Dayz Mason (Дейз Масон)

Информация о чите

Mason хак для DayZ – это приватное решение, которое объединяет в себе удобство, эффективность и безопасность. В арсенале присутствует Silent Aimbot, позволяющий поражать врагов максимально скрытно и точно. Встроенный ESP на игроков и лут даст вам полное понимание происходящего вокруг: всегда знаете, где находятся противники и где спрятаны самые ценные предметы. Из интересных функций — телепорт предметов на небольшое расстояние: теперь вы сможете притянуть нужный лут даже сквозь стены. Дополнительно Mason предлагает отключение травы для лучшей видимости и повышения FPS, а также удобный Noclip для свободного перемещения по карте. Особого внимания заслуживает защита StreamProof — меню и элементы интерфейса не отображаются на скриншотах и видео, что делает софт ещё безопаснее. Приятным бонусом станет адекватная цена, благодаря которой Mason доступен каждому, кто хочет комфортной и уверенной игры в DayZ.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Silent Aimbot – вид аима при котором прицел не двигается, но пули достигают цель
  • Enabled – включить/выключить аимбот
  • FOV – область действия работы аимбота
  • Show FOV – показывать область работы аима в виде окружности
  • Max Distance – дальность работы аима
  • Aim Spot – часть тела куда целит аимбот
  • Random Spot – аим будет выбирать хитбокс случайно
  • Auto Switch – авто-переключение целей

Visuals (ВХ)

  • Enabled – включить/выключить ВХ
  • Box – ВХ в виде боксов (коробок)
  • Health – показывать уровень здоровья (ХП)
  • Name – показывать ники игроков
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Weapon – показывать оружие в руках
  • Snaplines – ВХ в виде линий до целей
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Prediction Marker – показывает точку упреждения тракетории до 500 метров
  • Player Inventory – показывать лут игрока
  • Infected Distance – дистанция ВХ на зомби
  • Display Distance – дистанция ВХ на игроков

Misc-опции Mason Dayz

  • Enabled – активировать/выключить misc-функции
  • Always Day – включает дневное время суток (всегда день)
  • Remove Grass – убрать траву с карты для лучшей видимости
  • Aspect Ratio – меняет соотношение сторон экрана в игре
  • Teleport Loot – позволяет телепортировать лут сквозь стены
  • Noclip – свободный полет сквозь стены
  • Noclip Speed – скорость свободного полета

Loot & World ESP (Лут и Объекты)

  • Show Cities – показывать города Чернаруси
  • Infected – показывать зомбированных
  • Animals – показывать различных животных
  • Vehicles – отображать различный транспорт
  • Loot – показывает расположение лута
  • Common Items – отображать общие предметы (расходники)
  • Weapon Items – показать различное вооружение
  • Attachments – различные апгрейды для оружия
  • Food – показывать местоположение еды
  • Wrecks – показывать останки кораблей
  • Medicine – различная медицина (бинты, кровь, аптечки)
  • Clothing – различная одежда и экипировка
  • Corpses – показывать тела мертвых
  • Magnetic North – показывает северный полюс
  • Loot Distance – дистанция отображения лута в метрах

Другие функции Mason Dayz

  • Menu Key – клавиша вызова меню чита
  • Move Radar Key – клавиша для перемещения радара
  • Battle Mode – выключает весь ВХ, кроме ESP на игроков
  • Config (Save, Load) – система конфигов для сохранения и загрузки настроек чита
  • Crosshair – отображать статичный прицел по центру экрана
  • Save CPU – режим работы чита с низким потреблением ресурсов ПК
  • Stream-Proof – меню и интерфейс Mason Dayz не будет виден на скринах, видео и стримах

Оставить отзыв


Похожие Товары

Superior Hack DayZ (Authority)
  • Удобный Player ESP (Wallhack) с гибкой настройкой
  • Встроенный Спуфер для Обхода HWID-Бана
  • Silent Aimbot, No Clip и другие rage функции
DayZ
от 299

DayZ Multihack (Dullwave)
  • Справедливая Цена и высокое качество
  • No Clip, Teleport и SIlent Aim
  • Много Визуальных Функций(WH)
DayZ
от 299

Wh-Satano Dayz Hack
  • Удобный и стильный ESP с гибкой настройкой
  • Интерактивная карта и менеджер погоды
  • Отображение городов Чернаруси и Ливонии
DayZ
от 299

Dayz Arcane
  • Все базовые виды взлома: АИМ, WH, Loot ESP
  • Необходимые эксплойты: No Clip, No Grass и тд.
  • Встроенный HWID-Spoofer для обхода бана
DayZ
от 249