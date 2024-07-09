Чит Arcane для Dayz
Информация о чите
Знакомьтесь, очередной отличный продукт для Dayz в нашем магазине - Arcane. Данный софт отлично подойдёт ценителям качественного взлома, ведь он сделан весьма достойно. Аимбот здесь работает без нареканий, вы больше не будете испытывать никаких проблем при стрельбе - мощный аим всё решит за вас. ЕСП (ВХ) также порадует вас, ведь он выглядит очень стильно, красиво и информативно, вся информация удобно помещается на экране. Вдобавок к ВХ и АИМ в Dayz Arcane есть и эксплойты вроде No Clip, отключения травы, смены времени суток и других, поэтому здесь собраны реально все нужные виды взлома. Для полного кайфа этот чит также включает в себя HWID-Spoofer для обхода блокировок и китайскую локализацию (привет нашим клиентам из Китая). Мы надеемся, что вы по достоинству оцените Arcane для Dayz!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (AIM)
- Silent Aimbot - мощный вид аима, выстрелы поражают врагов, но прицел и камера не двигаются
- Enabled - выключить / выключить аимбот
- FOV - размер области внутри которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV (Style, Color) - показывать размер области аима с помощью окружности
- Max Distance - дальность работы аима
- Ignore - игнорировать определенные цели (зомби, друзей)
- Bone - выбор частей тела (хитбоксов) в которые будет стрелять аим в Arcane
- Line To Target - линия до текущей цели аима
ESP (Wallhack)
- Players - вх показывающий игроков
- Zombies - показывать зомби с помощью wh
- Friends - показывать или не показывать друзей
- Box (2D Boxes, Corners, Outline, Filled) - есп в виде коробок и его настройки (стиль, залить фон)
- Head Dot - точка на голове у игроков
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Health Bar - индикатор показывающий количество ХП у целей
- Distance - расстояние до целей
- Name - никнеймы игроков
- Inventory - инвентарь целей ЕСП
- Item in Hands - предмет/оружие в активном слоте
- Tracers (Snaplines) - валлхак в виде линий
World ESP (Другое ESP)
- Animals - есп для отображения животных
- Cars - отображение машин
- Car Inventory - содержимое инвентаря транспорта
- Distance - расстояние до объектов
- Name - названия отображаемых ЕСП объектов
- Max Distance - настройка дальности работы World ESP
- Helicrash - места крушений вертолетов
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
Loot ESP (Items)
- Loot ESP - есп для отображения лута
- Name - названия отображаемых предметов
- Distance - расстояние до лута
- Items - показывает предметы лежащие на карте
- Corpses - показывает трупы и их содержимое
- Quality (Text, Bar) - отображение качества предмета, с помощью текста или бара
- Filter By Quality (Pristine, Worn, Damaged, Badly damaged, Ruined) - фильтр отображаемого лута по качеству
- Filter By Category - фильтр итемов по категориям
- Max Distance - дальность работы Лут ЕСП в dayz arcane
- Hide In Battle Mode - скрывать лут в боевом режиме
- Show Only When Hovering - показывать содержимое контейнеров только при наведении на них
Loot Categories (Категории лута)
- Weapons - огнестрельное оружие
- Magazines - магазины для оружия
- Ammo - пули для оружия
- Explosive - взрывчатка
- Suppressors - модули для ствола оружия
- Optics - прицелы, оптики
- Attachments - другие модули для оружий
- Food - продукты питания
- Drink - напитки
- Cooking - предметы для кулинарии
- Backpacks - сумки, рюкзаки
- Vests - жилеты
- Clothing - различная одежда
- Medical - предметы для лечения
- Melee - оружие ближнего боя
- Vehicle - запчасти для машин
- Supplies - припасы
- Consumables - расходники
Misc (остальные функции)
- No Clip - режим свободного полёта
- Always Day - изменить время суток на день
- Local position - ваша локация на карте
- Thirdperson unlock - режим от 3-го лица на любом сервере
- No grass - отключить рендер травы
- Language (English, Chinese) - в Dayz Arcane доступны 2 языка: Английский и Китайский
- CFG System - возможность сохранять и загружать свои конфиги
- Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID
- Battle Mode - боевой режим отключает весь ЕСП кроме игроков
- Custom Colors for ESP - выбор цветов для WH на свой вкус