Unicore для Arknights Endfield (Юникор Аркнайтс)

Информация о чите

Unicore — премиальный софт для Arknights Endfield, известный своей стабильной работой, высокой надёжностью и фирменным стильным меню. Интерфейс разработчика Unicore отличается удобной навигацией, современным оформлением и большим количеством параметров для гибкой настройки. Возможности софта охватывают практически все аспекты геймплея. Visuals (ESP) позволяет видеть персонажей, NPC, врагов, терминалы и сундуки с подробной информацией и отдельным радаром для ориентации в окружении. Боевой режим включает расширенную кастомизацию параметров боя: изменение урона, Kill Aura, Rapid Fire, Magnetizer и другие инструменты для эффективного уничтожения противников. Отдельного внимания заслуживает редактор характеристик персонажа, позволяющий настраивать параметры вроде силы атаки, скорости, критического урона и восстановления здоровья. Также реализован автоматический сбор лута с фильтрами предметов, система телепортации по карте, квестам и объектам, а также дополнительные функции вроде свободной камеры, изменения FOV и автоматического решения головоломок. Unicore — это мощный и универсальный инструмент для комфортного исследования мира Arknights Endfield и ускоренного прогресса в игре.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia, AMD, Intel ARC
  • Клиент: Arknights Launcher, Epic Games
Combat (Боевые функции)

  • Damage Changer – изменяет наносимый урон
  • Damage Multiplier – множитель наносимого урона
  • Kill Aura – автоматически атакует врагов в радиусе действия
  • Exclude Quest Monsters – исключает квестовых монстров из Kill Aura
  • Damage % – процент наносимого урона
  • Delay Between – задержка между атаками
  • Max Distance – максимальная дистанция действия Kill Aura/Magnetizer
  • Rapid Fire – увеличивает скорость атак
  • Dumb Enemies – отключает логику врагов (они перестают атаковать)
  • Magnetizer – притягивает врагов к игроку
  • FOV Value – радиус захвата целей
  • Draw FOV – отображает радиус работы Magnetizer
  • Hide Damage Numbers – скрывает отображение чисел урона

Visuals (ESP, ВХ)

  • Enable – включить/выключить отображение ESP
  • Show Offscreen – показывает указатели на объекты за пределами экрана
  • Max Distance – максимальная дистанция прорисовки ESP
  • Box – ESP в виде рамок вокруг объектов
  • Name – отображает имя персонажа или объекта
  • Distance – показывает расстояние до цели
  • Image – отображает иконку объекта
  • Radar – отдельный радар с отображением объектов вокруг игрока
  • Range – радиус работы радара
  • Characters – показывать персонажей
  • NPC – показывает NPC
  • Character – показывает игровых персонажей
  • Terminal – показывает терминалы
  • Enemy – показывает врагов
  • Repairable Robot – показывает ремонтируемых роботов
  • Treasure – фильтр отображения сокровищ и сундуков

Auto Loot (Авто-лут предметов)

  • Auto Loot – включить/выключить автоматический сбор предметов
  • Visible Only – собирает только видимые объекты
  • Max Distance – максимальная дистанция срабатывания автосбора
  • Delay Between – задержка между сбором предметов
  • Filters – фильтры предметов для автоматического сбора
  • Treasure – различные сокровища-сундуки
  • Common Chest (High) – сундуки высокого уровня
  • Chest (Locked) – закрытые сундуки
  • Chest Bubble – сундуки с защитным барьером
  • Common Chest (Normal) – обычные сундуки
  • Common Chest – стандартные сундуки
  • Challenge – награды испытаний
  • Collectable – коллекционные предметы

Teleport (Телепорт)

  • Mouse Teleport – телепортация по клику мыши
  • Mouse Entity Teleport – телепорт к объектам под курсором
  • Quest Teleport – телепортация к текущему квесту
  • Map Teleport – включить систему телепорта через карту
  • Draw Circle – отображает круг радиуса телепорта
  • Max Distance – максимальная дистанция телепорта
  • Draw Target – отображает выбранную цель перед телепортом
  • Max FOV – радиус захвата цели для телепорта
  • Target Selection – тип выбора цели (FOV / Distance)
  • Characters – фильтр телепорта к персонажам (NPC, персонажи, терминал, враги, роботы)
  • Treasure – фильтр телепорта к сундукам и сокровищам
  • Image Scale – настройка масштаба карты
  • Draw Points – отображает точки телепорта на карте
  • Teleport To Mark – телепортация к отмеченной точке
  • Save Marked Points – сохранить отмеченные точки
  • Load Marked Points – загрузить сохраненные точки
  • Buildings – телепорт к зданиям
  • Chest – телепорт к сундукам
  • Loop – зацикливает телепортацию между точками
  • Delay Between – задержка между телепортами
  • Start From First – начать телепорт с первой точки
  • Start From Selected – начать телепорт с выбранной точки
  • Create New – создать новую точку телепорта
  • Teleport – телепортироваться к выбранной точке
  • Go To First – перейти к первой точке
  • Go To Previous – перейти к предыдущей точке
  • Go To Next – перейти к следующей точке

Player (Настройки персонажа)

  • Noclip – позволяет проходить сквозь объекты и свободно перемещаться по карте
  • Move Speed – изменяет скорость передвижения персонажа
  • Max Jump Height – изменяет максимальную высоту прыжка
  • Gravity – настройка силы гравитации персонажа
  • Godmode – включает неуязвимость к урону
  • Remove Skill CD – отключает перезарядку способностей
  • Fill Ultimate – мгновенно заполняет шкалу ультимативной способности
  • Peeking – активирует режим свободного осмотра камеры
  • Stat Editor – редактор характеристик персонажа
  • Apply – применяет выбранные изменения
  • Critical Rate – шанс критического удара
  • Max HP – максимальное здоровье
  • Critical Damage Increase – увеличение критического урона
  • Attack – сила атаки
  • Defense – сопротивляемость получаемому урону
  • Move Speed Scalar – множитель скорости передвижения
  • Attack Rate – скорость атаки
  • Skill Cooldown Scalar – множитель перезарядки навыков
  • Normal Attack Damage Increase – увеличение урона обычной атаки
  • HP Recovery Per Sec – восстановление HP в секунду

Другие возможности Unicore Arknights Endfield

  • FOV Changer – изменяет угол обзора камеры
  • Camera Zoom – позволяет изменять приближение камеры
  • Free Camera – включает свободное перемещение камеры
  • Auto Puzzle – автоматически решает игровые головоломки
  • Skip Cutscene – автоматически пропускает кат-сцены
  • Auto Skip Dialogue – автоматический пропуск диалогов
  • Crosshair – добавляет кастомный прицел в центр экрана
  • Watermark – отображает информационную панель на экране (FPS, время и т.п.)
  • Language – меню софта Unicore доступно на английском и русском языках
  • Configs – возможность сохранять и загружать свои настройки для чита

