Чит Ancient для Unturned

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Информация о чите

На этой странице мы познакомим вас с нашей новинкой для игры Unturned - Ancient. Данный софт не оставит равнодушным никого из фанатов качественных читов для этой игры. Внутри Ancient вас ждёт мощный аимбот с гибкими настройками, который можно настроить под любой стиль игры и настроение. Также здесь есть различные виды ЕСП с возможностью детальной конфигурации под свои нужды. На этом возможности данного ПО далеко не заканчиваются: вы ещё можете воспользоваться эксплойтами и Misc фичами вроде отключения отдачи, Debug камеры для свободных полётов по карте и прочего. Отдельно стоит отметить цену, ведь она по-настоящему доступна, не смотря на столько высокое качество и большое количество видов взлома. Короче говоря, если вы ищите крутейший софт для Unturned по максимально доступной цене - чит Ancient отлично покроет все ваши потребности и не разочарует. Удачи!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Vector & Silent)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот перемещает ваш прицел на модель врага
  • Silent Aimbot - мощный вид аима, ваши пули поражают цель в зоне FOV, но прицел и камера не двигаются
  • Fov - размер рабочей области аимбота в рамках которой будут выбираться цели
  • Show Fov (Color) - показывать область аима в виде окружности вокруг прицела, можно выбрать цвет
  • Bone - часть тела в которую будут нацелены выстрелы при помощи аима
  • Force Bone - возможность переключить аим на другую часть тела при зажатии выбранной клавиши
  • Hit Chance - шанс попадания при использовании сайлент аима
  • Aim Key - бинд клавиши для активации аимбота в чите Ancient
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе, все пули летят четко в одну точку
  • No Ballistic - отключение баллистики пуль при стрельбе, позволяет легче стрелять на большом расстоянии
  • Target Line - отмечать текущую цель аимбота с помощью линии
  • Target Line by Weapon Distance - менять цвет линии до цели в зависимости от дальности стрельбы оружия

Player ESP (Wallhack)

  • Players ESP - вх отображающий игроков
  • Box (Filled) - валлхак в виде коробок, можно залить фон коробки
  • Distance - расстояние в метрах до целей ВХ
  • Max Distance - ограничение дальности работы WH
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Name - никнеймы игроков
  • Item In Hand - предмет в руках у персонажа
  • Box Color By Weapon Distance - менять цвет бокса игрока в зависимости от дальности стрельбы оружия
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для различных видов WH
  • ESP Preview - превью ваших настроек ЕСП можно посмотреть в меню
  • Teammates - позволяет добавлять игроков в список друзей

World & Loot ESP

  • Zombies (Distance, Box, Name) - включить вх показывающий зомби
  • Vehicles (Name, Distance, Unlocked, Fuel, Health, Energy) - отображение транспорта с некоторыми фильтрами
  • Animals (Name, Distance) - есп показывающий диких животных
  • Loot ESP (Name, Distance) - валлхак для отображения лута
  • Item Filter by Rarity - фильтр предметов по редкости
  • Item Filter By Category - фильтр предметов по категории
  • Custom Colors - настройка цветов для различных видов ЕСП в этой вкладке
  • Max Distance - ограничить дальность работы различных видов ЕСП из этой вкладки

Loot ESP Categories (Категории лута)

  • All - показывать весь лут
  • Gun - отображение огнестрельного оружия
  • Magazine - магазины
  • Weapon Upgrade - модули для оружия
  • Melee - оружие ближнего боя
  • Food - продукты питания
  • Medical - предметы для лечения
  • Trap - ловушки
  • Key - ключи
  • Clothing - различная одежда которую можно надеть на себя
  • Debug - в данном режиме подсвечен весь лут с доп.инфой, может понадобиться для добавления новых фильтров

Misc (Остальные функции Ancient)

  • FOV Changer (Scope / Hip) - возможность менять угол обзора (в прицеле и при стрельбе от бедра)
  • Offset (Horizontal / Vertical / Depth)
  • No Sway - отключить качание камеры при стрельбе
  • No Shake - отключить тряску камеры при стрельбе
  • Weapon Info - отображать информацию об оружии (дальность стрельбы и др.)
  • Spy Notification
  • Chart
  • Compass
  • Satellite
  • Disable Exit Timer
  • Free Camera - режим свободной камеры, позволяет летать сквозь стены и смотреть базы других игроков
  • Panic Key - клавиша при нажатии которой софт будет полностью выключен