Medusa Unturned (Медуза Антюрнед)

Информация о чите

Приватный чит Medusa для игры Unturned — это мощный и многофункциональный софт для популярного бесплатного онлайн-шутера. Программа включает в себя мощный Silent Aimbot, Wallhack для отображения противников, а также расширенный набор эксплойтов, позволяющих получить заметное преимущество в бою. Дополнительно присутствует ESP на предметы, транспорт и другие игровые объекты. Из уникальных особенностей стоит выделить визуальные модификации, изменение соотношения сторон экрана, а также встроенный SkinChanger. Всё это делает Medusa не просто читом, а настоящим HVH / Rage-инструментом, открывающим максимум возможностей для доминирования на сервере. Цена на продукт доступная, что делает его отличным выбором даже для новичков. Софт обладает высокой степенью защиты, так как его автор — опытный разработчик, ранее создававший софт для таких сложных проектов, как Escape from Tarkov и DayZ. Если вы хотите попробовать необычный и мощный чит для Антюрнед, Медуза станет идеальным решением!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)

  • Enable - включить/выключить работу аимбота
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Force Body Aim - режим работы аима только в тело
  • Max Distance - ограничить дальность работы аима
  • Auto Max Distance - автоматически определять дальность стрельбы вашего оружия
  • Show Limit Range - показывать возможную дальность стрельбы
  • FOV - размер области в которой аимбот выбирает цели
  • Draw FOV (Color, Style, Filled) - показывать круг аима на экране
  • Bone (Голова/Шея/Тело) - выбор частей тела для АИМА
  • Nearest Bone - в этом режиме аим целится в ближайшую часть тела
  • Target information - показывать информацию о текущей целе аима
  • Line to target - линия до вашей текущей цели аимбота

Players ESP (Wallhack)

  • Players ESP - ВХ может показывать игроков
  • Zombies ESP - ВХ также может показывать зомби
  • Only Visible - в этом режиме показываются только цели не за стенами
  • Show Friends - показывать ваших тимейтов
  • Box ESP - базовый ЕСП в виде коробок
  • Box Style (Углы, Обводка, 2D Box, Заливка) - настройка визуального стиля коробок
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Highlight - подсветка моделей противников
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - ограничить дальность ESP
  • Item In Hands - предмет в руках у игрока

World ESP (Транспорт, Объекты, Животные)

  • Transport - показывать различный транспорт с помощью WH
  • Animals - отображение расположения животных
  • Objects - различные игровые объекты
  • Type - отображение и фильтр отображаемых объектов и транспорта по их типу
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - ограничить дальность работы отдельных категорий
  • Show Only When Hoovering - показывать информацию только при наведении
  • Hide In Battle Mode - скрывать при активации боевого режима

Loot ESP (Предметы)

  • Categories (Hat, Pants, Shirt, Backpack, Gun, Magazine, Food, Water, Other) - отображение категорий предметов, фильтр по категориям
  • Rarities (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mythical) - отображение редкости предметов, фильтр по редкости, разные цвета в зависимости от редкости
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Distance - расстояние в метрах до лута
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP
  • Hide in battle mode - скрывать лут в Battle Mode

Misc (Другие Функции Medusa Unturned)

  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread - отключить разброс пуль, всё поражает одну точку
  • No Sway - отключить качание оружия при стрельбе
  • No Ballistic - отключить баллистику пуль при стрельбе
  • Extended Melee - повышенная дальность холодного оружия
  • FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора камеры
  • Aspect Ratio - изменить соотношение сторон изображения
  • Free Camera - режим свободной камеры
  • Zoom Hack - возможность приближать камеру
  • Auto Loot - авто-подбор добычи на повышенном расстоянии
  • Unlock Map - разблокировать возможность открывать карту
  • Unlock Thrid Person - позволяет использовать вид от 3 лица
  • Disable Exit Timer - отключить таймер перед выходом с сервера
  • Time Changer - возможность поставить любое время суток
  • Show Compass - добавляет компас на экран

Weather Changer (Погода)

  • Weather Changer - позволяет визуально изменять эффекты погоды и некоторых других элементов игры
  • Sky - изменить цвет неба
  • Equator - изменить цвет линии горизонта
  • Ground - наложить цвет на поверхность земли
  • Sun - изменить цвет солнца
  • Rays - позволяет менять цвет и интенсивность солнечных лучей
  • Fog - позволяет менять цвет и плотность тумана
  • Cloud - возможность менять цвет и плотность облаков

Дополнительные Возможности Медуза Unturned

  • Anti Spy - скрыть чит во время проверок от админов
  • Character Skin Changer - позволяет менять скины персонажей
  • Weapon Skin Changer - позволяет менять скины оружия
  • Player List - отдельное окно со списком игроков на сервере, можно скопировать ссылку на Steam или добавить в друзья в чите
  • Configs - возможность сохранять и загружать свои настройки чита Medusa для Unturned
  • Menu Key - вы можете забиндить свою клавишу для вызова меню
  • Panic Key - клавиша при нажатии которой чит будет полностью отключен
  • Battle Mode Key - клавиша для активации боевого режима, в нём отключается весь лишний ESP
  • Menu Style - вы можете менять визуальный стиль меню софта Medusa
  • Language - меню доступно на 3 языках: русском, английском и китайском

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