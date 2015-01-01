Arcane для Highguard (Аркана Хайгард)

Информация о чите

Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Highguard, разработанный с упором на точность, информативность и удобство настройки. Решение отлично подойдёт для уверенной игры в PvP, позволяя полностью контролировать происходящее вокруг без перегрузки экрана лишними элементами. В основе функционала находится гибкий аимбот с расширенными параметрами. Пользователь может выбрать режим работы аима (постоянный или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность наведения, максимальную дистанцию и проверку видимости целей. Также доступен выбор кости для наведения, отображение границы и заливки круга FOV, что делает настройку максимально наглядной и точной под любой стиль игры. ESP-система Arcane реализована на высоком уровне и отображает сущности с детальной визуализацией: 2D-боксы с разными стилями и заливками, скелеты с настраиваемой толщиной, линии взгляда и линии к целям, полосы здоровья с выбором стиля, имена и дистанцию. Все элементы учитывают видимость и имеют ограничение по дистанции отображения. Дополнительно присутствует Items ESP для отображения сундуков с оружием и припасами с настройкой дистанции. В разделе MISC доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Arcane для Highguard — это сбалансированное и надёжное решение для комфортной и результативной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – задаёт клавишу активации аима
  • Adaptive FOV – автоматически изменяет размер круга FOV
  • Visible Check – аим наводится только на видимые цели
  • Aim Mode – режим работы аима: постоянно или при удержании клавиши
  • Bone – выбор кости для наведения
  • Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
  • Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
  • FOV Size – настройка размера круга FOV
  • Smoothness – регулирует плавность наведения
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аима

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Bounding Box – отображает 2D бокс вокруг сущностей
  • Box Style – выбор стиля бокса
  • Fill Box – включает заливку бокса
  • Fill Style – выбор типа заливки бокса
  • Visible Check – окрашивает видимых/невидимых игроков разными цветами
  • Skeleton – отображает скелет сущности
  • Skeleton Thickness – настраивает толщину скелета
  • View Line – отображает направление взгляда
  • Snaplines – ВХ в виде линий до игроков
  • Health Bar – отображает полосу здоровья
  • Health Style – выбор стиля отображения здоровья
  • Name – отображает имя игроков
  • Distance – показывает дистанцию до игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения сущностей

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Distance – отображает дистанцию до сундуков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения сундуков
  • Weapon Chests – отображает сундуки с оружием
  • Supply Chests – отображает сундуки с припасами

Другие фичи Arcane Highguard

  • ESP Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов в чите (игроки, сундуки, боксы и т.п.)
  • Menu Key – можно назначить клавишу открытия меню
  • Unload Key – клавиша выгрузки софта
  • Crosshair – включает кастомный прицел

