Чит Fecurity на Unturned: ВХ (WH) и другие функции

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Информация о чите

На данной странице размещён приватный чит Fecurity для Unturned. Чит для Антернед сделан очень качественно и включает в себя все необходимые функции: ВХ, АИМ, Лут и Контроль отдачи. За справедливую плату вы получаете софт высочайшего уровня, который позволит вам доминировать над все опасностями игрового мира. Ознакомьтесь со скриншотами, видео и списком функций, чтобы получить более подробное представление о приватном чите для Unturned. Этот продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Fecurity, что является гарантий качества и стабильности. Чит Fecurity для Антернед позволит вам играть без бана максимально долго. Не проходите мимо нашего специального предложения!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot

  • Aimbot - помощь в наведении при стрельбе
  • Aim at Shoot - аим работает всегда при стрельбе
  • Visible Only - аим только на видимые цели(не за стеной)
  • Recoil Compensation - компенсация отдачи оружия
  • FOV - зона работы аимбота
  • Target Switch Delay - задержка между сменами целей
  • Hitscan Coefficient - % выстрелов в приоритетный хитбокс
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
  • Silent Aimbot - мощный режим аимбота, пули поражают цели, хотя прицел остаётся на месте

Wallhack (ВХ на Unturned)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Enemy Only - режим в котором вх показывает только врагов
  • Boxes ESP - вх в виде коробок(квадратов)
  • Skeleton ESP - валлхак в виде скелета поверх моделей противников
  • Distance - расстояние до целей
  • Nicknames - показывать игровые никнеймы игроков
  • Weapon - показывать какое оружие в руках у игроков
  • Max Distance - ограничить максимальную дистанцию для ВХ
  • Box Outline - дополнительная обводка для боксов
  • Zombies - активировать ВХ на зомби
  • Custom Colors - позволяет поставить свои цвета для ВХ
  • Visible Check - разным цветом окрашивает игроков за стеной и в прямой видимости

Loot ESP (ВХ на лут)

  • Farm - предметы для земледелия
  • Traps And Sentries - ловушки и турели
  • Explosives - взрывчатка
  • Generators - генераторы
  • Building - материалы для строительства
  • Clothing - одежда
  • Weapons - огнестрельное и холодное оружие
  • Attachments - модификации для оружия
  • Food - провизия, продукты питания
  • Fuel - топливо для машин и генераторов
  • Tools - инструменты
  • Storages - ящики и другие контейнеры
  • Other - различный другой лут
  • Distance - расстояние до лута
  • Custom Colors - позволяет выбрать свои цвета для различного лута

Exploits (Эксплойты для Unturned)

  • Display Compass - показывать компас без его наличия в инвентаре
  • Display Map - показывать карту без её наличия в инвентаре
  • Extended Melee - увеличить дальность атаки для холодного оружия
  • Remove Shakes - убирает тряску персонажа при низком запасе ХП
  • Remove Sway - отключить качание оружия при стрельбе и прицеливании
  • Remove Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
  • Remove Grey Effect - убрать эффект серого экрана при низком запасе здоровья
  • Remove Dodge Effect - убирает тряску рук при низком ХП
  • Always Skull
  • Decrease Recoil - снизить отдачу оружия на определенный %

Misc (Остальные функции)

  • FOV Changer - изменить угол обзора(отдалить камеру)
  • World Time - установить любое время суток
  • Weapon Panel
  • Aim Key - выбор клавиши для аимбота
  • Menu Key - привязка своей клавиши для меню