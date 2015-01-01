Arcane для Unturned
Информация о чите
Приватный чит Arcane для Unturned — это профессиональное решение, созданное для игроков, которые ценят стабильность, гибкость настроек и высокий уровень безопасности. Данное ПО оснащено мощным векторным аимботом, который можно детально настроить под любой стиль игры: от максимально легитного до уверенного агрессивного. Вы сами регулируете скорость наведения, зону захвата, приоритеты целей и многое другое. Визуальный функционал выполнен на высочайшем уровне: ESP показывает игроков, зомби, контейнеры, ценный лут и различные объекты карты. Все элементы можно настроить по цвету, дистанции, типу отображения и фильтрам редкости, что позволит вам видеть ровно то, что необходимо. Чит также включает полезные опции вроде отключения отдачи, тряски, разброса при стрельбе и удобного FOV Changer, расширяющего обзор. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — Arcane полностью скрывает свои элементы на скриншотах, видеозаписях и стримах, что обеспечивает дополнительную безопасность. Система конфигов позволит сохранить ваши настройки и загружать их одним кликом при следующем запуске игры. Чит работает стабильно, уверенно обходит античит и при этом остаётся одним из самых доступных в своём классе.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - активировать Аимбот
- Aim Key - клавиши для активации наведения на цель
- Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, включен постоянно)
- Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
- Bones - выбор кости куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
- Targets - цели по которым аим выбирает приоритет прицеливания
- FOV - область действия аимбота
- FOV Style - дополнительный стиль для окружности аимбота
- Smooth - сглаживание движений аима
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах
Visuals (Игроки, Зомби)
- Box - ВХ в виде боксов
- Box Style - настройка внешнего вида боксов (тип, цвет, заливка и т.п.)
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
- Health - показать ХП в виде полоски и/или текста
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Thickness - толщина линий у скелетов
- View Line - направление взгляда врагов
- Name - показывать ники/имена игроков
- Distance - расстояниец до целей в метрах
- Max Distance - дальность работы ВХ
Экслойты
- No Recoil - отключить отдачу
- No Spread - убрать разброс оружия
- No Shake - отключить тряску оружия
- Compass - всегда отображает компас
- Unhide Map - полностью раскрыть карту мира
- Free Camera - включить свободный полет камеры
- FOV Changer - увеличить угол обзора
World ESP
- Objects - отображает различные объекты
- Vehicles - показывает транспорт
- Aniamls - показывать животных
- Distance - расстояние до объектов в метрах
- Оружие
- Ближнее оружие
- Боеприпасы
- Прицелы и оптика
- Медицина
- Рюкзаки
- Контейнеры
- Ящики
- Ключ
- Танк
- Еда
- Ловушки
- Инструменты
- Другие предметы
- Машины
- Самолеты
- Вертолеты
- Дирижабли
- Лодки
- Поезда
- Другие объекты
Другие фичи Arcane Unturned
- Custom Colors - возможность назначить свой цвет для ВХ элементов
- Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для меню чита
- Unload Key - клавиша для безопасного выключения чита из игры
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Battle-Mode - при активации весь ВХ кроме игроков будет выключен
- Configs - система профилей с настройками чита (создать, сохранить, загрузить, поделиться, редактировать, удалить)
- Stream-Proof - меню чита и интерфейс не видно на скринах, видео и стримах
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Ancient Unturned
- Мощный Аим для Unturned: Silent, Ноу Рекойл
- ВХ для Unturned: Игроки, Зомби, Лут и многое другое
- Debug Camera (Free Camera) и другие Misc функции
Medusa Unturned
- Мощный Silent Aimbot для полного доминирования
- Все необходимые виды ESP: Игроки, Лут, Транспорт
- Рабочий SkinChanger для Unturned и другие эксплойты
Fecurity Unturned
- Безопасный Приватный Чит для Unturned
- Всё необходимое: Aim, WH, Loot и Misc
- Гибкая настройка для Аимбота и ВХ
SMG Unturned
- Хороший Аимбот с детальной настройкой
- Wallhack с отображением игроков и лута
- Стильное меню и встроенный HWID-Spoofer