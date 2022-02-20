Купить Spoofer для DayZ SA (Дэйз Спуфер)

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Информация о чите

Представляем новый продукт в нашем магазине - HWID-спуфер для Dayz. Наш софт позволит вам продолжать играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Кроме того, использование спуфера с самого начала предотвратит получение бана по железу в случае обнаружения читов или репортов. Наш Spoofer подменяет все необходимые компоненты для обхода HWID-бана в Dayz и в большинстве других игр, защищенных античитом BE (Battle Eye), таких как Escape from Tarkov, R6s и многие другие. Софт сделан качественно и отлично работает в сочетании со всеми известными софтами для Dayz, не вмешиваясь в их работу. Мы рекомендуем всем игрокам, как тем, кто уже столкнулся с баном по ЖД, так и тем, кто хочет избежать его, использовать наш спуфер для Dayz.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Возможности Спуфера для DayZ

  • Обход HWID-бана в Dayz
  • Предотвращение получения HWID-бана в Dayz
  • Очищает все следы после подмены данных
  • Очищает логи от BattleEye банов в Windows
  • Очищает логи игры Dayz (Dayz Standalone)
  • Подходит для Steam-версии игры

Поддерживаемы игры (Помимо DayZ)

  • DayZ Standalone(Steam Версия)
  • EFT(Escape from Tarkov)
  • R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)
  • SQUAD
  • Arma 2
  • Arma 3
  • The Cycle: Frontier
  • Insurgency Sandstorm
  • Scum
  • Deadside
  • World War 3(WW3)
  • Другие игры защищённые Анти-Читом Battle Eye(BE)

Подменяемые Спуфером для Дэйз Компоненты

  • BIOS серийные номера(Bios serials)
  • ID процессора (CPU ID)
  • Серийные номера материнской платы(Motherboard serials)
  • Серийные номера оперативной памяти (RAM)
  • Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2)
  • GUID разделов дисков(Partition GUIDs)
  • MAC-адреса сетевых адаптеров
  • Серийные номера продуктов Windows