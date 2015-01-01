SMG Unturned (СМГ Антюрнед)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию новинку для Unturnedприватный чит SMG от проверенного разработчика, зарекомендовавшего себя в других популярных играх. Этот продукт выделяется стильным и удобным меню, широким функционалом и гибкими настройками для каждой функции. Внутри вы найдете мощный аимбот, качественный Wallhack, Loot ESP с фильтрами по категориям, а также базовые эксплойты, упрощающие игровой процесс. Благодаря фильтрам вы с лёгкостью сможете находить нужные предметы на карте. Чит поддерживает два языка интерфейса — русский и английский, а также оснащён встроенным HWID-спуфером для обхода блокировок по железу. SMG для Unturned — это отличное сочетание качества, доступной цены и безопасности. Если вы ищете эффективный и функциональный софт для АнтюрнедСМГ вас не разочарует!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable - включить/выключить работу аимбота
  • Aim Key - бинд клавиши для активации аима
  • Auto Switch - авто смена цели аимом
  • Silent Aim - мощный вид аима, пули поражают цели, но прицел и камера не двигаются
  • Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
  • FOV - размер рабочей области для аимбота
  • Show Radius - показывать область работы аима на экране
  • Max Distance - дальность работы аимбота
  • Show Target Bone - показывать приоритетную кость для аима
  • Show Line to Target - показывать текущую цель для аима
  • Bone - выбор частей тела в которые будет наводиться аимбот
  • Bone Preview - визуальное превью выбранных хитбоксов

ВХ

  • Players - вх для отображения игроков
  • Zombies - ВХ для отображения зомби
  • Box ESP - WH в виде коробок
  • Box Style (Normal / 2D / Filled) - настройки вида коробок
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - предмет в руках у цели
  • Distance - расстояние до персонажей
  • Max Distance - дальность работы ESP
  • Visible Check - по разному показывать игроков за препятствиями и в прямой видимости
  • Preview ESP - превью того как ЕСП будет выглядеть в игре

Предметы и Объекты

  • Loot ESP - ВХ для отображения лута
  • Categories - фильтр отображаемых предметов по категориям, доступно 48 фильтров
  • Vehicles - показывать транспортные средства с помощью ESP
  • Animals - отображение животных и их фильтр по типу
  • Other - показ других объектов
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние до отображаемых объектов
  • Max Dsitance - настройка дальность работы World & Loot ESP
  • Icons - многие виды объектов отображаются вместе с соответствующими иконками

Misc (Другие Возможности SMG Unturned)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Player List - окно со списком игроков на сервере
  • No Spread - отключить разброс пуль при стрельбе
  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить покачивание оружия при стрельбе
  • Disable Stun - отключить оглушение вашего персонажа
  • Disable Pain - отключить эффект боли для вашего персонажа
  • Disable Hallucinating - убирает галлюцинации
  • Change Sky Color - изменяет цвет неба в игре
  • Configs - возможность сохранять свои настройки чита SMG для Unturned
  • Spoofer - встроенный HWID спуфер для обхода бана от античита
  • Language - меню чита доступно на 2 языках: русском и английском

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