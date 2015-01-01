Arcane для Highguard (Аркана Хайгард)
Информация о чите
Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Highguard, разработанный с упором на точность, информативность и удобство настройки. Решение отлично подойдёт для уверенной игры в PvP, позволяя полностью контролировать происходящее вокруг без перегрузки экрана лишними элементами. В основе функционала находится гибкий аимбот с расширенными параметрами. Пользователь может выбрать режим работы аима (постоянный или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность наведения, максимальную дистанцию и проверку видимости целей. Также доступен выбор кости для наведения, отображение границы и заливки круга FOV, что делает настройку максимально наглядной и точной под любой стиль игры. ESP-система Arcane реализована на высоком уровне и отображает сущности с детальной визуализацией: 2D-боксы с разными стилями и заливками, скелеты с настраиваемой толщиной, линии взгляда и линии к целям, полосы здоровья с выбором стиля, имена и дистанцию. Все элементы учитывают видимость и имеют ограничение по дистанции отображения. Дополнительно присутствует Items ESP для отображения сундуков с оружием и припасами с настройкой дистанции. В разделе MISC доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Arcane для Highguard — это сбалансированное и надёжное решение для комфортной и результативной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – задаёт клавишу активации аима
- Adaptive FOV – автоматически изменяет размер круга FOV
- Visible Check – аим наводится только на видимые цели
- Aim Mode – режим работы аима: постоянно или при удержании клавиши
- Bone – выбор кости для наведения
- Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
- Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
- FOV Size – настройка размера круга FOV
- Smoothness – регулирует плавность наведения
- Max Distance – максимальная дистанция работы аима
Players ESP (ВХ Игроки)
- Bounding Box – отображает 2D бокс вокруг сущностей
- Box Style – выбор стиля бокса
- Fill Box – включает заливку бокса
- Fill Style – выбор типа заливки бокса
- Visible Check – окрашивает видимых/невидимых игроков разными цветами
- Skeleton – отображает скелет сущности
- Skeleton Thickness – настраивает толщину скелета
- View Line – отображает направление взгляда
- Snaplines – ВХ в виде линий до игроков
- Health Bar – отображает полосу здоровья
- Health Style – выбор стиля отображения здоровья
- Name – отображает имя игроков
- Distance – показывает дистанцию до игроков
- Max Distance – максимальная дистанция отображения сущностей
Items ESP (ВХ Предметы)
- Distance – отображает дистанцию до сундуков
- Max Distance – максимальная дистанция отображения сундуков
- Weapon Chests – отображает сундуки с оружием
- Supply Chests – отображает сундуки с припасами
Другие фичи Arcane Highguard
- ESP Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов в чите (игроки, сундуки, боксы и т.п.)
- Menu Key – можно назначить клавишу открытия меню
- Unload Key – клавиша выгрузки софта
- Crosshair – включает кастомный прицел
