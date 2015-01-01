Dayz Mason (Дейз Масон)
Информация о чите
Mason хак для DayZ – это приватное решение, которое объединяет в себе удобство, эффективность и безопасность. В арсенале присутствует Silent Aimbot, позволяющий поражать врагов максимально скрытно и точно. Встроенный ESP на игроков и лут даст вам полное понимание происходящего вокруг: всегда знаете, где находятся противники и где спрятаны самые ценные предметы. Из интересных функций — телепорт предметов на небольшое расстояние: теперь вы сможете притянуть нужный лут даже сквозь стены. Дополнительно Mason предлагает отключение травы для лучшей видимости и повышения FPS, а также удобный Noclip для свободного перемещения по карте. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — меню и элементы интерфейса не отображаются на скриншотах и видео, что делает софт ещё безопаснее. Приятным бонусом станет адекватная цена, благодаря которой Mason доступен каждому, кто хочет комфортной и уверенной игры в DayZ.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Silent Aimbot – вид аима при котором прицел не двигается, но пули достигают цель
- Enabled – включить/выключить аимбот
- FOV – область действия работы аимбота
- Show FOV – показывать область работы аима в виде окружности
- Max Distance – дальность работы аима
- Aim Spot – часть тела куда целит аимбот
- Random Spot – аим будет выбирать хитбокс случайно
- Auto Switch – авто-переключение целей
Visuals (ВХ)
- Enabled – включить/выключить ВХ
- Box – ВХ в виде боксов (коробок)
- Health – показывать уровень здоровья (ХП)
- Name – показывать ники игроков
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Weapon – показывать оружие в руках
- Snaplines – ВХ в виде линий до целей
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Prediction Marker – показывает точку упреждения тракетории до 500 метров
- Player Inventory – показывать лут игрока
- Infected Distance – дистанция ВХ на зомби
- Display Distance – дистанция ВХ на игроков
Misc-опции Mason Dayz
- Enabled – активировать/выключить misc-функции
- Always Day – включает дневное время суток (всегда день)
- Remove Grass – убрать траву с карты для лучшей видимости
- Aspect Ratio – меняет соотношение сторон экрана в игре
- Teleport Loot – позволяет телепортировать лут сквозь стены
- Noclip – свободный полет сквозь стены
- Noclip Speed – скорость свободного полета
Loot & World ESP (Лут и Объекты)
- Show Cities – показывать города Чернаруси
- Infected – показывать зомбированных
- Animals – показывать различных животных
- Vehicles – отображать различный транспорт
- Loot – показывает расположение лута
- Common Items – отображать общие предметы (расходники)
- Weapon Items – показать различное вооружение
- Attachments – различные апгрейды для оружия
- Food – показывать местоположение еды
- Wrecks – показывать останки кораблей
- Medicine – различная медицина (бинты, кровь, аптечки)
- Clothing – различная одежда и экипировка
- Corpses – показывать тела мертвых
- Magnetic North – показывает северный полюс
- Loot Distance – дистанция отображения лута в метрах
Другие функции Mason Dayz
- Menu Key – клавиша вызова меню чита
- Move Radar Key – клавиша для перемещения радара
- Battle Mode – выключает весь ВХ, кроме ESP на игроков
- Config (Save, Load) – система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита
- Crosshair – отображать статичный прицел по центру экрана
- Save CPU – режим работы чита с низким потреблением ресурсов ПК
- Stream-Proof – меню и интерфейс Mason Dayz не будет виден на скринах, видео и стримах
