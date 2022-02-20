Купить Spoofer для DayZ SA (Дэйз Спуфер)

Информация о чите

Представляем новый продукт в нашем магазине - HWID-спуфер для Dayz. Наш софт позволит вам продолжать играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Кроме того, использование спуфера с самого начала предотвратит получение бана по железу в случае обнаружения читов или репортов. Наш Spoofer подменяет все необходимые компоненты для обхода HWID-бана в Dayz и в большинстве других игр, защищенных античитом BE (Battle Eye), таких как Escape from Tarkov, R6s и многие другие. Софт сделан качественно и отлично работает в сочетании со всеми известными софтами для Dayz, не вмешиваясь в их работу. Мы рекомендуем всем игрокам, как тем, кто уже столкнулся с баном по ЖД, так и тем, кто хочет избежать его, использовать наш спуфер для Dayz.