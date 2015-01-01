Информация о чите

Представляем вашему вниманию новинку для Unturned — приватный чит SMG от проверенного разработчика, зарекомендовавшего себя в других популярных играх. Этот продукт выделяется стильным и удобным меню, широким функционалом и гибкими настройками для каждой функции. Внутри вы найдете мощный аимбот, качественный Wallhack, Loot ESP с фильтрами по категориям, а также базовые эксплойты, упрощающие игровой процесс. Благодаря фильтрам вы с лёгкостью сможете находить нужные предметы на карте. Чит поддерживает два языка интерфейса — русский и английский, а также оснащён встроенным HWID-спуфером для обхода блокировок по железу. SMG для Unturned — это отличное сочетание качества, доступной цены и безопасности. Если вы ищете эффективный и функциональный софт для Антюрнед — СМГ вас не разочарует!