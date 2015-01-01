Мануал по использованию ПО Medusa для Unturned (Гайд)

Unturned

На данной странице размещена инструкция по запуску софта Medusa Unturned.

Как скачать и запустить Medusa

Пошаговая инструкция по использованию:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
    • Рекомендуем перед запуском зайти в игру без чита и установить "Borderless (Безрамочный)" режим экрана.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
  6. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта.
  7. После небольшой загрузки лоадер закроется, потом появится консоль. Нужно будет немного подождать, консоль должна закрыться без ошибок.
  8. Запускайте игру. После полной загрузки игры подождите 15 секунд и нажмите F2 в главном меню. Через несколько секунд появится меню чита.
  9. Чит успешно запущен, для открытия/закрытия меню используйте клавишу Insert.

Если вы хотите использовать данный софт вместе с каким-либо спуфером, то всегда запускайте сначала лоадер чита и активируйте ключ, только после этого можно запускать спуфер.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Также процесс запуска софтов Medusa представлен на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы

Видео скоро появится здесь.

Возможные проблемы и пути их решения

Распространённые ошибки и способы их решения:

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