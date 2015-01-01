Информация о чите

Mason хак для DayZ – это приватное решение, которое объединяет в себе удобство, эффективность и безопасность. В арсенале присутствует Silent Aimbot, позволяющий поражать врагов максимально скрытно и точно. Встроенный ESP на игроков и лут даст вам полное понимание происходящего вокруг: всегда знаете, где находятся противники и где спрятаны самые ценные предметы. Из интересных функций — телепорт предметов на небольшое расстояние: теперь вы сможете притянуть нужный лут даже сквозь стены. Дополнительно Mason предлагает отключение травы для лучшей видимости и повышения FPS, а также удобный Noclip для свободного перемещения по карте. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — меню и элементы интерфейса не отображаются на скриншотах и видео, что делает софт ещё безопаснее. Приятным бонусом станет адекватная цена, благодаря которой Mason доступен каждому, кто хочет комфортной и уверенной игры в DayZ.