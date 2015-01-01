Масон на Унтурнед (Mason Unturned)
Информация о чите
Mason для Unturned — приватный чит с отличным набором функций для комфортной игры на любых серверах. Продукт сочетает легкую настройку, удобное меню и широкий набор возможностей, позволяя получить максимум информации об окружении и значительно повысить эффективность в PvP и PvE. Основой функционала выступает аимбот с плавной настройкой, регулируемым FOV и поддержкой аима от первого лица. Информативный ESP / Wallhack отображает игроков, животных, транспорт, лут, оружейные модули, боеприпасы, еду и другие полезные предметы с возможностью гибкой настройки дистанции отображения. Для более уверенной стрельбы предусмотрены отключение отдачи, разброса и покачивания оружия. Дополняют возможности свободная камера, боевой режим для быстрого скрытия лишнего ESP, встроенный прицел, система обмена конфигами через буфер обмена и оптимизация нагрузки чита на процессор.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аим Бот)
- Enabled – включает и отключает работу аимбота
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота (удерживать)
- Aim Smooth – регулирует плавность наведения на цель (настраивается)
- Aim FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для аимбота (настраивается)
- Show FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
- 1st POV – аимбот работает только при виде от 1-го лица
Visuals (ВХ)
- Enabled – включает и отключает ESP
- Bounding Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
- Name – отображает никнеймы игроков
- Weapon – отображает оружие, которое находится в руках игрока
- Health – отображает запас здоровья игроков
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Animals – отображает животных
- Vehicles – отображает транспорт
- Loot – отображает предметы, лежащие на земле
- Attachments – отображает оружейные модули и навесное оборудование
- Ammunition – отображает боеприпасы
- Special – отображает особые и редкие предметы
- Food – отображает еду и расходуемые припасы
- Minimize Labels – уменьшает размер подписей и информации у ESP-объектов для более компактного отображения
- Loot Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения предметов
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения ESP
Другие функции Mason Unturned
- Instant Reload – мгновенно завершает перезарядку оружия
- Remove Recoil – полностью убирает отдачу оружия при стрельбе
- Remove Spread – убирает разброс пуль, повышая точность стрельбы
- Remove Sway – отключает покачивание оружия во время прицеливания
- Free Camera – включает свободную камеру для обзора карты и окружения (можно назначить кнопку)
- Battle Mode Key – позволяет назначить горячую клавишу для активации боевого режима (скрыть лишний ESP)
- Backdrop – включает затемнение фона во время работы меню для более комфортного использования
- Show Cross – отображает дополнительный прицел в центре экрана
- Save CPU – снижает нагрузку на процессор за счет оптимизации работы меню
- Load Config from Clipboard – загружает конфигурацию из буфера обмена
- Save Config to Clipboard – копирует текущую конфигурацию в буфер обмена для быстрого сохранения или обмена настройками
- Stream-Proof – можно скрыть чит на скриншотах, видео и стримах (опционально)
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