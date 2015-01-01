Arcane для Unturned

Информация о чите

Приватный чит Arcane для Unturned — это профессиональное решение, созданное для игроков, которые ценят стабильность, гибкость настроек и высокий уровень безопасности. Данное ПО оснащено мощным векторным аимботом, который можно детально настроить под любой стиль игры: от максимально легитного до уверенного агрессивного. Вы сами регулируете скорость наведения, зону захвата, приоритеты целей и многое другое. Визуальный функционал выполнен на высочайшем уровне: ESP показывает игроков, зомби, контейнеры, ценный лут и различные объекты карты. Все элементы можно настроить по цвету, дистанции, типу отображения и фильтрам редкости, что позволит вам видеть ровно то, что необходимо. Чит также включает полезные опции вроде отключения отдачи, тряски, разброса при стрельбе и удобного FOV Changer, расширяющего обзор. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — Arcane полностью скрывает свои элементы на скриншотах, видеозаписях и стримах, что обеспечивает дополнительную безопасность. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки и загружать их одним кликом при следующем запуске игры. Чит работает стабильно, уверенно обходит античит и при этом остаётся одним из самых доступных в своём классе.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - активировать Аимбот
  • Aim Key - клавиши для активации наведения на цель
  • Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, включен постоянно)
  • Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
  • Bones - выбор кости куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
  • Targets - цели по которым аим выбирает приоритет прицеливания
  • FOV - область действия аимбота
  • FOV Style - дополнительный стиль для окружности аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аима
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах

Visuals (Игроки, Зомби)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Box Style - настройка внешнего вида боксов (тип, цвет, заливка и т.п.)
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
  • Health - показать ХП в виде полоски и/или текста
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Thickness - толщина линий у скелетов
  • View Line - направление взгляда врагов
  • Name - показывать ники/имена игроков
  • Distance - расстояниец до целей в метрах
  • Max Distance - дальность работы ВХ

Экслойты

  • No Recoil - отключить отдачу
  • No Spread - убрать разброс оружия
  • No Shake - отключить тряску оружия
  • Compass - всегда отображает компас
  • Unhide Map - полностью раскрыть карту мира
  • Free Camera - включить свободный полет камеры
  • FOV Changer - увеличить угол обзора

World ESP

  • Objects - отображает различные объекты
  • Vehicles - показывает транспорт
  • Aniamls - показывать животных
  • Distance - расстояние до объектов в метрах
  • Оружие
  • Ближнее оружие
  • Боеприпасы
  • Прицелы и оптика
  • Медицина
  • Рюкзаки
  • Контейнеры
  • Ящики
  • Ключ
  • Танк
  • Еда
  • Ловушки
  • Инструменты
  • Другие предметы
  • Машины
  • Самолеты
  • Вертолеты
  • Дирижабли
  • Лодки
  • Поезда
  • Другие объекты

Другие фичи Arcane Unturned

  • Custom Colors - возможность назначить свой цвет для ВХ элементов
  • Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для меню чита
  • Unload Key - клавиша для безопасного выключения чита из игры
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Battle-Mode - при активации весь ВХ кроме игроков будет выключен
  • Configs - система профилей с настройками чита (создать, сохранить, загрузить, поделиться, редактировать, удалить)
  • Stream-Proof - меню чита и интерфейс не видно на скринах, видео и стримах

