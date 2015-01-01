Информация о чите

Приватный чит Arcane для Unturned — это профессиональное решение, созданное для игроков, которые ценят стабильность, гибкость настроек и высокий уровень безопасности. Данное ПО оснащено мощным векторным аимботом, который можно детально настроить под любой стиль игры: от максимально легитного до уверенного агрессивного. Вы сами регулируете скорость наведения, зону захвата, приоритеты целей и многое другое. Визуальный функционал выполнен на высочайшем уровне: ESP показывает игроков, зомби, контейнеры, ценный лут и различные объекты карты. Все элементы можно настроить по цвету, дистанции, типу отображения и фильтрам редкости, что позволит вам видеть ровно то, что необходимо. Чит также включает полезные опции вроде отключения отдачи, тряски, разброса при стрельбе и удобного FOV Changer, расширяющего обзор. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — Arcane полностью скрывает свои элементы на скриншотах, видеозаписях и стримах, что обеспечивает дополнительную безопасность. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки и загружать их одним кликом при следующем запуске игры. Чит работает стабильно, уверенно обходит античит и при этом остаётся одним из самых доступных в своём классе.