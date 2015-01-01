Medusa Unturned (Медуза Антюрнед)
Информация о чите
Приватный чит Medusa для игры Unturned — это мощный и многофункциональный софт для популярного бесплатного онлайн-шутера. Программа включает в себя мощный Silent Aimbot, Wallhack для отображения противников, а также расширенный набор эксплойтов, позволяющих получить заметное преимущество в бою. Дополнительно присутствует ESP на предметы, транспорт и другие игровые объекты. Из уникальных особенностей стоит выделить визуальные модификации, изменение соотношения сторон экрана, а также встроенный SkinChanger. Всё это делает Medusa не просто читом, а настоящим HVH / Rage-инструментом, открывающим максимум возможностей для доминирования на сервере. Цена на продукт доступная, что делает его отличным выбором даже для новичков. Софт обладает высокой степенью защиты, так как его автор — опытный разработчик, ранее создававший софт для таких сложных проектов, как Escape from Tarkov и DayZ. Если вы хотите попробовать необычный и мощный чит для Антюрнед, Медуза станет идеальным решением!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аимбот)
- Enable - включить/выключить работу аимбота
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Force Body Aim - режим работы аима только в тело
- Max Distance - ограничить дальность работы аима
- Auto Max Distance - автоматически определять дальность стрельбы вашего оружия
- Show Limit Range - показывать возможную дальность стрельбы
- FOV - размер области в которой аимбот выбирает цели
- Draw FOV (Color, Style, Filled) - показывать круг аима на экране
- Bone (Голова/Шея/Тело) - выбор частей тела для АИМА
- Nearest Bone - в этом режиме аим целится в ближайшую часть тела
- Target information - показывать информацию о текущей целе аима
- Line to target - линия до вашей текущей цели аимбота
Players ESP (Wallhack)
- Players ESP - ВХ может показывать игроков
- Zombies ESP - ВХ также может показывать зомби
- Only Visible - в этом режиме показываются только цели не за стенами
- Show Friends - показывать ваших тимейтов
- Box ESP - базовый ЕСП в виде коробок
- Box Style (Углы, Обводка, 2D Box, Заливка) - настройка визуального стиля коробок
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Highlight - подсветка моделей противников
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - ограничить дальность ESP
- Item In Hands - предмет в руках у игрока
World ESP (Транспорт, Объекты, Животные)
- Transport - показывать различный транспорт с помощью WH
- Animals - отображение расположения животных
- Objects - различные игровые объекты
- Type - отображение и фильтр отображаемых объектов и транспорта по их типу
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - ограничить дальность работы отдельных категорий
- Show Only When Hoovering - показывать информацию только при наведении
- Hide In Battle Mode - скрывать при активации боевого режима
Loot ESP (Предметы)
- Categories (Hat, Pants, Shirt, Backpack, Gun, Magazine, Food, Water, Other) - отображение категорий предметов, фильтр по категориям
- Rarities (Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Mythical) - отображение редкости предметов, фильтр по редкости, разные цвета в зависимости от редкости
- Name - названия отображаемых предметов
- Distance - расстояние в метрах до лута
- Max Distance - дальность работы Loot ESP
- Hide in battle mode - скрывать лут в Battle Mode
Misc (Другие Функции Medusa Unturned)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Spread - отключить разброс пуль, всё поражает одну точку
- No Sway - отключить качание оружия при стрельбе
- No Ballistic - отключить баллистику пуль при стрельбе
- Extended Melee - повышенная дальность холодного оружия
- FOV Changer - позволяет увеличить угол обзора камеры
- Aspect Ratio - изменить соотношение сторон изображения
- Free Camera - режим свободной камеры
- Zoom Hack - возможность приближать камеру
- Auto Loot - авто-подбор добычи на повышенном расстоянии
- Unlock Map - разблокировать возможность открывать карту
- Unlock Thrid Person - позволяет использовать вид от 3 лица
- Disable Exit Timer - отключить таймер перед выходом с сервера
- Time Changer - возможность поставить любое время суток
- Show Compass - добавляет компас на экран
Weather Changer (Погода)
- Weather Changer - позволяет визуально изменять эффекты погоды и некоторых других элементов игры
- Sky - изменить цвет неба
- Equator - изменить цвет линии горизонта
- Ground - наложить цвет на поверхность земли
- Sun - изменить цвет солнца
- Rays - позволяет менять цвет и интенсивность солнечных лучей
- Fog - позволяет менять цвет и плотность тумана
- Cloud - возможность менять цвет и плотность облаков
Дополнительные Возможности Медуза Unturned
- Anti Spy - скрыть чит во время проверок от админов
- Character Skin Changer - позволяет менять скины персонажей
- Weapon Skin Changer - позволяет менять скины оружия
- Player List - отдельное окно со списком игроков на сервере, можно скопировать ссылку на Steam или добавить в друзья в чите
- Configs - возможность сохранять и загружать свои настройки чита Medusa для Unturned
- Menu Key - вы можете забиндить свою клавишу для вызова меню
- Panic Key - клавиша при нажатии которой чит будет полностью отключен
- Battle Mode Key - клавиша для активации боевого режима, в нём отключается весь лишний ESP
- Menu Style - вы можете менять визуальный стиль меню софта Medusa
- Language - меню доступно на 3 языках: русском, английском и китайском
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