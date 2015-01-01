Информация о чите

Приватный чит Medusa для игры Unturned — это мощный и многофункциональный софт для популярного бесплатного онлайн-шутера. Программа включает в себя мощный Silent Aimbot, Wallhack для отображения противников, а также расширенный набор эксплойтов, позволяющих получить заметное преимущество в бою. Дополнительно присутствует ESP на предметы, транспорт и другие игровые объекты. Из уникальных особенностей стоит выделить визуальные модификации, изменение соотношения сторон экрана, а также встроенный SkinChanger. Всё это делает Medusa не просто читом, а настоящим HVH / Rage-инструментом, открывающим максимум возможностей для доминирования на сервере. Цена на продукт доступная, что делает его отличным выбором даже для новичков. Софт обладает высокой степенью защиты, так как его автор — опытный разработчик, ранее создававший софт для таких сложных проектов, как Escape from Tarkov и DayZ. Если вы хотите попробовать необычный и мощный чит для Антюрнед, Медуза станет идеальным решением!