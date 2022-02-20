Чит Fecurity на Unturned: ВХ (WH) и другие функции
Информация о чите
На данной странице размещён приватный чит Fecurity для Unturned. Чит для Антернед сделан очень качественно и включает в себя все необходимые функции: ВХ, АИМ, Лут и Контроль отдачи. За справедливую плату вы получаете софт высочайшего уровня, который позволит вам доминировать над все опасностями игрового мира. Ознакомьтесь со скриншотами, видео и списком функций, чтобы получить более подробное представление о приватном чите для Unturned. Этот продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Fecurity, что является гарантий качества и стабильности. Чит Fecurity для Антернед позволит вам играть без бана максимально долго. Не проходите мимо нашего специального предложения!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot
- Aimbot - помощь в наведении при стрельбе
- Aim at Shoot - аим работает всегда при стрельбе
- Visible Only - аим только на видимые цели(не за стеной)
- Recoil Compensation - компенсация отдачи оружия
- FOV - зона работы аимбота
- Target Switch Delay - задержка между сменами целей
- Hitscan Coefficient - % выстрелов в приоритетный хитбокс
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности
- Silent Aimbot - мощный режим аимбота, пули поражают цели, хотя прицел остаётся на месте
Wallhack (ВХ на Unturned)
- Player ESP - вх на игроков
- Enemy Only - режим в котором вх показывает только врагов
- Boxes ESP - вх в виде коробок(квадратов)
- Skeleton ESP - валлхак в виде скелета поверх моделей противников
- Distance - расстояние до целей
- Nicknames - показывать игровые никнеймы игроков
- Weapon - показывать какое оружие в руках у игроков
- Max Distance - ограничить максимальную дистанцию для ВХ
- Box Outline - дополнительная обводка для боксов
- Zombies - активировать ВХ на зомби
- Custom Colors - позволяет поставить свои цвета для ВХ
- Visible Check - разным цветом окрашивает игроков за стеной и в прямой видимости
Loot ESP (ВХ на лут)
- Farm - предметы для земледелия
- Traps And Sentries - ловушки и турели
- Explosives - взрывчатка
- Generators - генераторы
- Building - материалы для строительства
- Clothing - одежда
- Weapons - огнестрельное и холодное оружие
- Attachments - модификации для оружия
- Food - провизия, продукты питания
- Fuel - топливо для машин и генераторов
- Tools - инструменты
- Storages - ящики и другие контейнеры
- Other - различный другой лут
- Distance - расстояние до лута
- Custom Colors - позволяет выбрать свои цвета для различного лута
Exploits (Эксплойты для Unturned)
- Display Compass - показывать компас без его наличия в инвентаре
- Display Map - показывать карту без её наличия в инвентаре
- Extended Melee - увеличить дальность атаки для холодного оружия
- Remove Shakes - убирает тряску персонажа при низком запасе ХП
- Remove Sway - отключить качание оружия при стрельбе и прицеливании
- Remove Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
- Remove Grey Effect - убрать эффект серого экрана при низком запасе здоровья
- Remove Dodge Effect - убирает тряску рук при низком ХП
- Always Skull
- Decrease Recoil - снизить отдачу оружия на определенный %
Misc (Остальные функции)
- FOV Changer - изменить угол обзора(отдалить камеру)
- World Time - установить любое время суток
- Weapon Panel
- Aim Key - выбор клавиши для аимбота
- Menu Key - привязка своей клавиши для меню