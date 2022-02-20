Купить Spoofer для DayZ SA (Дэйз Спуфер)
Информация о чите
Представляем новый продукт в нашем магазине - HWID-спуфер для Dayz. Наш софт позволит вам продолжать играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Кроме того, использование спуфера с самого начала предотвратит получение бана по железу в случае обнаружения читов или репортов. Наш Spoofer подменяет все необходимые компоненты для обхода HWID-бана в Dayz и в большинстве других игр, защищенных античитом BE (Battle Eye), таких как Escape from Tarkov, R6s и многие другие. Софт сделан качественно и отлично работает в сочетании со всеми известными софтами для Dayz, не вмешиваясь в их работу. Мы рекомендуем всем игрокам, как тем, кто уже столкнулся с баном по ЖД, так и тем, кто хочет избежать его, использовать наш спуфер для Dayz.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Возможности Спуфера для DayZ
- Обход HWID-бана в Dayz
- Предотвращение получения HWID-бана в Dayz
- Очищает все следы после подмены данных
- Очищает логи от BattleEye банов в Windows
- Очищает логи игры Dayz (Dayz Standalone)
- Подходит для Steam-версии игры
Поддерживаемы игры (Помимо DayZ)
- DayZ Standalone(Steam Версия)
- EFT(Escape from Tarkov)
- R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)
- SQUAD
- Arma 2
- Arma 3
- The Cycle: Frontier
- Insurgency Sandstorm
- Scum
- Deadside
- World War 3(WW3)
- Другие игры защищённые Анти-Читом Battle Eye(BE)
Подменяемые Спуфером для Дэйз Компоненты
- BIOS серийные номера(Bios serials)
- ID процессора (CPU ID)
- Серийные номера материнской платы(Motherboard serials)
- Серийные номера оперативной памяти (RAM)
- Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2)
- GUID разделов дисков(Partition GUIDs)
- MAC-адреса сетевых адаптеров
- Серийные номера продуктов Windows