанция действия Kill Aura/Magnetizer
- Rapid Fire – увеличивает скорость атак
- Dumb Enemies – отключает логику врагов (они перестают атаковать)
- Magnetizer – притягивает врагов к игроку
- FOV Value – радиус захвата целей
- Draw FOV – отображает радиус работы Magnetizer
- Hide Damage Numbers – скрывает отображение чисел урона
Visuals (ESP, ВХ)
- Enable – включить/выключить отображение ESP
- Show Offscreen – показывает указатели на объекты за пределами экрана
- Max Distance – максимальная дистанция прорисовки ESP
- Box – ESP в виде рамок вокруг объектов
- Name – отображает имя персонажа или объекта
- Distance – показывает расстояние до цели
- Image – отображает иконку объекта
- Radar – отдельный радар с отображением объектов вокруг игрока
- Range – радиус работы радара
- Characters – показывать персонажей
- NPC – показывает NPC
- Character – показывает игровых персонажей
- Terminal – показывает терминалы
- Enemy – показывает врагов
- Repairable Robot – показывает ремонтируемых роботов
- Treasure – фильтр отображения сокровищ и сундуков
Auto Loot (Авто-лут предметов)
- Auto Loot – включить/выключить автоматический сбор предметов
- Visible Only – собирает только видимые объекты
- Max Distance – максимальная дистанция срабатывания автосбора
- Delay Between – задержка между сбором предметов
- Filters – фильтры предметов для автоматического сбора
- Treasure – различные сокровища-сундуки
- Common Chest (High) – сундуки высокого уровня
- Chest (Locked) – закрытые сундуки
- Chest Bubble – сундуки с защитным барьером
- Common Chest (Normal) – обычные сундуки
- Common Chest – стандартные сундуки
- Challenge – награды испытаний
- Collectable – коллекционные предметы
Teleport (Телепорт)
- Mouse Teleport – телепортация по клику мыши
- Mouse Entity Teleport – телепорт к объектам под курсором
- Quest Teleport – телепортация к текущему квесту
- Map Teleport – включить систему телепорта через карту
- Draw Circle – отображает круг радиуса телепорта
- Max Distance – максимальная дистанция телепорта
- Draw Target – отображает выбранную цель перед телепортом
- Max FOV – радиус захвата цели для телепорта
- Target Selection – тип выбора цели (FOV / Distance)
- Characters – фильтр телепорта к персонажам (NPC, персонажи, терминал, враги, роботы)
- Treasure – фильтр телепорта к сундукам и сокровищам
- Image Scale – настройка масштаба карты
- Draw Points – отображает точки телепорта на карте
- Teleport To Mark – телепортация к отмеченной точке
- Save Marked Points – сохранить отмеченные точки
- Load Marked Points – загрузить сохраненные точки
- Buildings – телепорт к зданиям
- Chest – телепорт к сундукам
- Loop – зацикливает телепортацию между точками
- Delay Between – задержка между телепортами
- Start From First – начать телепорт с первой точки
- Start From Selected – начать телепорт с выбранной точки
- Create New – создать новую точку телепорта
- Teleport – телепортироваться к выбранной точке
- Go To First – перейти к первой точке
- Go To Previous – перейти к предыдущей точке
- Go To Next – перейти к следующей точке
Player (Настройки персонажа)
- Noclip – позволяет проходить сквозь объекты и свободно перемещаться по карте
- Move Speed – изменяет скорость передвижения персонажа
- Max Jump Height – изменяет максимальную высоту прыжка
- Gravity – настройка силы гравитации персонажа
- Godmode – включает неуязвимость к урону
- Remove Skill CD – отключает перезарядку способностей
- Fill Ultimate – мгновенно заполняет шкалу ультимативной способности
- Peeking – активирует режим свободного осмотра камеры
- Stat Editor – редактор характеристик персонажа
- Apply – применяет выбранные изменения
- Critical Rate – шанс критического удара
- Max HP – максимальное здоровье
- Critical Damage Increase – увеличение критического урона
- Attack – сила атаки
- Defense – сопротивляемость получаемому урону
- Move Speed Scalar – множитель скорости передвижения
- Attack Rate – скорость атаки
- Skill Cooldown Scalar – множитель перезарядки навыков
- Normal Attack Damage Increase – увеличение урона обычной атаки
- HP Recovery Per Sec – восстановление HP в секунду
Другие возможности Unicore Arknights Endfield
- FOV Changer – изменяет угол обзора камеры
- Camera Zoom – позволяет изменять приближение камеры
- Free Camera – включает свободное перемещение камеры
- Auto Puzzle – автоматически решает игровые головоломки
- Skip Cutscene – автоматически пропускает кат-сцены
- Auto Skip Dialogue – автоматический пропуск диалогов
- Crosshair – добавляет кастомный прицел в центр экрана
- Watermark – отображает информационную панель на экране (FPS, время и т.п.)
- Language – меню софта Unicore доступно на английском и русском языках
- Configs – возможность сохранять и загружать свои настройки для чита
