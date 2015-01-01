SMG Unturned (СМГ Антюрнед)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новинку для Unturned — приватный чит SMG от проверенного разработчика, зарекомендовавшего себя в других популярных играх. Этот продукт выделяется стильным и удобным меню, широким функционалом и гибкими настройками для каждой функции. Внутри вы найдете мощный аимбот, качественный Wallhack, Loot ESP с фильтрами по категориям, а также базовые эксплойты, упрощающие игровой процесс. Благодаря фильтрам вы с лёгкостью сможете находить нужные предметы на карте. Чит поддерживает два языка интерфейса — русский и английский, а также оснащён встроенным HWID-спуфером для обхода блокировок по железу. SMG для Unturned — это отличное сочетание качества, доступной цены и безопасности. Если вы ищете эффективный и функциональный софт для Антюрнед — СМГ вас не разочарует!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable - включить/выключить работу аимбота
- Aim Key - бинд клавиши для активации аима
- Auto Switch - авто смена цели аимом
- Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
- Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
- FOV - размер рабочей области для аимбота
- Show Radius - показывать область работы аима на экране
- Max Distance - дальность работы аимбота
- Show Target Bone - показывать приоритетную кость для аима
- Show Line to Target - показывать текущую цель для аима
- Bone - выбор частей тела в которые будет наводиться аимбот
- Bone Preview - визуальное превью выбранных хитбоксов
ВХ
- Players - вх для отображения игроков
- Zombies - ВХ для отображения зомби
- Box ESP - WH в виде коробок
- Box Style (Normal / 2D / Filled) - настройки вида коробок
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - предмет в руках у цели
- Distance - расстояние до персонажей
- Max Distance - дальность работы ESP
- Visible Check - по разному показывать игроков за препятствиями и в прямой видимости
- Preview ESP - превью того как ЕСП будет выглядеть в игре
Предметы и Объекты
- Loot ESP - ВХ для отображения лута
- Categories - фильтр отображаемых предметов по категориям, доступно 48 фильтров
- Vehicles - показывать транспортные средства с помощью ESP
- Animals - отображение животных и их фильтр по типу
- Other - показ других объектов
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Dsitance - настройка дальность работы World & Loot ESP
- Icons - многие виды объектов отображаются вместе с соответствующими иконками
Misc (Другие Возможности SMG Unturned)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Player List - окно со списком игроков на сервере
- No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключить покачивание оружия при стрельбе
- Disable Stun - отключить оглушение вашего персонажа
- Disable Pain - отключить эффект боли для вашего персонажа
- Disable Hallucinating - убирает галлюцинации
- Change Sky Color - изменяет цвет неба в игре
- Configs - возможность сохранять свои настройки чита SMG для Unturned
- Spoofer - встроенный HWID спуфер для обхода бана от античита
- Language - меню чита доступно на 2 языках: русском и английском
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