Масон на Унтурнед (Mason Unturned)

Информация о чите

Mason для Unturned — приватный чит с отличным набором функций для комфортной игры на любых серверах. Продукт сочетает легкую настройку, удобное меню и широкий набор возможностей, позволяя получить максимум информации об окружении и значительно повысить эффективность в PvP и PvE. Основой функционала выступает аимбот с плавной настройкой, регулируемым FOV и поддержкой аима от первого лица. Информативный ESP / Wallhack отображает игроков, животных, транспорт, лут, оружейные модули, боеприпасы, еду и другие полезные предметы с возможностью гибкой настройки дистанции отображения. Для более уверенной стрельбы предусмотрены отключение отдачи, разброса и покачивания оружия. Дополняют возможности свободная камера, боевой режим для быстрого скрытия лишнего ESP, встроенный прицел, система обмена конфигами через буфер обмена и оптимизация нагрузки чита на процессор.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (Аим Бот)

  • Enabled – включает и отключает работу аимбота
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота (удерживать)
  • Aim Smooth – регулирует плавность наведения на цель (настраивается)
  • Aim FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для аимбота (настраивается)
  • Show FOV – отображает радиус работы аимбота на экране
  • 1st POV – аимбот работает только при виде от 1-го лица

Visuals (ВХ)

  • Enabled – включает и отключает ESP
  • Bounding Box – отображает вокруг игроков рамки (боксы)
  • Name – отображает никнеймы игроков
  • Weapon – отображает оружие, которое находится в руках игрока
  • Health – отображает запас здоровья игроков
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • Animals – отображает животных
  • Vehicles – отображает транспорт
  • Loot – отображает предметы, лежащие на земле
  • Attachments – отображает оружейные модули и навесное оборудование
  • Ammunition – отображает боеприпасы
  • Special – отображает особые и редкие предметы
  • Food – отображает еду и расходуемые припасы
  • Minimize Labels – уменьшает размер подписей и информации у ESP-объектов для более компактного отображения
  • Loot Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения предметов
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения ESP

Другие функции Mason Unturned

  • Instant Reload – мгновенно завершает перезарядку оружия
  • Remove Recoil – полностью убирает отдачу оружия при стрельбе
  • Remove Spread – убирает разброс пуль, повышая точность стрельбы
  • Remove Sway – отключает покачивание оружия во время прицеливания
  • Free Camera – включает свободную камеру для обзора карты и окружения (можно назначить кнопку)
  • Battle Mode Key – позволяет назначить горячую клавишу для активации боевого режима (скрыть лишний ESP)
  • Backdrop – включает затемнение фона во время работы меню для более комфортного использования
  • Show Cross – отображает дополнительный прицел в центре экрана
  • Save CPU – снижает нагрузку на процессор за счет оптимизации работы меню
  • Load Config from Clipboard – загружает конфигурацию из буфера обмена
  • Save Config to Clipboard – копирует текущую конфигурацию в буфер обмена для быстрого сохранения или обмена настройками
  • Stream-Proof – можно скрыть чит на скриншотах, видео и стримах (опционально)
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