Информация о чите

Mason для Unturned — приватный чит с отличным набором функций для комфортной игры на любых серверах. Продукт сочетает легкую настройку, удобное меню и широкий набор возможностей, позволяя получить максимум информации об окружении и значительно повысить эффективность в PvP и PvE. Основой функционала выступает аимбот с плавной настройкой, регулируемым FOV и поддержкой аима от первого лица. Информативный ESP / Wallhack отображает игроков, животных, транспорт, лут, оружейные модули, боеприпасы, еду и другие полезные предметы с возможностью гибкой настройки дистанции отображения. Для более уверенной стрельбы предусмотрены отключение отдачи, разброса и покачивания оружия. Дополняют возможности свободная камера, боевой режим для быстрого скрытия лишнего ESP, встроенный прицел, система обмена конфигами через буфер обмена и оптимизация нагрузки чита на процессор.