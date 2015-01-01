На данной странице размещена инструкция по запуску софта Medusa Unturned.

Как скачать и запустить Medusa

Пошаговая инструкция по использованию:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.

Рекомендуем перед запуском зайти в игру без чита и установить "Borderless (Безрамочный)" режим экрана. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта. После небольшой загрузки лоадер закроется, потом появится консоль. Нужно будет немного подождать, консоль должна закрыться без ошибок. Запускайте игру. После полной загрузки игры подождите 15 секунд и нажмите F2 в главном меню. Через несколько секунд появится меню чита. Чит успешно запущен, для открытия/закрытия меню используйте клавишу Insert.

Если вы хотите использовать данный софт вместе с каким-либо спуфером, то всегда запускайте сначала лоадер чита и активируйте ключ, только после этого можно запускать спуфер.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Также процесс запуска софтов Medusa представлен на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы

Видео скоро появится здесь.

Возможные проблемы и пути их решения

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Убедитесь, что вы поставили " Оконный " или " Безрамочный " режим экрана в игре. В " Полноэкранном " режиме читы Mason не работают.

" или " " режим экрана в игре. В " " режиме читы Mason не работают. Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Если после успешного инжекта меню чита не появляется, то это значит, что нужно попробовать запускать лаунчер игры и лоадер чита от имени администратора.

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