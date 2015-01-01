На данной странице размещена инструкция по запуску софта Medusa Unturned.
Как скачать и запустить Medusa
Пошаговая инструкция по использованию:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Рекомендуем перед запуском зайти в игру без чита и установить "Borderless (Безрамочный)" режим экрана.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
- Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта.
- После небольшой загрузки лоадер закроется, потом появится консоль. Нужно будет немного подождать, консоль должна закрыться без ошибок.
- Запускайте игру. После полной загрузки игры подождите 15 секунд и нажмите F2 в главном меню. Через несколько секунд появится меню чита.
- Чит успешно запущен, для открытия/закрытия меню используйте клавишу Insert.
Если вы хотите использовать данный софт вместе с каким-либо спуфером, то всегда запускайте сначала лоадер чита и активируйте ключ, только после этого можно запускать спуфер.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Также процесс запуска софтов Medusa представлен на видео ниже.
Видео с запуском и демонстрацией работы
Видео скоро появится здесь.
Возможные проблемы и пути их решения
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Mason не работают.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
- Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку "Пуск", введите в поиске "Изоляция ядра", в открывшемся окне отключите все параметры.
- Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.
- Если после успешного инжекта меню чита не появляется, то это значит, что нужно попробовать запускать лаунчер игры и лоадер чита от имени администратора.
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