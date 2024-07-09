Чит Arcane для Dayz

Информация о чите

Знакомьтесь, очередной отличный продукт для Dayz в нашем магазине - Arcane. Данный софт отлично подойдёт ценителям качественного взлома, ведь он сделан весьма достойно. Аимбот здесь работает без нареканий, вы больше не будете испытывать никаких проблем при стрельбе - мощный аим всё решит за вас. ЕСП (ВХ) также порадует вас, ведь он выглядит очень стильно, красиво и информативно, вся информация удобно помещается на экране. Вдобавок к ВХ и АИМ в Dayz Arcane есть и эксплойты вроде No Clip, отключения травы, смены времени суток и других, поэтому здесь собраны реально все нужные виды взлома. Для полного кайфа этот чит также включает в себя HWID-Spoofer для обхода блокировок и китайскую локализацию (привет нашим клиентам из Китая). Мы надеемся, что вы по достоинству оцените Arcane для Dayz!