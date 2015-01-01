Информация о чите

Arcane — это продвинутый и стабильный приватный софт для Highguard, разработанный с упором на точность, информативность и удобство настройки. Решение отлично подойдёт для уверенной игры в PvP, позволяя полностью контролировать происходящее вокруг без перегрузки экрана лишними элементами. В основе функционала находится гибкий аимбот с расширенными параметрами. Пользователь может выбрать режим работы аима (постоянный или по удержанию клавиши), настроить адаптивный FOV, плавность наведения, максимальную дистанцию и проверку видимости целей. Также доступен выбор кости для наведения, отображение границы и заливки круга FOV, что делает настройку максимально наглядной и точной под любой стиль игры. ESP-система Arcane реализована на высоком уровне и отображает сущности с детальной визуализацией: 2D-боксы с разными стилями и заливками, скелеты с настраиваемой толщиной, линии взгляда и линии к целям, полосы здоровья с выбором стиля, имена и дистанцию. Все элементы учитывают видимость и имеют ограничение по дистанции отображения. Дополнительно присутствует Items ESP для отображения сундуков с оружием и припасами с настройкой дистанции. В разделе MISC доступны кастомный прицел, управление масштабом интерфейса, лимит FPS, VSync, а также горячие клавиши для меню и быстрой выгрузки софта. Arcane для Highguard — это сбалансированное и надёжное решение для комфортной и результативной игры.