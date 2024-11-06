Чит Ancient для Unturned
Информация о чите
На этой странице мы познакомим вас с нашей новинкой для игры Unturned - Ancient. Данный софт не оставит равнодушным никого из фанатов качественных читов для этой игры. Внутри Ancient вас ждёт мощный аимбот с гибкими настройками, который можно настроить под любой стиль игры и настроение. Также здесь есть различные виды ЕСП с возможностью детальной конфигурации под свои нужды. На этом возможности данного ПО далеко не заканчиваются: вы ещё можете воспользоваться эксплойтами и Misc фичами вроде отключения отдачи, Debug камеры для свободных полётов по карте и прочего. Отдельно стоит отметить цену, ведь она по-настоящему доступна, не смотря на столько высокое качество и большое количество видов взлома. Короче говоря, если вы ищите крутейший софт для Unturned по максимально доступной цене - чит Ancient отлично покроет все ваши потребности и не разочарует. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Vector & Silent)
- Vector Aimbot - векторный аимбот перемещает ваш прицел на модель врага
- Silent Aimbot - мощный вид аима, ваши пули поражают цель в зоне FOV, но прицел и камера не двигаются
- Fov - размер рабочей области аимбота в рамках которой будут выбираться цели
- Show Fov (Color) - показывать область аима в виде окружности вокруг прицела, можно выбрать цвет
- Bone - часть тела в которую будут нацелены выстрелы при помощи аима
- Force Bone - возможность переключить аим на другую часть тела при зажатии выбранной клавиши
- Hit Chance - шанс попадания при использовании сайлент аима
- Aim Key - бинд клавиши для активации аимбота в чите Ancient
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе, все пули летят четко в одну точку
- No Ballistic - отключение баллистики пуль при стрельбе, позволяет легче стрелять на большом расстоянии
- Target Line - отмечать текущую цель аимбота с помощью линии
- Target Line by Weapon Distance - менять цвет линии до цели в зависимости от дальности стрельбы оружия
Player ESP (Wallhack)
- Players ESP - вх отображающий игроков
- Box (Filled) - валлхак в виде коробок, можно залить фон коробки
- Distance - расстояние в метрах до целей ВХ
- Max Distance - ограничение дальности работы WH
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Name - никнеймы игроков
- Item In Hand - предмет в руках у персонажа
- Box Color By Weapon Distance - менять цвет бокса игрока в зависимости от дальности стрельбы оружия
- Custom Colors - детальная настройка цветов для различных видов WH
- ESP Preview - превью ваших настроек ЕСП можно посмотреть в меню
- Teammates - позволяет добавлять игроков в список друзей
World & Loot ESP
- Zombies (Distance, Box, Name) - включить вх показывающий зомби
- Vehicles (Name, Distance, Unlocked, Fuel, Health, Energy) - отображение транспорта с некоторыми фильтрами
- Animals (Name, Distance) - есп показывающий диких животных
- Loot ESP (Name, Distance) - валлхак для отображения лута
- Item Filter by Rarity - фильтр предметов по редкости
- Item Filter By Category - фильтр предметов по категории
- Custom Colors - настройка цветов для различных видов ЕСП в этой вкладке
- Max Distance - ограничить дальность работы различных видов ЕСП из этой вкладки
Loot ESP Categories (Категории лута)
- All - показывать весь лут
- Gun - отображение огнестрельного оружия
- Magazine - магазины
- Weapon Upgrade - модули для оружия
- Melee - оружие ближнего боя
- Food - продукты питания
- Medical - предметы для лечения
- Trap - ловушки
- Key - ключи
- Clothing - различная одежда которую можно надеть на себя
- Debug - в данном режиме подсвечен весь лут с доп.инфой, может понадобиться для добавления новых фильтров
Misc (Остальные функции Ancient)
- FOV Changer (Scope / Hip) - возможность менять угол обзора (в прицеле и при стрельбе от бедра)
- Offset (Horizontal / Vertical / Depth)
- No Sway - отключить качание камеры при стрельбе
- No Shake - отключить тряску камеры при стрельбе
- Weapon Info - отображать информацию об оружии (дальность стрельбы и др.)
- Spy Notification
- Chart
- Compass
- Satellite
- Disable Exit Timer
- Free Camera - режим свободной камеры, позволяет летать сквозь стены и смотреть базы других игроков
- Panic Key - клавиша при нажатии которой софт будет полностью выключен