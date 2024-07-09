Чит Arcane для Dayz

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Информация о чите

Знакомьтесь, очередной отличный продукт для Dayz в нашем магазине - Arcane. Данный софт отлично подойдёт ценителям качественного взлома, ведь он сделан весьма достойно. Аимбот здесь работает без нареканий, вы больше не будете испытывать никаких проблем при стрельбе - мощный аим всё решит за вас. ЕСП (ВХ) также порадует вас, ведь он выглядит очень стильно, красиво и информативно, вся информация удобно помещается на экране. Вдобавок к ВХ и АИМ в Dayz Arcane есть и эксплойты вроде No Clip, отключения травы, смены времени суток и других, поэтому здесь собраны реально все нужные виды взлома. Для полного кайфа этот чит также включает в себя HWID-Spoofer для обхода блокировок и китайскую локализацию (привет нашим клиентам из Китая). Мы надеемся, что вы по достоинству оцените Arcane для Dayz!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (AIM)

  • Silent Aimbot - мощный вид аима, выстрелы поражают врагов, но прицел и камера не двигаются
  • Enabled - выключить / выключить аимбот
  • FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV (Style, Color) - показывать размер области аима с помощью окружности
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Ignore - игнорировать определенные цели (зомби, друзей)
  • Bone - выбор частей тела (хитбоксов) в которые будет стрелять аим в Arcane
  • Line To Target - линия до текущей цели аима

ESP (Wallhack)

  • Players - вх показывающий игроков
  • Zombies - показывать зомби с помощью wh
  • Friends - показывать или не показывать друзей
  • Box (2D Boxes, Corners, Outline, Filled) - есп в виде коробок и его настройки (стиль, залить фон)
  • Head Dot - точка на голове у игроков
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Health Bar - индикатор показывающий количество ХП у целей
  • Distance - расстояние до целей
  • Name - никнеймы игроков
  • Inventory - инвентарь целей ЕСП
  • Item in Hands - предмет/оружие в активном слоте
  • Tracers (Snaplines) - валлхак в виде линий

World ESP (Другое ESP)

  • Animals - есп для отображения животных
  • Cars - отображение машин
  • Car Inventory - содержимое инвентаря транспорта
  • Distance - расстояние до объектов
  • Name - названия отображаемых ЕСП объектов
  • Max Distance - настройка дальности работы World ESP
  • Helicrash - места крушений вертолетов
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана

Loot ESP (Items)

  • Loot ESP - есп для отображения лута
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Distance - расстояние до лута
  • Items - показывает предметы лежащие на карте
  • Corpses - показывает трупы и их содержимое
  • Quality (Text, Bar) - отображение качества предмета, с помощью текста или бара
  • Filter By Quality (Pristine, Worn, Damaged, Badly damaged, Ruined) - фильтр отображаемого лута по качеству
  • Filter By Category - фильтр итемов по категориям
  • Max Distance - дальность работы Лут ЕСП в dayz arcane
  • Hide In Battle Mode - скрывать лут в боевом режиме
  • Show Only When Hovering - показывать содержимое контейнеров только при наведении на них

Loot Categories (Категории лута)

  • Weapons - огнестрельное оружие
  • Magazines - магазины для оружия
  • Ammo - пули для оружия
  • Explosive - взрывчатка
  • Suppressors - модули для ствола оружия
  • Optics - прицелы, оптики
  • Attachments - другие модули для оружий
  • Food - продукты питания
  • Drink - напитки
  • Cooking - предметы для кулинарии
  • Backpacks - сумки, рюкзаки
  • Vests - жилеты
  • Clothing - различная одежда
  • Medical - предметы для лечения
  • Melee - оружие ближнего боя
  • Vehicle - запчасти для машин
  • Supplies - припасы
  • Consumables - расходники

Misc (остальные функции)

  • No Clip - режим свободного полёта
  • Always Day - изменить время суток на день
  • Local position - ваша локация на карте
  • Thirdperson unlock - режим от 3-го лица на любом сервере
  • No grass - отключить рендер травы
  • Language (English, Chinese) - в Dayz Arcane доступны 2 языка: Английский и Китайский
  • CFG System - возможность сохранять и загружать свои конфиги
  • Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
  • Battle Mode - боевой режим отключает весь ЕСП кроме игроков
  • Custom Colors for ESP - выбор цветов для WH на свой вкус